Periodistas y escritores exiliados hablarán de su experiencia en la III edición del ciclo 'Literatura, Periodismo y Exilio' de la Biblioteca Provincial El ciclo está organizado por la Consejería de Cultura en colaboración con el Festival de Poesía

Ideal Jueves, 16 de octubre 2025, 12:30 Comenta Compartir

El delegado de Cultura y Deporte, David Rodríguez, ha presentado en la Biblioteca Provincial de Granada la tercera edición del ciclo 'Literatura, Periodismo y Exilio', organizada por la Consejería de Cultura y Deporte en colaboración con el Festival Internacional de Poesía de Granada para los meses octubre y noviembre. En el acto, ha estado acompañado por la directora de la institución, Valle Riego y el periodista y poeta Daniel Rodríguez Moya.

El ciclo ha programado tres intervenciones de periodistas y escritores que se encuentran exiliados en España como la nicaraguense María López vigil, el venezolano Doménico Chiappe y el cubano Carlos Lechuga.

En opinión de David Rodríguez es «una iniciativa profundamente necesaria y conmovedora que nos invita a reflexionar sobre el poder de la palabra, la resistencia cultural y el valor del testimonio en tiempos de oscuridad». Desde la Biblioteca Provincial de Granada, en colaboración con el Festival Internacional de Poesía de Granada, se brinda a la ciudadanía la oportunidad de escuchar las voces de periodistas y escritores que, «por ejercer con dignidad su oficio, han tenido que abandonar sus países. Voces que no han sido silenciadas, sino que hoy resuenan con más fuerza que nunca desde el exilio», ha dicho.

Asimismo, ha recordado que este ciclo, dirigido por el periodista y poeta Daniel Rodríguez Moya, se desarrollará en tres jornadas entre el 20 de octubre y el 5 de noviembre. «Cada encuentro será una ventana abierta a realidades complejas, dolorosas, pero también llenas de esperanza y creatividad», ha destacado. En su opinión se trata de un ciclo imprescindible porque defiende, en voz alta, la libertad de expresión cuando más falta hace. Reunir a autoras y autores perseguidos en sus países permite transformar la censura en testimonio y la intimidación y el destierro en memoria. En esta edición volvemos a acoger voces de Nicaragua, Cuba y Venezuela, tres países en los que las respectivas dictaduras persiguen de manera feroz el pensamiento crítico.

Inicia el ciclo la autora, María López Vigil, de 81 años, que además de ser una de las escritoras de literatura infantil más destacadas de América Latina, es reconocida como una importante voz de la teología de la liberación (fue monja teresiana), en un contexto en el que la persecución religiosa en Nicaragua está alcanzando cotas terribles. Cabe destacar que este es su segundo exilio, que tuvo que salir de su Cuba natal en 1961. «El ciclo crea un puente especialmente iberoamericano de solidaridad que visibiliza realidades silenciadas, enriquece nuestro debate cultural», ha resaltado.

El lunes 20 de octubre interviene María López Vigil, que tiene en su haber galardones como el Premio Cervantes, Chico Iberoamericano y la Legión de Honor de Francia en grado de Caballero por sus libros de literatura infantil. Nacida en Cuba, en 1944, vivió el «amanecer» de la Revolución pero pronto se exilió, en 1961, dirigiéndose a España. En este país se hizo monja teresiana hasta 1974, año en que dejó los hábitos. En ese tiempo residió en Tortosa y en Barcelona. Estudió periodismo en la Escuela Oficial de Periodismo de Barcelona entre 1970-1974.Trabajó como periodista en Madrid y fue entre 1974 y 1980 la responsable de la sección de América Latina en la revista Vida Nueva.

Se trasladó a Nicaragua en 1981 y obtuvo la nacionalidad de ese país en 1990.Colaboró en la revista nicaragüense de análisis político Envío donde fue jefa de redacción y directora hasta su cierre gubernamental. También es escritora de series radiales, de religión y literatura infantil donde intenta rescatar la identidad de los pueblos centroamericanos. Desde hace menos de un año vive exiliada en España, tras salir de la Nicaragua bajo la dictadura de los Ortega Murillo, donde ha tenido que permanecer en silencio desde 2018. Será presentada por Tamara Dávila, en un diálogo que promete ser tan íntimo como revelador.

El lunes 27 de octubre estará Doménico Chiappe, periodista venezolano afincado en España desde 2002, cuya obra literaria y periodística nos ofrece una mirada crítica y sensible sobre la desolación, el encierro y la memoria. Lo presentará Tamara Morales, y juntos nos invitarán a pensar el exilio desde la palabra escrita y la imagen.

Finalmente, el miércoles 5 de noviembre se cierra el ciclo con Carlos Lechuga, escritor y cineasta cubano, cuya obra cinematográfica y literaria nos habla de la cotidianidad, la emoción y la resistencia en Cuba. Será presentado por Ana Fuentes, en una jornada que nos permitirá comprender cómo el arte puede ser refugio y denuncia.

Este ciclo no solo es un espacio de encuentro cultural, sino también un acto de justicia simbólica. «Desde la Delegación Territorial de Cultura y Deporte, reafirmamos nuestro compromiso con la libertad de expresión, con la defensa de los derechos humanos y con el apoyo a quienes, desde el exilio, siguen construyendo puentes de diálogo y creación», ha afirmado Rodríguez.

Por último, los intervinientes han destacado que este ciclo, que se ha consolidado como un espacio de referencia para el diálogo entre literatura, periodismo y derechos humanos ha contado en ediciones anteriores con la participación de figuras como Lydia Cacho, Sergio Ramírez o Tatiana Ulianova entre otros, quienes compartieron sus experiencias de exilio, censura y creación desde distintos lugares del mundo. Quiero aprovechar esta ocasión para agradecer públicamente al anterior delegado territorial, Fernando Egea, por haber impulsado esta iniciativa con visión y compromiso, y por sentar las bases de lo que hoy es un proyecto cultural de gran valor.

Temas

Literatura

Periodismo