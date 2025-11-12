La periodista Guadalupe Sánchez presenta en Granada su libro '10.000 millas en mis zapatos'. Será el 14 de noviembre en la Fnac, en el ... Centro Comercial Nevada Shopping, a las 19 horas.

Para recorrer 10.000 millas, unos 16.000 kilómetros, Alma Hidalgo ha tenido que calzarse más de una veintena de zapatos. En el camino, ha tenido todo tipo de parejas, tan variadas como los modelos que reposan en su zapatero.

¿Cuántos zapatos han llenado tus armarios? ¿Cuántos amores y desamores han pasado por tu cama? La lista puede ser larga o corta. No importa el número, pero sí la huella que dejan. Lo sabe muy bien la protagonista de esta novela eró- tica, una mujer que adora los zapatos y busca un amor que se le resiste hasta que decide recalcular ruta para disfrutar de un sexo sin demasiadas ataduras.

Descubre que hay hombres que son como unas sandalias de tacón de diez cen- tímetros o como unas botas mosqueteras o unas nórdicas calentitas. Cambian los tamaños y las formas. Alma comprueba cómo en cada ocasión encajan más unos u otros. Y que forzar la horma para que entren, no siempre es buena idea.

Capaz de reinventarse una y mil veces, Alma comparte este diario personal y sentimental como una forma de catarsis personal en la que reflexiona sobre la amistad.