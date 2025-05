«En periodismo, lo más importante no es lo que cuentas, sino cómo lo cuentas»

ARIEL C. ROJAS

Pantallas públicas, privadas y otras que esclavizan a los más jóvenes

El periodista lamentó mucho la situación actual que vive la política española, y cómo se está intentando anestesiar a la opinión pública. «Este no es el momento más grave que hemos vivido, pero lo que se dicen los políticos en el Parlamento es impresentable. Las acusaciones que se vierten se trasladan a los medios de comunicación y a la calle, donde es muy difícil entablar una conversación si tu punto de vista es muy distinto del que tiene el otro», señaló.

En esta tesitura, afirmó la necesidad de luchar por la verdad, en una época en que determinadas redes sociales albergan mensajes totalitarios. «Quiero que la gente crea a las personas que firman sus informaciones, no a aquellas que, escondidas tras seudónimos, aunque tengan 800.000 seguidores, hacen unas afirmaciones totalitarias». Preguntado por Peralta a propósito de si se había sentido mejor en la empresa pública o en la privada, dijo que en la pública se había sentido muy bien, pero que pensó en irse en busca de libertad. «En Antena 3 había una persona que nos daba libertad absoluta, Antonio Asensio, pero no había una línea editorial clara». Luego, tras su paso por Radio Nacional, fichó por Telecinco, «una cadena que a veces se preocupaba más de programas como 'Sálvame', que era por donde entraba el dinero. Con todo, he hecho el informativo que quería hacer», dijo.

Finalmente, el periodista reparó en el problema que suponen en la actualidad el esclavismo que viven los jóvenes en relación con el mundo digital. «Reciben mensajes totalitarios, no sólo políticos, sino ideas de la mujer que parecen de los años 40», alertó.