Imagen de la primera jormada del Muac Fest. Ariel. C. Rojas

Pepe y Vizio arrancan el Muac Fest a todo trapo

IDEAL

Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:36

El Muac Fest arrancó ayer en Armilla con un gran éxito de público. Una velada en la que disfrutaron de los temas de Pepe y ... Vizio, Antony Z, Vera GRV, Lérica, Ruslanga, Daniel Blasco y Carla Frigo. El festival sigue hoy con Abraham Mateo, Álvaro de Luna, Nil Moliner y Pig Noise, entre otros.

