«Pensar que vivimos en el más importante momento histórico es adanismo puro»

José Antonio Muñoz Granada Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:13 Comenta Compartir

Hay un adagio castellano, quizá malintencionado, que dice que no hay nada más peligroso que un converso. En los últimos tiempos, las conversiones más sonadas han sido las políticas, tanto en el ámbito local como en el nacional. Y ayer por la tarde, en el Cuarto Real de Santo Domingo, lo que se escenificó fue la presentación de la biografía de un converso del siglo XIV, Salomón Levi, rabino, devenido en obispo bajo el nombre de Pablo de Santa María. Un personaje que, con estos antecedentes, ofrece todo un panorama del tiempo que le tocó vivir. El autor del volumen, publicado por Almuzara y titulado 'Conversos' es el presidente granadino de la Bolsa de Madrid, David Jiménez-Blanco, a quien acompañó el director de IDEAL, Quico Chirino, en el acto de puesta de largo de su obra.

Jiménez-Blanco se confesó lector de numerosas obras de la época en que se desarrolla la historia de Levi. «Es este un siglo en que las fronteras son porosas, tanto en lo político como en lo social», afirmó. Añadió el autor que no es correcto dividir la Península de la época en una zona tolerante, la musulmana, y otra intolerante, la cristiana. Hay que ir más allá de las cifras para explicar lo que ocurría».

Chirino y Jiménez-Blanco profundizaron a continuación en la biografía del personaje, un ejemplo de los conversos al judaísmo, que se contaron por miles. El autor le conoció en un tratado que versaba sobre los orígenes de la Inquisición en el siglo XV. «La historia de los conversos se ha perdido porque, por razones lógicas, ocultaban su origen. Pero la realidad es que muchos personajes relevantes de la Corte, entre ellos varios ministros de la propia reina Isabel,la Católica, eran conversos», señaló el autor.

El momento histórico

También destacó la importancia del momento histórico en el que vivió Levi. «Tendemos a pensar que somos protagonistas del momento más importante en el devenir de la humanidad, pero hubo otros tan importantes como este. No debemos caer en el adanismo de pensar que antes de nuestro tiempo la gente no se comunicaba, no investigaba o no discutía». De hecho, destacó, las discusiones eran muy trascendentales, a veces sobre temas a los que no damos tanta importancia hoy, como, obviamente, la religión, objeto de disputas constantes en aquel periodo.

Además, debatieron presentador y presentado sobre el modo de abordar la Historia, con las dos visiones contrapuestas de Sánchez-Albornoz y el granadino de adopción Américo Castro. Jiménez-Blanco se declaró seguidor de este último, quien tenía una visión mucho menos rígida de los periodos en que se divide nuestro pasado, y apostaba mucho más por el sincretismo cultural como origen del 'ser español' actual. Del mismo modo, quiso Jiménez-Blanco recordar los orígenes de la diáspora, tras la destrucción del segundo templo de Jerusalén. «La judería española estuvo muy preparada para administrar los bienes públicos y se convirtieron en consejeros y banqueros de reyes, hasta su expulsión en 1992, cuando se distribuyeron por el norte de África y Portugal, pero también por el centro de Europa». De hecho, recordó que el primer manual de Bolsa publicado en Ámsterdam tuvo como autor a un español de la diáspora. «Allí donde fueron, los judíos españoles fueron muy productivos», dijo. Quiso recordar, por otro lado, que quienes abandonaron la Península sólo fueron un tercio de los totales. «El resto, se quedaron aquí, disfrazaron su fe, se casaron con cristianos y siguieron con su vida».

Sobre si la conversión de Salomón Levi fue sincera o no, Jiménez-Blanco afirmó que este era, esencialmente, un hombre pragmático, y que nunca sabremos cuáles fueron sus motivaciones últimas. «De él debemos aprender que es mejor comprendernos, porque estamos muy cerca los unos de los otros», finalizó.