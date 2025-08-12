Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Mi pegaso

Antonio Gómez Hueso

Martes, 12 de agosto 2025, 23:45

Falta poco para que se ponga el sol y mi nerviosismo va en aumento. Esta será una noche de luna llena. Fiel a su cita, ... Pegaso vendrá a buscarme cuando la luna luzca en todo su esplendor. De un salto me montaré en su grupa, él batirá sus alas suavemente e iniciaremos el vuelo. Pegaso me lleva a donde yo quiera. Con él he visitado remotos países, he cruzado océanos, he visitado grandes urbes y pequeños poblados. Gracias a Pegaso conozco todos aquellos lugares con los que soñaba cuando era un niño y —recorriendo los mapas con mi dedo— trazaba fantásticas rutas en el viejo atlas. Mi Pegaso es el más hermoso de los corceles: negro azabache, de crines suaves como la melena de una diosa, alas poderosas, cabeza regia, ojos soñadores.

