Actuación de Pedro 'el Granaíno' en la Abadía del Sacromonte J. F. Bustos

Pedro 'el Granaíno' presenta su disco en la Abadía

Acompañado por Antonio de Patrocinio Hijo a la guitarra y las palmas de Miguel Heredia y Naim Real, ofreció un cante puro, coherente y distintivo

Jorge Fernández Bustos

Domingo, 7 de septiembre 2025, 09:36

Segundo día de la primera Bienal de Flamenco de Granada. Pedro 'el Granaíno' presentó anoche en primicia su esperado primer trabajo discográfico, en la Abadía ... del Sacromonte, en el que promete recorrer sus orígenes, principios y vivencias a través de un cante genuino, profundo y emocional. Con un eco de bronce fino, de buen metal, domina todos los registros, con una voz laína y sin esfuerzo aparente, evitando gritos. Con claras influencias morentianas y camaroneras—especialmente en las bulerías y alegrías—, su estilo se caracteriza por el desgarro, la lucha en los palos jondos, la ligazón de tercios, la velocidad, la afinación y el buen gusto.

