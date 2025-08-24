Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Relatos de verano

Desde el pedestal

Juan Jesús Barquero Baena

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:46

Con la venia, antes de que su señoría me juzgue, es menester que oiga y pondere mis argumentos. Prestaré declaración en el lugar que custodia ... mi nombre, la plaza de la catedral de Granada, donde permanezco a perpetuidad. Soy fácil de reconocer: en la mano izquierda sujeto un plano, en la diestra sostengo una maza de escultor. Mi alma, aprisionada en estatua, reside en un purgatorio eterno de reflexión; desde allí vigilo, observo y perduro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Madrugada de lucha contra el fuego en la Fuente de la Bicha
  2. 2

    Dos detenidos por una supuesta agresión sexual en Pulianas
  3. 3

    El náufrago de Motril salió a bucear con unos amigos cerca de Ceuta y se perdió
  4. 4

    «Lenguas de fuego rodearon el restaurante y nos pusimos a echar agua»
  5. 5 La complicada recogida del higo chumbo en la finca de ocho marjales de un pueblo de Granada
  6. 6

    El piloto fallecido en Loja era de Málaga y practicaba ala delta de forma habitual
  7. 7

    «Los 60 trabajadores están muy afectados y hemos pedido su evaluación psicológica»
  8. 8 Detienen al ladrón de farmacias de Maracena que se llevó un botín de 1.200 euros
  9. 9 La pequeña y nueva cafetería de calle Elvira que vende el «mejor matcha de Granada»
  10. 10 Madrugada de lucha contra el fuego en la Fuente de la Bicha

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Desde el pedestal

Desde el pedestal