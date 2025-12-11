Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La ciudad albergará la duodécima Cumbre Mundial del Tango, con 46 grandes citas. José Antonio Muñoz

La pasión del tango inundará Granada en marzo

La duodécima Cumbre Mundial traerá a la capital a 150 artistas de 40 ciudades del orbe para celebrar y difundir la música y la danza que une continentes

José Antonio Muñoz

José Antonio Muñoz

Granada

Jueves, 11 de diciembre 2025, 10:34

Comenta

Un total de 150 artistas procedentes de 40 ciudades de dos continentes van a convertir a Granada, de nuevo, en la capital mundial del tango ... entre los días 12 y 22 del próximo mes de marzo. La ciudad albergará la duodécima Cumbre Mundial del Tango, con 46 grandes citas, tres décadas después de acoger la segunda, en 1995. Para entender la trascendencia del evento que tendrá lugar en el Teatro Isabel la Católica como sede principal, pero que impregnará toda la ciudad, no hay más que mirar el éxito de las ediciones precedentes, todas ellas organizadas por Horacio 'Tato' Rébora, uno de los mayores expertos internacionales en la música y el baile que identifican a toda una nación, a toda una cultura.

