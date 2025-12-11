La pasión del tango inundará Granada en marzo

Un total de 150 artistas procedentes de 40 ciudades de dos continentes van a convertir a Granada, de nuevo, en la capital mundial del tango ... entre los días 12 y 22 del próximo mes de marzo. La ciudad albergará la duodécima Cumbre Mundial del Tango, con 46 grandes citas, tres décadas después de acoger la segunda, en 1995. Para entender la trascendencia del evento que tendrá lugar en el Teatro Isabel la Católica como sede principal, pero que impregnará toda la ciudad, no hay más que mirar el éxito de las ediciones precedentes, todas ellas organizadas por Horacio 'Tato' Rébora, uno de los mayores expertos internacionales en la música y el baile que identifican a toda una nación, a toda una cultura.

Una cultura que, nacida del pueblo, de las calles, ha llegado a los teatros, al cine, convirtiéndose en el epítome de la pasión hecha arte. «No importamos una cultura exótica, celebramos una cultura que nos es propia, que se incordiar en el alma de una ciudad como Granada», dijo Rébora. Lo cierto es que basta ver bailar a los aficionados en lugares como plaza Nueva o el Salón o acudir a un recital de Osvaldo Jiménez o Carlos Andreoli para saber que esta ciudad respira tango.

Cada noche, el coliseo de la Acera del Casino acogerá diversos espectáculos que contarán con las mayores estrellas internacionales del género. La nómina es larguísima: Hermanos Amadeo, Dúo Sisu Platense, Juan Esteban Cuacci, Junta Brava, Sheila Blanco, Graciela Novellino, Walter Ríos, Mariel Dupetit, Juan Díaz & Alas de Tango, Jorge Barreto, Romina Bianco, Leon Lévy Bencheton, César Angeleri, Guillermo Fernández, Verónika Silva… Cantantes, músicos y bailarines de las más diversas escuelas y generaciones se van a dar cita sobre las tablas granadinas. Cada velada será una sorpresa, un reto, con leit motiv tales como el encuentro entre la guitarra flamenca y la de tango, Federico García Lorca y Enrique Morente en Buenos Aires, los tangos de allá y los tanguillos de Cádiz… Porque esta cultura, hija de la emigración, del mestizaje, ha sido maestra en el trazado de puentes entre ambos lados del Atlántico. Esta Cumbre coincide además con la trigésimo octava edición del Festival Internacional de Tango de la ciudad, y se erige, como afirma Tato Rébora, como un gran espacio de diálogo y creación. Su objetivo último es tejer nuevos nexos de relación entre ciudades diversas y distantes, utilizando el arte como el lenguaje común más intenso.

El programa se completará con una extensa agenda de actividades paralelas que incluirá fiestas de trasnoche, bailes populares, animación urbana en calles y plazas, exposiciones, ciclos de cine, presentaciones literarias, mesas redondas, así como talleres y clases magistrales. Las entradas se ponen ya a la venta a través de la plataforma redentradas.com y en la taquilla del Teatro Isabel la Católica, a unos precios más que contenidos, ya que el abono para toda la Cumbre tiene un precio de 100 euros. Si se prefiere acudir a unos días concretos, existe un abono semanal, que para la primera parte cuesta 50 euros y para la segunda 65. Las entradas sueltas de patio costarán 20 euros, y las de anfiteatro 15.