Sonia López Maestro y José Vicente Pascual, en Granada J. A. M.

Pascual y López Maestro, dos libros y un salón

Ambos tienen obra nueva en las librerías, comparten vida y literatura y no tienen celos profesionales

José Antonio Muñoz

José Antonio Muñoz

Granada

Viernes, 15 de agosto 2025, 23:46

Cuando ambos integrantes de una pareja se dedican a la misma actividad, suelen tener un tema más de conversación en común, y a veces un ... motivo más para tensar la cuerda. Hay incluso adagios muy directos que animan a separar trabajo y relaciones. Cuando, además, es una actividad creativa la que une a ambos sumandos de la pareja, las cosas pueden llegar a complicarse aún más. Son legendarios los matrimonios de escritores como Scott y Zelda Fitzgerald –él escribía inspirándose en los diarios de ella–, Gregorio Martínez Sierra y María de la O Lejárraga –él vampirizó durante toda su existencia el trabajo de ella– o John y Penelope Mortimer –quienes trasladaron al papel sus propios fracasos amorosos–. José Vicente Pascual, quien tiene en librerías 'Eva de Ur' (Ediciones Nazarí), y Sonia López Maestro, quien ha publicado 'La nieve cubrirá todas las cosas' (Sloper), son granadinos de adopción sin haber nacido aquí, y hace escasas fechas cumplieron 13 años desde que 'juntaron las meriendas' oficialmente, aunque llevan juntos más de 20 años.

