David Jiménez-Blanco. Ideal

David Jiménez-Blanco | Presidente de la Bolsa de Madrid y escritor

«El pasado mestizo de España es enriquecedor, pero se ha infravalorado»

Apasionado de las finanzas y de la historia, rescata en su libro 'Conversos' la trayectoria de Salomón Leví, un exrabino del siglo XIVque llegó a obispo

Inés Gallastegui

Inés Gallastegui

Granada

Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:45

David Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz (Granada, 1963) presenta este martes en el Cuarto Real de Santo Domingo (19.00 horas), acompañado del director de ... IDEAL, Quico Chirino, su libro 'Conversos' (ed. Almuzara), un recorrido por los escenarios de la vieja Sefarad que protagoniza Salomón Leví, un rabino del siglo XIVque se convirtió al cristianismo y llegó a obispo. El presidente de la Bolsa de Madrid, apasionado de las finanzas y de la historia, reivindica la herencia judía –también la musulmana– en la identidad española y rescata a aquellos 'tránsfugas' que la historia ha condenado al olvido.

