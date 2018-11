«Las parejas tienen que luchar a diario para no aburrirse» La actriz Kira Miró,protagoniza 'Dos más dos' este fin de semana en el Palacio de Congresos. / JAVIER NAVAL Entrevista con Kira Miró, actriz, que este fin de semana presenta la obra 'Dos más dos' en el Palacio de Congresos GRANADA Sábado, 24 noviembre 2018, 13:57

La canaria Kira Miró (1980) es una de las sonrisas más reconocibles de nuestro teatro. Con 20 años de carrera a sus espaldas, es mucho más conocida por sus papeles de comedia que por los dramas, y eso que su estreno teatral fue 'La gata sobre el tejado de zinc'. Este fin de semana trae a Granada, con sus compañeros Daniel Guzmán, Miren Ibarguren y Álex Barahona, la comedia 'Dos más dos', basada en un exitoso film argentino. La cita, en la sala Manuel de Falla del Palacio de Congresos.

–¿Cómo se sumó a este proyecto teatral?

–Desde el primer momento me atrajo que al frente de la dirección junto con Maite Pérez, porque son dos personas que respeto mucho. Luego, pesó mucho la presencia de compañeros como los que formamos el reparto, todos estupendos. Además, el texto de Daniel Cúparo y Juan Vera me pareció muy divertido, así que todo eran puntos a favor.

–¿De qué trata 'Dos más dos'?

–Es una comedia de enredo muy divertida en torno a las parejas y sus historias de amor. Sobre qué ocurre en las relaciones largas y cómo combatir la monotonía que en ocasiones llevan consigo. Mi personaje es el de Silvia, la esposa de Tomás, el papel que hace mi compañero Álex Barahona. Una pareja que practica el intercambio y que les propone a otros dos amigos, Adrián y Julieta, el hacerlo con ellos. Y a partir de aquí, se plantea la situación, y el debate que lleva consigo, es decir, cuándo es necesario entrar en estos juegos y las consecuencias que esto conlleva.

–Un reflejo de que, en definitiva, las relaciones personales se han complicado.

–Claro. Hay muchas fórmulas y cada pareja debe elegir qué camino tomar.

–¿Cómo es Silvia?

–Es el arquetipo de una mujer moderna, integrada en una pareja que también lo es. Diez años de relación con Tomás, muy amiga de Julieta, es la gran urdidora del enredo. Se siente cómoda con el juego del intercambio de parejas y quiere implicar a Julieta y a Adrián en él.

–Y Adrián se resiste.

–Así es. La reacción de Adrián ante la propuesta es uno de los elementos cómicos de la obra, porque es un hombre de convicciones más tradicionales.

–¿Cómo está acogiendo el público la obra?

–Muy bien. Estamos llenando allá donde vamos, y las personas que vienen a vernos nos dicen que disfrutan mucho con el montaje. Es más, el 'boca a boca' ha funcionado mucho, y en lugares donde hemos estado varios días, nos hemos encontrado que había personas que venían a ver el espectáculo por recomendación de amigos. Estamos haciendo casi la gira de los Rolling Stones, estamos yendo a casi todos lados… (risas).

Para pensar

–Más allá de la 'frivolidad' del planteamiento, esta comedia hace pensar.

–Sin duda, pero yo no creo que el planteamiento sea frívolo, es un tema muy actual, el de las parejas que tienen que luchar a diario por no aburrirse. No pretendemos aleccionar a nadie a favor o en contra. Es simplemente un punto de vista. Y el resultado es que te ríes durante la función, y luego te llevas al bar o al dormitorio la reflexión que transmite la obra.

–¿En qué momento profesional le llegó este personaje?

–Tengo la suerte de llevar 20 años trabajando sin parar, así que no he pasado malos momentos. Con todo, esta función me encanta hacerla, y la estoy compaginando con la serie 'Servir y proteger', por lo que estoy muy contenta.

–¿Qué es más intenso para usted como actriz, la comedia o el drama?

–Hacer reír es muy difícil, aunque muchas veces no se aprecie. El teatro me ha permitido hacer papeles que en televisión o en el cine no he hecho tanto. En cualquier caso, hacer bien una comedia o un drama requiere idénticas dosis de intensidad. Esto es una carrera de fondo, no podemos dejar de trabajar y aprender.