Una palestina y una neerlandesa ganan las residencias literarias de la Unesco para este año La palestina Ahlam Bsharat y la neerlandesa Nikki Dekker se han impuesto entre más de 420 candidaturas en un proceso gestionado por 'Granada, Ciudad Unesco de la Literatura'

José Antonio Muñoz Granada Lunes, 6 de octubre 2025, 12:45 Comenta Compartir

Las residencias literarias internacionales de 'Granada, Ciudad Unesco de la Literatura' se han convertido en un potente foco atractor para numerosos autores de las más diversas procedencias, que ven en ellas una oportunidad para desarrollar un proyecto creativo en una ciudad que, en el ámbito de las letras, alberga una gran tradición que se conecta con el presente y se proyecta al futuro. En fecha reciente, autores como Karina Karina Sainz Borgo y James Womack (2024), y Nell Leyshon y Yuliana Ortiz Ruano (2023), han disfrutado de ese privilegio. ESte año se han presentado 420 candidaturas, y el jurado evaluador ha estado integrado por la escritora Rosa Berbel, el profesor Miguel Carrera y el responsable de la institución organizadora, Jesús Ortega.

De cara a 2025, serán la palestina Ahlam Bsharat y la neerlandesa Nikki Dekker quienes podrán crear una obra con Granada como protagonista o coectadda con la ciudad desde el 3 de noviembre al 2 de diciembre, cuando participarán además en un programa de actividades gestionado por la institución que las va a traer a la ciudad. La convocatoria mundial se realizó el pasado mes de junio con la colaboración imprescindible de la red global de Ciudades de Literatura Unesco. Por primera vez, una escritora palestina gana la residencia. Ahlam Basharat es también es la primera escritora en lengua árabe y la primera dedicada fundamente a la literatura infantil y juvenil.

La palestina Ahlam Bsharat, nacida en Tammun, valle del Jordán, es doctora en literatura árabe por la Universidad de An-Najah de Nablus y es unaautora de relevancia y prestigio en su país, dueña de una obra amplia tanto en narrativa como en poesía, y en la que sobre todo tiene una presencia destacada el interés por la literatura infantil y juvenil. Los miembros del jurado le han otorgado la residencia porque «desde una voz lírica y simbólica a la vez que de gran firmeza ética, su escritura aborda historias relacionadas con la ocupación israelí de Palestina, para incursionar por temas como la memoria, la resistencia cultural, la libertad interior y la dignidad cotidiana de las personas que viven bajo la ocupación». Su proyecto en Granada consistirá en una novela para jóvenes que tiene como tema una muy especial forma de resistencia palestina en las cárceles israelíes llamada 'Embajadores por la libertad'.

Una voz fresca

Nikki Dekker, poeta, narradora y ensayista residente en Utrecht, es una voz nueva, fresca y con grandes posibilidades de proyección internacional dentro del panorama reciente de la literatura en los Países Bajos. Su obra publicada ha concitado gran atención crítica en su país, fundamentalmente los dos últimos títulos, una novela que es también memoir y ensayo, y un ensayo que es también narración: ambos libros entrelazan de una manera muy original historias personales, imágenes de la naturaleza y temas sociales. Durante su residencia de Granada comenzará a trabajar en otro nuevo proyecto también híbrido entre narración y ensayo, que lleva por título provisional «El libro de las ballenas» y que abarcará una extensa investigación sobre este animal y sobre su relación con los humanos a través de siglos y continentes.