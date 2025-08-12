Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El director Pablo Heras-Casado. F. P.

Pablo Heras-Casado recibe elogios unánimes tras dirigir 'Parsifal' en el Festival de Bayreuth

El granadino volverá a dirigir la misma ópera el año próximo, en el 150 aniversario del evento

José Antonio Muñoz

José Antonio Muñoz

Granada

Martes, 12 de agosto 2025, 23:44

El director de orquesta granadino Pablo Heras-Casado se ha convertido en los últimos años en un consumado especialista wagneriano. La confianza de Katharina Wagner, ... bisnieta del compositor y directora artística del Festival de Bayreuth, le ha convertido en una presencia fija en la 'colina sagrada'. Y él ha sabido responder a esa confianza ofreciendo grandes tardes de música. En esta edición del Festival ha dirigido 'Parsifal' durante tres días, un título que, como ya ha anunciado la dirección, repetirá el año próximo, una fecha clave ya que el ciclo wagneriano por excelencia cumplirá 150 años de existencia, desde que el propio autor lo fundara.

