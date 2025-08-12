Pablo Heras-Casado recibe elogios unánimes tras dirigir 'Parsifal' en el Festival de Bayreuth

El director de orquesta granadino Pablo Heras-Casado se ha convertido en los últimos años en un consumado especialista wagneriano. La confianza de Katharina Wagner, ... bisnieta del compositor y directora artística del Festival de Bayreuth, le ha convertido en una presencia fija en la 'colina sagrada'. Y él ha sabido responder a esa confianza ofreciendo grandes tardes de música. En esta edición del Festival ha dirigido 'Parsifal' durante tres días, un título que, como ya ha anunciado la dirección, repetirá el año próximo, una fecha clave ya que el ciclo wagneriano por excelencia cumplirá 150 años de existencia, desde que el propio autor lo fundara.

La crítica ha respaldado la dirección de Heras-Casado de este año de forma unánime. Así, Scherzo, según la crónica enviada por Antonio Moral, destaca el «enorme pateo» del público tras la finalización de la obra. Es preciso aclarar que allí cuando el público está contento, patea, al revés que en otras partes del mundo. Moral afirma: «Pablo Heras-Casado consolida definitivamente su posición en el Festival de Bayreuth tras triunfar por tercer año consecutivo con 'Parsifal' en la discutida producción del regista norteamericano Jay Scheib (...). En sus manos , la excelsa música que emana del enrevesado universo espiritual del compositor suena ahora de forma natural, fluida y orgánica. El sonido es mucho más aterciopelado y los 'tempi' más relajados que hace dos años...».

Otros medios, como BR Klassik, comentan: «Heras-Casado evoca mezclas de color casi impresionistas con la famosa Orquesta del Festival de Bayreuth, sólo para volver a entronizar el mundo del Grial con fuerza, pero sin patetismo paralizante. Heras-Casado también logra una coordinación perfecta y un equilibrio tonal con el poderoso coro del festival».