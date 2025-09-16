Pablo Alborán anuncia concierto en Granada Incluye una parada en el la Plaza de Toros el 26 de junio dentro de su gira para presentar KM0

C. L. Martes, 16 de septiembre 2025, 14:12 Comenta Compartir

Pablo Alborán estará en Granada en el mes de junio de 2026. El cantante malagueño ha incluido la ciudad de la Alhambra dentro de su próxima gira, que le llevará a actuar por todo el mundo. La fecha será el viernes 26 de junio y el escenario la plaza de toros. Todavía no están puestas las entradas a la venta.

Se activará una preventa exclusiva para los clientes de Santander SMusic muy pronto. Desde el 22 de septiembre a las 10:00 horas al 24 de septiembre a las 10:00 horas, estará disponible en la página web de Santander. Aún no se concocen más detalles sobre la venta general.

Tal y como ha desvelado este martes en una rueda de prensa KM0, su nuevo disco, el séptimo álbum de estudio, verá la luz el 7 de noviembre de este 2025. Una vez sea oficial, comenzará a presentarlo oficialmente en los escenarios de España, Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.

Según la información que ha compartido este martes, la gira tendrá lugar el próximo año. Estas son las fechas y ciudades del tour:

Santiago de Chile, Chile (marzo)

Buenos Aires, Argentina (marzo)

Bogotá, Colombia (marzo)

Quito, Ecuador (marzo)

Guayaquil, Ecuador (marzo)

Lima, Perú (marzo)

Sao Paulo, Brasil (marzo)

Lisboa, Portugal (abril)

Bilbao (mayo)

Barcelona (mayo)

Madrid (mayo)

Valencia (mayo)

Fuengirola (junio)

Murcia (junio)

Granada (26 de junio)

A Coruña (julio)

Guatemala, Guatemala (septiembre)

San José, Costa Rica (septiembre)

San Salvador, El Salvador (septiembre)

Panamá, Panamá (septiembre)

CDMEX, México (octubre)

Monterrey, México (octubre)

Guadalajara, México (octubre)

Mérida, México (octubre)

León, México (octubre)

Puebla, México (octubre)

La gira continuará en 2027 en:

San Juan, Puerto Rico (enero)

Atlanta, USA (febrero)

Orlando, USA (febrero)

Miami, USA (febrero)

Chicago, USA (febrero)

Nueva York, USA (febrero)

Washington, USA (febrero)

Irving, USA (febrero)

Houston, USA (febrero)

Los Ángeles, USA (febrero)

París, Francia (marzo)

Londres, Reino Unido (marzo)

Milán, Italia (marzo)

Berlín, Alemania (marzo)

Bucarest, Rumanía (marzo)

Además, sus seguidores tendrán la oportunidad de escuchar en exclusiva las canciones del nuevo album el 23 de septiembre en La Puerta del Sol de Madrid, en un evento que será completamente gratuito. Allí, Alborán interpretará algunas de las canciones que verán la luz en este proyecto y con las que dará la bienvenida a esta nueva era musical. De momento, se han podido escuchar ya tres adelantos.