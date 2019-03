La Orquesta Ciudad de Granada, una de las más 'baratas' de España

Las orquestas de las otras comunidades, un mundo aparte

Xoan Carreira es uno de los críticos de música clásica más reputados de nuestro país. Afirma que «el papel que tienen las orquestas como difusoras de la cultura no debe medirse en términos económicos, sino de rentabilidad social». Y añade: «Granada ha sido una de las mejores orquestas de España, pero la situación económica le ha pasado factura. Si no vienen invitados de nivel, la programación se resiente, y si no se hacen programas novedosos, también». Hoy por hoy, la OCG está en el pelotón de las orquestas 'pobres'. Para Granada, soñar con el presupuesto de formaciones como la Sinfónica de Euskadi –8.864.000 euros, que permiten programaciones de nivel, giras y grabaciones– o de la más equiparable Tenerife –6.180.000 euros– es, hoy por hoy, algo imposible.