Once novelas de Granada para un Premio Planeta de récord con raíz social La 74 edición elige este miércoles a su ganador entre una histórica cifra 1.320 obras presentadas, la mayoría marcadas por un «análisis de la realidad y los problemas actuales»

Diego Callejón Barcelona Martes, 14 de octubre 2025, 20:43 Comenta Compartir

Los jóvenes leen más que antes, TikTok es en parte responsable de ello y los romances fantásticos son una pasarela a los grandes clásicos. La rueda de prensa de presentación de la LXXIV edición del Premio Planeta de Novela sirvió para desmontar algunos mitos y como pistoletazo de salida para los actos de un galardón que alcanza una cifra récord. Un total de 1.320 originales han sido presentados este año al prestigioso premio, dotado con un millón de euros. Son más obras que nunca y once de ellas vienen la provincia de Granada, según atestiguan los datos de los organizadores.

En la sala de conciertos del Palau de la Música de Barcelona, el único auditorio modernista reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, tuvo lugar este martes 14 de octubre la presentación de los galardones, con el presidente del Grupo Planeta, José Creuheras, a la cabeza, acompañado de varios miembros del jurado. Además de hablar de las novelas presentadas, el acto sirvió como una radiografía actual del sector de la lectura, que «goza de muy buena salud». Según los datos aportados por los organizadores, por primera vez más de un 65% de los encuestados afirma que lee al menos un libro al año, cifra que se dispara hasta el 75% en los jóvenes de 14 a 29 años y hasta el 84% en las mujeres de esta franja de edad.

Preguntados por los motivos de este crecimiento en la juventud, los ponentes apuntaron al efecto de la pandemia, que ha hecho que se revalorice la lectura como un «ocio seguro», y al buen hacer del sector en las redes sociales, utilizadas como «plataforma de difusión» del mundo del libro. Y aunque el 'romantasy', el género que mezcla romance y fantasía, es el que más anima a los jóvenes a abrir un libro, se ha comprobado que los hábitos de este tipo de lectores termina derivando en numerosas ocasiones hacia los clásicos literarios y novelas de otros géneros.

Los finalistas

La portavoz del jurado del Premio Planeta de Novela 2025, Luz Gabás, aprovechó el acto para hacer un repaso de las diez novelas finalistas, la mayoría marcadas por un «análisis de la realidad y los problemas actuales», independientemente de su género. Entre las diez candidatas al premio hay novela histórica, thriller, fantasía, intriga y romance, pero en todas se filtran preocupaciones sociales como la vivienda, la incomunicación o el individualismo. De hecho, esos mismos obstáculos son los que, según Gabás, llevan a menudo a la juventud a refugiarse en la ficción. «Crece la lectura del género fantástico como evasión de la realidad», apuntó.

Así, entre las novelas finalistas se encuentran títtulos como 'Todos ríen', de Noelia Espinar, una novela de ciencia ficción con crítica social; 'Ghosting', de Salva Rubio, sobre un escritor obsesionado con la cultura de los años 90; 'Por su gran culpa', de Mauro Corti, un thriller periodístico sobre el trauma y el silencio, y 'No es tan fácil morir de amor', de Elvira Torres (seudónimo), una novela contemporánea que aborda las desigualdades sociales.

También son finalistas '¿No es hermosa la luna?', de Selene Noctis (seudónimo), una historia atravesada por el amor y la tragedia; y 'Zoltar el mago, el pirata Roberts y una novela del oeste', de Keith Astra (seudónimo), novela metaliteraria con presencia de ciencia ficción, y 'El color de la lluvia', de Sofía García (seudónimo), una novela sobre la pérdida.

Completan las novelas finalistas 'La muerte de la Diosa', de José Antonio Ariza Rodríguez, ambientada en la Edad de Bronce y que aborda la discriminación de la mujer; 'El destino en la esfera de un reloj', de Enrique Alejandro Santoyo Castro, una historia de amor en tiempos de Felipe IV, y ''Donde se escriben los nombres', de Blanca Montoya Landa, ambientada en Sudáfrica y que aborda la culpa y el colonialismo.