El ojo mecánico que cambió la manera de mirar el mundo Leica repasa un siglo de fotografía con una exposición histórica que reúne en España 174 imágenes de grandes maestros

Miguel Lorenci Martes, 9 de septiembre 2025, 15:23 | Actualizado 15:48h. Comenta Compartir

La amplia familia Leica celebra un siglo portentoso. Los cien años transcurridos desde la llegada al mercado de una pequeña y legendaria cámara de apenas 400 gramos, la Leica I, que en 1925 cambió la manera de mirar el mundo y revolucionó la historia de la fotografía. La icónica marca alemana reúne en Madrid 174 imágenes de grandes maestros de la fotografía, entre ellos una treintena de españoles, y muchos jóvenes valores, en un un viaje en imágenes que va del blanco y nego al color y de lo analógico a lo digital.

La centenaria marca se mantiene como referencia en la era de la revolución digital y la inteligencia artificial. Entra en su segundo siglo sin perder su cetro y su corona como indiscutida reina de las cámaras. Ha elegido España para presentar la histórica exposición de su centenario, 'Leica. Un siglo de fotografía', que se puede visitar gratis en el Centro Cultural Fernán Gómez de Madrid hasta el 11 de enero de 2026.

Es un formidable recorrido por la fotografía callejera, documental, el retrato, el paisaje urbano y la naturaleza. Se inicia en 1925, cuando Ernst Leitz II decidió producir en serie el revolucionario invento de la 'Ur-Leica' de Oskar Barnack. El prototipo original era de 1914, pero su desarrollo se retrasó debido al estallido de la primera guerra mundial.

Junto a las imágenes, se exhibe una selección de cámaras clásicas y material audiovisual histórico del Museo Ernst Leitz de Wetzlar. La Leica Gallery Madrid, la tienda española de la marca, acoge una muestra paralela con otra serie de fotos emblemáticas.

Incluye la histórica exposición a una treintena de fotógrafos españoles como Agustín Centelles, Ricard Terré, Ramón Masats Gonzalo Juanes, Joan Colom, Alberto Schomer, Gabriel Cualladó, Carlos Saura, Manolo Laguillo, Alberto García-Alix, Césa rLucas Anna Turbau o Álvaro Ybarra. Entre los internacionales: Bruce Davidson, Elliott Erwitt, Steve McCurry, Joel Meyerowitz, Jane Evelyn Atwood. Alberto Korda, Ralph Gibson, o el recientemente fallecido Sebastião Salgado.

Arte, emoción y legado

«Con la Leica I comenzó una nueva era: los fotógrafos podían trabajar de forma rápida, discreta desde e centro de los acontecimientos. Las imágenes más icónicas del siglo XX serían impensables sin ella», afirma Karin Rehn-Kaufmann, comisaria de la exposición y directora de las 28 Leica Gallery repartidas por el mundo. «Cien años de Leica significan cien años de historia, arte y emoción contados a través de fotos icónicas que nos conmueven y nos conectan mediante reportajes de guerra, escenas callejeras, retratos íntimo»

La selección no es cronológica. «Sigue un hilo emocional. No sólo queríamos mostrar las fotografías más icónicas, sino también momentos personales, sorprendentes y llenos de intimidad. Buscamos imágenes que cuenten una historia, que hagan tangible la magia de la mirada Leica, a través de décadas, géneros y puntos de vista», resume Rehn-Kaufmann.

Mirada como la de Ana María Arévalo Gosen, una de los jóvenes talentos presentes en la expo. Nacida en Caracas en 1988 y que trabaja con su Leica M-12. «Es visible pero invisible, es muy orgánica. Como una extensión de mi propio cuerpo. Una cámara súper silenciosa que te permite ser el elefante dentro del cuadro pero sin llamar la atención. Puedes bailar con ella», resume su relación con la legendaria cámara.

«La cámara Leica es una herramienta, sí, pero son las personas que hay detrás de ella las que dan forma al momento. Por eso nos centramos en la voz visual única de cada fotógrafo», remacha Karin Rehn-Kaufmann.

Una leica papal

En mayo del año pasado el fallecido papa Francisco recibía en el Vaticano una Leica muy especial. Bautizada como Charity Lot, se trata de una edición única y muy especial de la Leica MA, la número cinco millones de la legendaria serie, con el legendario objetivo Leica Noctilux-M 50 mm f/1.2. Elaborada en cromo plateado, la tapa del flash lleva grabadas las Llaves de Pedro. En la parte trasera de la placa superior lleva grabado el lema del Papa Francisco, «Miserando atque eligendo», («Humilde pero elegido».

Es un modelo analógico único e irrepetible que se subastará en noviembre en Viena. Lo recaudado irá para causas benéficas. La Leica papal se podrá ver en la tienda de Leica en Madrid a partir del próximo 27 de septiembre. Tendrá un precio de salida de 30.000 euros, pero se espera que supere de largo el millón de euros. Lo que se recaude se donará a organizaciones benéficas que determinó el difunto Jorge Marto Bergoglopo.

La cotización será altísima. No en vano se pagaron 14,4 millones de euros en 2022 en una subasta por una de las primeras Leicas, el precio más alto alcanzado jamás por un aparato fotográfico. Era uno de los pocos prototipos existentes de la serie 0 de Leica que hace más de un siglo utilizó los primeros carretes de 35mm, el formato que acabó imponiéndose. El prototipo con el número de serie 105 llevaba grabado el nombre de su propietario e inventor, Oskar Barnack.

