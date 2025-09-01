Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Festival flamenco de los Ogijares en una edición anterior Ramón L. Pérez

Ogíjares se consagra de nuevo como capital del flamenco con la XLVI edición del Festival Nacional

El 6 de septiembre, el Parque San Sebastián será escenario de una velada irrepetible con grandes figuras del cante, el toque y el baile, y un emotivo homenaje al maestro Calixto Sánchez

Ideal

Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:36

La tradición, el arte y la emoción del flamenco volverán a latir con fuerza en el municipio granadino de Ogíjares el próximo sábado 6 de septiembre con la celebración de la 46ª edición del Festival Nacional de Flamenco, un evento que ostenta la distinción de Acontecimiento de Interés Turístico otorgada por la Junta de Andalucía y que se ha consolidado como uno de los encuentros más prestigiosos de este arte a nivel nacional.

A partir de las 22:30 horas, el Parque San Sebastián, enclave emblemático y punto de encuentro para los amantes del flamenco, acogerá una noche que reunirá a algunas de las voces, guitarras y bailes más relevantes de la escena actual, en un cartel cuidadosamente seleccionado para ofrecer un espectáculo de primer nivel. Las entradas, con un precio único de 20 euros, pueden adquirirse de forma presencial en Estanco-Ogíjares, Farmacia Real y Bar Los Caballistas, así como online en redentradas.com.

Cartel y noche grande

El festival contará con la presencia de Israel Fernández, una de las voces jóvenes más admiradas por su capacidad de conjugar tradición y modernidad en el cante; Miguel de Tena, reconocido por su dominio del fandango y su emotividad interpretativa; Esperanza Garrido y Paqui Ríos, cantaoras de gran personalidad que aportarán fuerza y sensibilidad al escenario; y Samuel Serrano, cuya voz rasgada y expresiva es garantía de intensidad.

En el apartado instrumental, el toque estará representado por figuras de primer nivel como Diego del Morao, heredero del mítico Moraíto y referente absoluto de la guitarra flamenca actual; Antonio de Patrocinio, José de Pura, Paco León y Paco Jarra, todos ellos maestros capaces de acompañar con maestría y de brillar en sus propios solos.

El baile vendrá de la mano de Rober «El Moreno» y su cuadro flamenco, que pondrán sobre las tablas la fuerza visual, la energía y la expresividad del arte jondo en movimiento, aportando a la velada el componente visual y rítmico que completa la experiencia flamenca.

Un homenaje a Calixto Sánchez

La edición de este año tendrá un momento especialmente emotivo con el homenaje a Calixto Sánchez, maestro, investigador y cantaor de reconocida trayectoria, cuya labor ha contribuido de forma decisiva a la preservación y difusión del flamenco como patrimonio cultural. Este reconocimiento pretende rendir tributo a su compromiso, su excelencia artística y su influencia en generaciones de artistas.

