La Orquesta Ciudad de Granada. OCG
Crítica

La OCG, Korngold y Beethoven

Emilio Lacárcel

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:08

Comenta

La Orquesta Ciudad de Granada ofreció, bajo la buena batuta de uno de Joseph Swensen, un concierto con obras de Erich Korngold y Ludvig van ... Beethoven. Korngold es un compositor que asociamos a las grandes bandas sonoras de películas de los años treinta y cuarenta, hechas en Hollywood. Se trata de uno de los mejores compositores europeos que, debido a la situación extremadamente convulsa que vivía Europa, tuvo que emigrar a E.E.U.U. y que contribuyen decisivamente a darle forma al estilo musical cinematográfico de las grandes producciones realizadas en la meca del cine. Esa brillante faceta cinematográfica quizás haya llevado a que se le recuerde menos por otro tipo de trabajos que no dejan de tener una gran calidad.

