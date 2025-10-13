La OCG, Korngold y Beethoven

La Orquesta Ciudad de Granada ofreció, bajo la buena batuta de uno de Joseph Swensen, un concierto con obras de Erich Korngold y Ludvig van ... Beethoven. Korngold es un compositor que asociamos a las grandes bandas sonoras de películas de los años treinta y cuarenta, hechas en Hollywood. Se trata de uno de los mejores compositores europeos que, debido a la situación extremadamente convulsa que vivía Europa, tuvo que emigrar a E.E.U.U. y que contribuyen decisivamente a darle forma al estilo musical cinematográfico de las grandes producciones realizadas en la meca del cine. Esa brillante faceta cinematográfica quizás haya llevado a que se le recuerde menos por otro tipo de trabajos que no dejan de tener una gran calidad.

Los asistentes al Manuel de Falla pudimos disfrutar de su 'Concierto para violín, op.35', una obra muy bella, llena de lirismo y rica tímbricamente, y con cierta influencia de ese estilo cinematográfico. En el papel solista escuchamos a la joven Geneva Lewis, cuya actuación fue sobresaliente. Con un nivel técnico excelente y un sonido limpio y brillante, Lewis no solo solventó perfectamente los pasajes virtuosísticos sino que le dio una enorme musicalidad y expresividad a la pieza, transmitiendo el lirismo de la misma. Perfecta en los cambios dinámicos, habilísima en las escalas complejas, las dobles cuerdas etc., demostró un muy alto nivel siempre al servicio de la musicalidad.

Muy meritoria la gran actuación de Lewis, merecidamente ovacionada por el público, que fue respaldada por el buen trabajo de la orquesta, en la que estuvieron muy bien en todas sus familias, destacando el buen hacer de la madera y la percusión. En la segunda parte escuchamos la 'Sinfonía nº 6 en Fa mayor, op. 68, Pastoral' de Beethoven. Nada nuevo podemos decir de esta obra maestra, de esta pieza cumbre del sinfonismo, simplemente hay que disfrutarla cada vez que la escuchemos.

Creo que Swansen nos ofreció una muy buena versión, gustando especialmente lo bien que ejecutó los cambios dinámicos, llenos de musicalidad. Supo hacer compacta a la orquesta aún destacando cada plano sonoro eficazmente y consiguió trasladarnos la evocación de la naturaleza que esta magistral obra posee. Como es habitual debemos destacar el gran papel de la madera al completo, con unos acertados solistas (Irene Martínez, J.C.Chornet, E.Martínez y S.Ríos), el buen papel de la cuerda, con unos graves muy acertados, y la buena aportación del metal y el timbalero J.Esteve.