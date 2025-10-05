Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Mariana Enríquez y Gracia Morales, con la noche alhambreña como fondo, en la clausura de cultur_ALH. Ariel C. Rojas

«Las obsesiones que me invaden, más allá de lo patológico, vertebran mi obra»

La escritora Mariana Enríquez dialogó con la autora granadina Gracia Morales en la clausura deL ciclo cultur_ALH

José Antonio Muñoz

José Antonio Muñoz

Granada

Domingo, 5 de octubre 2025, 23:59

Comenta

El fuego es una constante en la obra de la periodista y escritora argentina Mariana Enríquez (Buenos Aires, 1973), ganadora del Premio Herralde e insistente ... candidata al Nobel. Fuego fatuo, fuego en el lecho, fuego en el corazón. Son varios los títulos relacionados con dicho elemento que jalonan su producción literaria: su muy vendida obra 'Las cosas que perdimos en el fuego' (2016) o la anterior 'Los peligros de fumar en la cama' (2009). Y junto al fuego, las sombras, la muerte, el camino de no retorno. Todos estos temas aparecieron en la conversación que mantuvo con la dramaturga granadina Gracia Morales.

