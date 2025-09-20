Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Rodrigo Ruiz-Jiménez supervisa el desembalaje del cuadro de Sorolla.

Rodrigo Ruiz-Jiménez supervisa el desembalaje del cuadro de Sorolla. JORGE PASTOR

Una obra maestra de Sorolla en un lugar mágico de la Alhambra

«La familia de Sorolla está muy contenta de que esta obra maestra este aquí», asegura Rodrigo Ruiz-Jiménez, director de la Alhambra

Jorge Pastor

Jorge Pastor

Granada

Sábado, 20 de septiembre 2025, 11:38

La adquisición de 'El Jardín de Lindaraja', situado ya en la preciosa sala del piano del Museo Ángel Barrios, es una operación que se enmarca ... en el empeño del Patronato de «pensar la Alhambra en grande». «Tenemos la obligación –dice el director Rodrigo Ruiz-Jiménez– de dejar a las futuras generaciones un legado a la altura de la importancia mundial que tiene este monumento». Por este motivo, se ha optado por enriquecer las colecciones, dependientes del Museo de la Alhambra, con obras que cubran lagunas históricas. Como este periodo en el que grandes pintores como Sorolla o Rusiñol estuvieron retratando la belleza hipnótica de los palacios o los jardines de la Alhambra.

