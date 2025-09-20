Una obra maestra de Sorolla en un lugar mágico de la Alhambra

La adquisición de 'El Jardín de Lindaraja', situado ya en la preciosa sala del piano del Museo Ángel Barrios, es una operación que se enmarca ... en el empeño del Patronato de «pensar la Alhambra en grande». «Tenemos la obligación –dice el director Rodrigo Ruiz-Jiménez– de dejar a las futuras generaciones un legado a la altura de la importancia mundial que tiene este monumento». Por este motivo, se ha optado por enriquecer las colecciones, dependientes del Museo de la Alhambra, con obras que cubran lagunas históricas. Como este periodo en el que grandes pintores como Sorolla o Rusiñol estuvieron retratando la belleza hipnótica de los palacios o los jardines de la Alhambra.

Ampliar Colocando el cuadro de Sorolla en la pared. JORGE PASTOR

Una mirada al pasado que tampoco olvida el presente.Tanto es así que el gran Antonio López ha recibido un encargo del propio Patronato de la Alhambra y el Generalife. El maestro del realismo se refugió en la Torre de la Pólvora, en la primavera de 2024, para pintar el entorno de la Alhambra. Ese Antonio López será comprado también para enriquecer los fondos de la ciudad palatina desde una perspectiva contemporánea.

Una gran oportunidad

Según Ruiz-Jiménez, 'El Jardín de Lindaraja' era una gran oportunidad que no había que desaprovechar. «Estaba en poder de la familia, lo que nos ha permitido negociar un precio más que interesante, 725.000 euros, que habríamos pasado el doble, si hubiéramos tenido que acudir a una subasta», destaca el responsable de la Alhambra, que el pasado lunes asistió al traslado y colocación de 'El Mirador de Lindaraja' en su nueva casa, el Museo Ángel Barrios.

«Se da la circunstancia –además– que los vendedores, los herederos de Sorolla, están muy contentos de que este cuadro tan maravilloso pertenezca ya a la Alhambra y se halle inicialmente en el Museo Ángel Barrios, que es una auténtica preciosidad». La transacción se ha cerrado, concretamente, con Blanca Pons-Sorolla Ruiz de la Prada, bisnieta de Joaquín y Clotilde y autora del catálogo razona de Sorolla.

Ampliar Responsables de la Alhambra junto al cuadro. JORGE PASTOR

Ruiz-Jiménez considera que estamos también ante una oportunidad de oro para reivindicar la importancia histórica y artística de Ángel Barrios en Granada y en toda España. Ángel, hijo de Antonio, que regentaba la Taberna del Polinario, ha pasado a la posteridad por su faceta de compositor y guitarrista. Fundó en 1900 el trío Iberia, y fue autor de óperas como 'La Lola se va a los puertos', que fue estrenada en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona en 1955.

Ampliar El cuadro formará parte de la colección del Museo Ángel Barrios. JORGE PASTOR

Jugó un papel decisivo en el Concurso de Cante Jondo de 1922. Un gran proyecto que compartió junto a algunos de sus amigos de la tertulia del Rinconcillo, en el Café Alameda, frecuentada por intelectuales y artistas como Federico García Lorca o Manuel de Falla.