Nuria Espert inaugurará la nueva temporada del Alhambra Lluis Pasqual y Nuria Espert recitarán a Lorca en Granada los días 18 y 19 de octubre, Verónica Forqué llegará en enero, La granadina LaRous, en noviembre. / F. P. El escenario de la calle Molinos comenzará las funciones el 18 de octubre y ofrecerá más de 25 propuestas y 60 funciones hasta el mes de junio R. I. Granada Sábado, 13 julio 2019, 19:59

El Teatro Alhambra ha elegido los grandes nombres de la escena contemporánea y las nuevas fórmulas de la danza y el circo como principales reclamos de la temporada 2019–2020, que suma más de 25 espectáculos con más de sesenta funciones. El espacio escénico de la Junta de Andalucía en Granada abrirá el nuevo curso con el recital escénico que Nuria Espert y Lluís Pascual proponen en torno al 'Romancero gitano' de Federico García Lorca.

En la presentación de la temporada 2019/2020, la consejera Patricia del Pozo destacó que se va a «profundizar en la función de servicio público que tienen los teatros gestionados por la Junta de Andalucía». «Se trata de poner a disposición del público las propuestas escénicas más actuales, con el fin de contribuir al desarrollo de los ciudadanos y favorecer el crecimiento y la expansión de nuestras industrias culturales», señaló.

En este sentido, Del Pozo recalcó «el enorme interés de la sociedad andaluza por la oferta escénica de la Consejería de Cultura». Así, durante el curso 2018/19, más de 80.000 personas asistieron a sus funciones, con un nivel de ocupación cercano al 80%. «Los excelentes resultados son un estímulo para mejorar la oferta de los teatros andaluces», indicó la consejera, quien avanzó que próximamente se anunciará el XXII Festival Internacional de Teatro con Títeres, Objetos y Visual.

Lo más destacado 18 y 19 de octubre. Inauguración de temporada Teatro / Recital escénico. Lluís Pasqual / Julio Álvarez e Interludio. 'Romancero Gitano', Federico García Lorca. Con Nuria Espert. 31 de octubre Danza. Gustavo Ramírez / Titoyaya Dansa. 'CARMEN. maquia'. 11 al 17 de noviembre Teatro infantil. LaRous. 20 aniversario. 'La casa del abuelo', 'Una niña', 'Hilos'. 6 y 7 de diciembre Teatro. Juan Mayorga / Centro Dramático Nacional. 'El mago'. Con María Galiana, José Luis García Pérez y Clara Sanchís. 10 y 11 de enero Teatro. Alberto Conejero / Teatro del Acantilado. 'La geometría del trigo'. Con Consuelo Trujillo y Juan Vinuesa. 24 y 25 de enero Teatro. 'Las cosas que sé que son verdad', de Andrew Bowell. Con Verónica Forqué, Pilar Gómez y Jorge Muriel. 6, 7 y 8 de febrero. Circo / Música / Poesía. 'Creatura'. Basado en el poemario de Pepe Viyuela 'Bestiario de circo'. 13 y 14 de marzo Teatro. 'Traición' de Harold Pinter. Con Raúl Arévalo y Miki Esparbé. 27 y 28 de marzo Teatro. 'El vientre del mar', de Alessandro Baricco. Con Eduard Fernández y Darío Grandinetti. 8 y 9 de mayo Teatro. 'La gaviota'. Versión libre de la obra de Chejov. Dirección y dramaturgia: Álex Rígola. Con Irene Escolar y Nao Albert, entre otros.

Acompañada por el director artístico de los teatros públicos de Andalucía, Manuel Llanes, Patricia del Pozo afirmó que en la nueva temporada se apostará por las colaboraciones con las compañías granadinas como LaSaL Teatro, que recupera con motivo de su 20 aniversario tres de sus espectáculos más emblemáticos dentro de la programación navideña: 'El gran traje', 'Sin palabras (se las llevó el aire...)' y 'Lar (la casa, el hogar)'.

Nombres conocidos

En la temporada 2019-2020, el espacio de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico ofrece a sus espectadores una oferta de excelencia, donde destacan Didier Ruiz / La Compagnie des Hommes con 'Trans (más allá)' , en colaboración con el Instituto Francés de España y París; 'El mago', de Juan Mayorga, con el Centro Dramático Nacional (CDN); 'Traición', de Harold Pinter, bajo la dirección de Israel Elejalde e interpretada por Raúl Arévalo y Miki Esperabé; la vuelta de Daniel Veronese con 'El nombre'; Alberto Conejero, con 'La geometría del trigo', y Álex Rigola, con su versión de 'La gaviota', de Chejov, que interpretarán Irene Escolar y Nao Albet.

Por otro lado, los madrileños Teatros del Canal aportan una propuesta de altura: 'Las cosas que sé que son de verdad', de Andrew Bovell, adaptado por Jorge Muriel, con dirección de Julián Fuentes Reta y con Verónica Forqué, Pilar Gómez, Jorge Muriel y Borja Maestre en el reparto. También se apuntan al ciclo de teatro Agustí Villaronga y Eduard Fernández con 'El vientre del mar', de Alessandro Baricco, y Pablo Messiez con 'Los días felices', de Samuel Beckett, con la interpretación de Fernanda Orazi y Francesco Carril.

Los aficionados a la danza tendrán un menú de excepción: 'CARMEN.maquia', de Gustavo Ramírez y Titoya Dansa, con vestuario de David Delfín; Jan Fabre y su bailarín Matteo Seda –participante en las 24 horas seguidas de 'Monte Olimpo'– con 'The generosity of dorcas' (con la colaboración del Gobierno de Flandes); GN|MC Guy Nadre / María Campos, con 'Sets of sets'; María Muñoz / Pep Ramis / Mal Pelo, con 'Goldberg Variations/ Variations'; Juan Carlos Rubio / Pablo Messiez / Chevy Muraday con 'Juana', una pieza cuyo nervio son las 'juanas' célebres de la historia.

En la propuesta familiar o infantil del Teatro Alhambra destaca el estreno absoluto de 'Neón', el nuevo circo de Truca Circus, bajo la supervisión de Carlos Álvarez Ossorio y Gonzalo Andino. También viene la propuesta circense de Varuma Teatro y Jorge Barroso 'Bifu', que nos traen 'Vigilia', una nueva muestra del «eclecticismo radical» con que se suele calificar a la compañía sevillana. La granadina LaRous celebra en el Alhambra su XX aniversario: durante una semana, representará 'La casa del abuelo', 'Una niña' e 'Hilos'; su muñidora, Rosa Díaz, es Premio Nacional de Teatro para la Infancia y la Juventud.

Las propuestas familiares y para públicos tempranos incluyen la presencia de Aracaladanza con 'Play', producida por Teatros del Canal (Madrid). La compañía ha merecido el Premio Nacional de Teatro para la Infancia y la Juventud 2010, y varios en FETEN (Feria Europea de Teatro para Niños y Niñas) y Max. Para el ciclo navideño el Teatro de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico en Granada propone 'El Gran Traje', 'Sin palabras (se las llevó el aire...)', Lar (la casa, el hogar)', con lo que LaSal Teatro y Julia Carazo celebran también sus 20 años.