El nuevo Centro Cultural de la Fundación Unicaja abrirá en Granada dentro de un año

Dentro de un año habrán ocurrido dos cosas. La primera, que Granada sabrá si ha pasado el corte para ser Capital Cultural de Europa en ... 2031. Y la segunda, que se habrá inaugurado el Centro Cultural de la Fundación Unicaja en el palacete renacentista Rey Soler, de propiedad municipal, en la calle Escudo del Carmen –junto a San Matías–. Así lo han adelantado esta mañana la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y el presidente de la Fundación Unicaja, José Manuel Domínguez, que han realizado una visita a las obras. La entidad ha asegurado que una vez arrancados los trabajos, con todas las bendiciones de la Comisión de Patrimonio al tratarse de una finca protegida, se cumplirán todos los plazos, que nos sitúan en el otoño de 2026.

El convenio de colaboración firmado entre ambas partes, en junio de 2024, contempla la cesión por parte del consistorio granadino del Edificio Rey Soler a la Fundación, que está realizando una inversión de tres millones de euros para rehabilitarlo y adaptarlo para el desarrollo de actividades culturales. «Es la primera vez que contará con ascensor y con climatización», bromeaba la regidora. No hemos de olvidar que estamos ante un inmueble histórico, construido en 1503 como residencia de los lugartenientes de los Reyes Católicos en la toma de Granada y que fue reformado en los siglos XVIII y XX para diferentes usos. Entre ellos, las oficinas de la empresa Rey Soler, nombre por el que es popularmente conocida esta construcción de estilo renacentista –aunque una de sus fachadas tiene elementos góticos–.

Según ha anticipado José Manuel Domínguez, ya se está trabajando en la programación para la apertura, aunque prefirió no aportar más detalles. Sí se sabe que se organizarán exposiciones, representaciones teatrales, talleres y que también habrá un espacio para congresos y reuniones con capacidad para cuarenta y cinco personas. Granada será el sexto centro de la Fundación Unicaja por toda la comunidad autónoma tras los de Málaga, Almería, Cádiz, Ronda y Antequera, «una red –resaltó el José Manuel Domínguez– que nos permite contribuir a la vertebración cultural de toda Andalucía.

El próximo Centro de la Fundación Unicaja en Granada, que lleva muchos años cerrado –desde que se fueron sus últimos inquilinos, la Asociación de la Prensa y la Fundación Andaluza de la Prensa–, estará dotado de todos los servicios. Contará, por ejemplo, con sistemas que permitan la perfecta conservación de las obras de arte tanto en temperatura como en humedad. También dispondrá de las últimas tecnologías aplicadas a la creación. La principal zona para los visitantes será el patio, que tendrá un techo que se podrá abrir y cerrar, lo que no solo dota de versatilidad este lugar, sino que permite el cumplimiento de la normativa anti incendios. La constructora es de Granada, Los Cano Siglo XXI. «Nuestra filosofía –recalcan desde la Fundación- es contar siempre con firmas de la tierra».

Barrio cultural

La edil Carazo ha señalado que el nuevo Centro Cultural de la Fundación Unicaja refuerza la posición del Realejo como uno de los barrios con más equipamientos culturales y potencia San Matías como uno de los ejes culturales alternativos a la Gran Vía y Reyes Católicos. Y es que ahora mismo está en ejecución –desde hace tres meses- el museo que Hidralia pondrá en marcha en el número once de San Matías, también del Ayuntamiento, y el nuevo centro de la editorial Comares en la calle Molinos, donde tiene lugar la Feria Lateral, uno de los acontecimientos relacionados con el arte contemporáneo más importantes de Andalucía –la primera edición fue un verdadero exitazo–.

A todo ello hay que sumar la Corrala del Carbón, gestionado por la Universidad de Granada, o Espacio Márgenes, también una nueva oferta que está concitando el interés de muchos ciudadanos de Granada. «Esto permitirá una reordenación de los flujos turísticos potenciando el acceso a la Alhambra por la Cuesta del Realejo», ha indicado Carazo.

A la vuelta de doce meses, el Palacio de los Salazar –o del Rey Soler– lucirá como nuevo. Todos los elementos originales se están conservado e integrando. «Sí estamos eliminando –han señalado los técnicos facultativos– todos esos añadidos del siglo XX que, con el paso del tiempo, han causado más perjuicios que beneficios, teniendo en cuenta que en su momento las cosas se hicieron con los avances y los conocimientos de la época».

Hablamos, por ejemplo, de todos los revestimientos de cemento que estaban 'ahogando' los muros y que serán sustituidos por otros de cal. También lucirán como nuevas las preciosas zapatas rebujadas con hojas de canto de las columnas. Lógicamente, la accesibilidad está garantizada tanto desde la calle como en el interior, gracias a la instalación de un elevador que conectará las diferentes plantas.