Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y el presidente de la Fundación Unicaja, José Manuel Domínguez, que han realizado una visita a las obras. Pepe Marín

El nuevo Centro Cultural de la Fundación Unicaja abrirá en Granada dentro de un año

El edificio Rey Soler, en San Matías, acogerá exposiciones, teatros y talleres tras la realización de una inversión de tres millones de euros por parte de la entidad

Jorge Pastor

Jorge Pastor

Granada

Viernes, 3 de octubre 2025, 13:14

Comenta

Dentro de un año habrán ocurrido dos cosas. La primera, que Granada sabrá si ha pasado el corte para ser Capital Cultural de Europa en ... 2031. Y la segunda, que se habrá inaugurado el Centro Cultural de la Fundación Unicaja en el palacete renacentista Rey Soler, de propiedad municipal, en la calle Escudo del Carmen –junto a San Matías–. Así lo han adelantado esta mañana la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y el presidente de la Fundación Unicaja, José Manuel Domínguez, que han realizado una visita a las obras. La entidad ha asegurado que una vez arrancados los trabajos, con todas las bendiciones de la Comisión de Patrimonio al tratarse de una finca protegida, se cumplirán todos los plazos, que nos sitúan en el otoño de 2026.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Trata de esquivar las cámaras de la ZBE de Granada cambiando su matrícula y se lleva 6.000 euros de multa
  2. 2

    Una treintena de clientes se querellan contra el dueño de una clínica dental de Granada por presunta estafa
  3. 3 Una granadina a bordo de la flotilla de Gaza, detenida esta madrugada por Israel
  4. 4 La cena de Los Javis en un nuevo restaurante de autor de Granada
  5. 5

    Muere en Castell tras precipitarse al vacío por intentar salir del piso con sábanas anudadas
  6. 6

    Los cuatro municipios de Granada entre los 10 más pobres de España
  7. 7 Un herido y retenciones por el accidente de un microbús en la Circunvalación de Granada
  8. 8 La toma de los Javis, Federico y Granada
  9. 9 Los diez planes gratuitos que no te puedes perder este fin de semana en Granada
  10. 10

    Salud investiga una intoxicación leve en un hospital de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El nuevo Centro Cultural de la Fundación Unicaja abrirá en Granada dentro de un año

El nuevo Centro Cultural de la Fundación Unicaja abrirá en Granada dentro de un año