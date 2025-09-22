La nueva exposición de Rafael Peralbo en Espacio Omnia cuestiona la muerte bajo la mirada lorquiana

Ideal Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:11 Comenta Compartir

El pasado 19 de septiembre se inauguró en Espacio OMNIA la exposición 'Letum non omnia finit', del artista Rafael Peralbo, un proyecto que se adentra en la complejidad simbólica de El Público, una de las obras más enigmáticas y radicales de Federico García Lorca. La muestra, que podrá visitarse hasta el 25 de octubre, recoge piezas recientes del artista en un diálogo plástico con la teatralidad de lo ausente y la poética del tránsito entre la presencia y la desaparición.

El título de la exposición, que remite a un verso del poeta latino Propercio («La muerte no es el final de todo»), es el punto de partida de una investigación visual en torno a la idea de que la muerte no es una clausura, sino una mutación. La exposición se sitúa como epílogo o secuela natural del proyecto anterior del artista, Et in Arcadia Ego, que reflexionaba sobre la fragilidad de la existencia desde una mirada pictórica y escultórica. En esta ocasión, Peralbo toma como referencia el universo simbólico de El Público, donde la muerte constituye una forma de revelación. Letum non omnia finit hereda ese impulso lorquiano para invitar al espectador a enfrentarse a la permanencia de la imagen, a la teatralización de la identidad, y al rastro que el cuerpo deja tras su desaparición.

La exposición reúne una selección de obras que oscila entre la pintura, la escultura y el dibujo, todas ellas articuladas en torno a un mismo eje temático: la transformación de la identidad a través del rito de la muerte y de la mirada. En ese tránsito, la máscara adquiere una dimensión central.

Entre las piezas destacadas se encuentra la serie 'Ovejas Mirantes', una colección de pinturas en gran formato y dibujos al carboncillo que evocan con ironía la figura del espectador pasivo, retratado en forma de rebaño. Las miradas frontales, fijas, despojadas de juicio, remiten al público burgués que Lorca criticaba, ese que asiste pero no se implica, que observa sin reconocerse en lo que ve. Aquí, sin embargo, las ovejas no son solo metáfora de la docilidad, sino también figuras de la vigilancia invertida, donde el espectador se convierte en objeto de la mirada.

Junto a estas pinturas se exhibe la serie escultórica Yeso de Creta (Caretas), compuesta por tres cabezas de cabra realizadas en cartón y papel, que remiten a la tradición de los gigantes y cabezudos populares, suspendidas en el vacío como fragmentos de un ritual perdido. El recorrido culmina con la instalación escultórica Careta y cuchillo, una figura humana de aspecto hierático que sostiene un hilo del que cuelga una hoja dorada. La máscara animal, que sustituye su rostro, nos enfrenta de nuevo a la idea de transformación: ni del todo hombre, ni del todo bestia, ni del todo vivo. Una alegoría poderosa del tránsito entre el ser y el desaparecer.

Rafael Peralbo, Doctor en Bellas Artes y con una trayectoria cada vez más consolidada en el ámbito nacional, ha desarrollado en los últimos años un lenguaje plástico que se caracteriza por la carga matérica, la economía cromática (dominada por tierras, ocres, grises y blancos) y una especial atención al cuerpo como huella. Sus obras, que suelen partir de fotografías e iconografías antiguas, no buscan representar identidades individuales, sino hablar desde lo anónimo, lo colectivo, lo que persiste sin nombre. En ese sentido, su obra pictórica se aproxima a una arqueología visual, donde cada trazo es también una forma de excavación en la memoria. Además de su dimensión pictórica, su trabajo integra referencias teatrales, literarias y filosóficas, estableciendo un territorio híbrido entre la escenografía y la instalación simbólica. La escena, en sus obras, está siempre presente: tanto en la disposición espacial como en la tensión dramática que las imágenes generan.

Nuevo espacio de arte

La exposición se presenta en Espacio OMNIA, un nuevo centro de arte contemporáneo en Granada, surge bajo el auspicio de la Fundación OMNIA como plataforma para la experimentación artística, con una programación que apuesta por el riesgo y la reflexión crítica. Espacio OMNIA no actúa solo como galería de arte, sino como espacio transdisciplinar que acoge exposiciones, talleres, conferencias y proyectos colaborativos.

Letum non omnia finit podrá visitarse del 19 de septiembre al 25 de octubre de 2025 en Espacio OMNIA (Pedro Antonio de Alarcón, 7, Granada). Se prevé la organización de visitas guiadas y encuentros con el artista a lo largo del mes de octubre, cuya fecha será anunciada próximamente en las redes sociales de la galería.