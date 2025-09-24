Novilladas con jóvenes valores de la tierra en Diezma y Darro Buena evolución de la lesión del novillero Jaime de Pedro

Las localidades granadinas de Diezma y Darro serán escenario en las próximas fechas de sendas novilladas en la que están acartelados algunos de los jóvenes valores de la tierra.

La primera cita será este sábado en Diezma, a partir de las 17:00 horas, con motivo de la segunda edición del Circuito provincial de novilladas sin picadores de Diputación. En esta cita están anunciados los espadas Rafael Fandila, Gustavo Martos , Cristian Pedrosa 'El Mini', Juan Zamora y Armando Bustos frente a un encierro de Hato Blanco. En este festejo estaba anunciado inicialmente el espada granadino Pablo Fernández, pero ha sido baja en los últimos días por decisión de su director en la Escuela Taurina de Atarfe, Pedro Pérez 'Chicote', «tras conocerse el cambio de la novillada, anunciada en un principio de Salvador Domecq, por otra ganadería».

El día 4 de octubre se anuncia en Darro, a las 17:30 horas, una novillada mixta con presencia de Cristian González y Tomás González y el novillero sin caballos Jesús Cobo.

Los novillos serán de Ignacio Pérez Tabernero

Por último, el novillero granadino Jaime de Pedro sigue el proceso de recuperación de la fractura del cuarto metacarpiano de la mano izquierda, originada el pasado día 9 por el derrote de un novillo mientras descabellaba en Villarrubia de Santiago (Toledo). La lesión provocó que fuera baja el día 14 en la plaza francesa de Arles y le obligó a llevar el brazo inmovilizado con un yeso desde entonces. Las últimas pruebas radiológicas han revelado que su evolución es favorable, pero no podrá volver a los ruedos en un plazo de cuarenta días como mínimo.

