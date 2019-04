Todo lo que necesitas saber sobre el IV Festival de Música Antigua MAG de Granada Fahmi Alqhai, estrella del Festival de Música Antigua. / F.P. Hoy se presenta su cuarta edición, en la que destaca la presencia de Fahmi Alqhai, y un nuevo programa de producción propia en torno a la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano. Y todo, gratis. JOSÉ ANTONIO MUÑOZ GRANADA Lunes, 22 abril 2019, 07:57

l Festival de Música Antigua de Granada (MAG) va poco a poco afianzando un bien ganado prestigio, a base de ofrecer, durante dos semanas, una programación de nivel, gratuita y en lugares emblemáticos del entorno monumental granadino. Y la cuarta edición, que tendrá lugar entre los días 20 de mayo y 1 de junio, y que hoy se pondrá de largo en el Ayuntamiento, no va a ser una excepción. Además, con entrada gratis, limitada al aforo y por riguroso orden de llegada.

El título genérico del evento, 'Al Andalus, entre oriente y occidente', constituye la plasmación de un concepto, según los organizadores: Al Andalus, como un río que parte del Atlántico para recorrer todo el Mediterráneo, comunicando el mundo oriental y occidental, y bebiendo en sus aguas cargadas de arte, ciencias, cultura, un caleidoscopio que ayudaba a tener distintas perspectivas hacia el conocimiento.

A continuación, ofrecemos un adelanto del programa:

20 de mayo. 20:00 horas. Auditorio Manuel de Falla. Emilio Villalba y Sara Marina

La música andalusí sigue siendo la gran olvidada en la historia de la música española. La falta, todavía en la actualidad, de 'partituras' de la época, junto con un tradicional rechazo académico respecto a esta música, hacen que siga resultando difícil reconstruirla, interpretarla y disfrutar de un arte inmaterial del que somos herederos.

21 de mayo. 20:00 horas. Salón de actos del Palacio de Carlos V Ibera Auri

El Balcón de Marizápalos. Una cosmografía de la música popular y escénica española de principios del siglo XVII a través de sus viajes e influencias alrededor de Europa.

22 de mayo. 20:00 horas. Patio del Colegio Mayor San Bartolomé y Santiago Ensemble Femenino Andalusí

El Ensemble Femenino Walladah es una formación única integrada por mujeres cuyas países de origen son tan variadas como lo fue Al Andalus: los miembros del grupo tienen sus raíces en Marruecos, Túnez y Andalucía e Italia. Bajo la dirección de Aziz Samsaoui, siguen las enseñanzas de la escuela tradicional, rescatando, por un lado, composiciones, estructuras y sonidos arcaicos, y por otro actualizándolos y adaptándolos a los tiempos actuales. Su repertorio se centra básicamente en dos tipos de composiciones: la «Nuba» y el «Chaabi».

23 de mayo. 20:00 horas. Corrala de Santiago. Evoéh

En el año 2016, el grupo musical Evoéh publicó su tercer trabajo discográfico titulado Cantadme Galanica: La magia en la voz de la mujer sefardí, que supuso su presentación y su punto de partida en la investigación y difusión de la tradición oral judeoespañola extendida por todo el Mediterráneo. La Galanica representa a todas las mujeres que, a la sombra, han ido transmitiendo estas canciones generación tras generación. Y es que, en la sociedad patriarcal judía, la mujer, con ayuda de canciones, velaba por la transmisión de las tradiciones y de la espiritualidad.

24 de mayo. 20:00 horas. Museo Casa de los Tiros Fahmi Alqhai. A piacere.

Considerando su instrumento como algo mucho más allá que una mera reliquia de la decadencia de la aristocracia en tiempos de Luis XV en Francia, Alqhai demuestra la versatilidad de la viola, su flexibilidad y su profundidad a la hora de expresar emociones: aquí escuchamos músicas de maestros barrocos españoles, alemanes o franceses, pero también una adaptación del tema de Joe Satriani «Always with Me, Always with You». En esta pieza y en otras, como en la versión de «El cant dels ocells» que cuenta con la participación del cantaor Arcángel, Alqhai recibe el apoyo de amigos músicos que consiguen, entre todos, que las sesiones de grabación sevillanas resulten –con un maravilloso sonido– una nueva muestra de la libertad creativa que la música antigua permite cuando está en buenas manos…

25 de mayo. 20:00 horas. Corral del Carbón Chahrazed Halel & Maloufgia

Chahrazed Helal destaca en el arte de la interpretación de voz modal árabe. Particularmente con respecto a las tradiciones musicales magrebíes y Medio Oriente. Es doctora en Historia de la Música y de Musicología desde el año 2012 en la Universidad de París-Sorbona. Y profesora de Música y Musicología en el Instituto Superior de la Música Tunecina.

27 de mayo. 20:00 horas. Palacio de la Madraza Cheng Yu & Youssef Megueldi

Cheng Yu, nacido en Pekín, fue solista de de la Orquesta Central de Música China de China durante varios años. Es virtuosa del laúd chino pipa y del guqin, un instrumento parecido a la cítara. Es además, etnomusicóloga y especialista en música china. Estudió la pipa desde la edad de 7 años de su padre (un maestro de la pipa Pudong) y la cítara guqin desde la edad de 14 años, graduándose con distinción del Conservatorio de Música de Xi'an y ganando varios premios principales por sus actuaciones de pipa. Afincada en Londres desde la década de los noventa, obtuvo becas para sus títulos de máster y doctorado en etnomusicología en la SOAS, Universidad de Londres. Es cofundadora del UK Chinese Music Ensemble (1998), London Youlan Qin Society (2003) y el galardonado Silk String Quartet (2007).

28 de mayo. 20:00 horas. Museo Arqueológico Estampie

Durante más de 30 años, Estampie encandila a su público con su música viva de la Edad Media, que abarca música mística y tradicional, hasta sonidos más «groovy» y conmovedora. Su repertorio refleja el largo camino que conducía desde los juglares y trovadores de España hasta Escandinavia; desde la Persia hasta Mongolia. Con 'Amor lontano', los músicos «todoterrenos» aterrizaron en Sicilia. Estampie enseña de nuevo ese milagro de un manera asombrosa, con su música profunda y sofisticada. Siente entusiasmo por los instrumentos históricos y étnicos, sin pretensiones académicas, ni superestructuras pseudo-religiosas, pero siempre en nuevos «viejos» caminos.

29 de mayo. 20:00 horas. Cuarto Real de Santo Domingo. Músicos de Urueña. 'El vino en las tres culturas'.

El tema del vino aparece como elemento común en la lírica de las tres culturas, tanto en las cortes cristianas medievales, como en las canciones de los trovadores, en la poesía de Al Andalus o en los romances sefardíes. Los músicos de Urueña han escogido una docena de canciones que nos ayudarán a acercarnos al concepto que cada una de Las Tres Culturas desarrollaron alrededor del vino. Nos acercaremos al significado sagrado que tiene en el cristianismo, que contrasta con el carácter metafórico y místico que le da el mundo islámico y con el sentido hedonista que le otorga el mundo sefardí.

30 de mayo. 20:00 horas. Centro Cultural Gran Capitán Symbiosis. 'Músicas del palacio de oritente medio'

Tres de las culturas musicales más antiguas del mundo, la palestina, siria y griega, son explorados por los músicos del proyecto Symbiosis. A través de sus instrumentos, el laúd, qanún y chelo, intercambian las experiencias musicales procedentes de sus respectivos países.

31 de mayo. 20:00 horas. Carmen de los Mártires Mediterrania Consort. 'La armonía de las esferas'

Dirigida por el flautista David Antich, esta agrupación especializada en la música anterior al s. XVIII está formada fundamentalmente por músicos reconocidos por su labor de divulgación, interpretación y docencia dentro de los ámbitos de la música antigua y barroca en España y en el extranjero

1 de junio. 20:00 horas. Patio del Ayuntamiento. Serekjdei y Músicos de la Ruta. 'Magallanes'.

Producción propia del Festival que gira en torno a las músicas inspiradas en la vuelta al mundo que Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano completaron hace ahora cinco siglos.