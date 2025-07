Myles Sanko: «Europa debería ser un lugar de compasión y oportunidades».

Juan Jesús García Martes, 22 de julio 2025, 12:04 Comenta Compartir

Su música ha sido descrita como un punto medio entre la sofisticación jazzística de Gregory Porter y la crudeza folk de Michael Kiwanuka. Y con esta fusión única de estilos musicales, Myles Sanko ha encontrado su hueco en el panorama de las músicas 'con alma'. Nacido en Ghana, Sanko se trasladó al Reino Unido a la edad de 16 años, describiéndose a sí mismo como la mezcla perfecta de las culturas africana y europea. Respetuoso con la tradición, no en vano sus principales influencias son Otis Redding, Marvin Gaye y Bill Whiters, como él mismo reconoce, su música resulta no obstante fresca y actual, con una fuerza como la de las grandes voces del género en los años 60 y 70 del siglo XX, y toca temas como habituales como el amor, pero otros no tanto como la esperanza, la enfermedad o la política. Inaugura la presente edición de Jazz en la Costa el martes 22 en Almuñécar.

- ¿Qué significa para usted la palabra «soul»?

- El soul es más que un género. Es un sentimiento. Es honestidad, vulnerabilidad y una narrativa con propósito. Cuando canto, intento conectar con el corazón de la gente. Eso es soul.

- Le conocimos como compañero de gira de Gregory Porter. ¿Por qué hay tan pocos cantantes masculinos en el jazz hoy en día?

- Es una buena pregunta. El jazz ha evolucionado, y los vocalistas, especialmente los masculinos, a veces sienten la presión de encajar en otros géneros para mantenerse relevantes. Pero artistas como Gregory han ayudado a allanar el camino, y espero que mi trabajo también inspire a otros a abrazar sus voces en este espacio.

- ¿Qué canción, suya o de alguien más, siempre anima un concierto?

- Mi canción 'Come On Home' siempre une al público. Tiene una energía cálida y unificadora. De otros, 'Ain't No Sunshine' de Bill Withers es mágica. Siempre triunfa.

- Nació en Ghana de padre francés, creció en Inglaterra, vive en Francia y canta música estadounidense... ¿Es un buen ejemplo de la fusión de culturas en el siglo XXI?

- Me gustaría pensar que sí. Mi vida ha estado marcada por el movimiento, la identidad y el cruce de fronteras. Mi música lo refleja. Es una mezcla de dónde he estado, quién soy y lo que he aprendido de diferentes culturas.

- Como persona transfronteriza, ¿cuál es tu opinión sobre la situación de la inmigración en Europa?

- Es compleja y profundamente humana. La gente busca una vida mejor, como yo, a través de la música. Europa debería ser un lugar de compasión y oportunidades. Todos nos beneficiamos del intercambio cultural y necesitamos más empatía en la conversación.

- El bluesman maliense Ali Farka Touré afirma que «toda la música nació en África». ¿Está de acuerdo? ¿Necesita la música un pasaporte?

- Estoy totalmente de acuerdo con Ali Farka Touré. Ritmo, melodía, groove, todo empezó en África. La música no necesita pasaporte porque trasciende fronteras. Pero siempre debemos reconocer y respetar sus orígenes.

- Es un habitual de la escena española. ¿Cómo nos ve?

- Me encanta España. La pasión, la apertura, el gusto por la música en directo. El público español escucha con el corazón. Siempre me siento bienvenido allí.

- He oído que eres un gran aficionado a la buena comida y un cocinero experto. ¿Cuáles son tus recetas favoritas?

- Totalmente culpable. Me encantan los guisos ghaneses cocinados a fuego lento, sobre todo la sopa de cacahuete. Pero también disfruto del pollo asado al estilo francés con tomillo y ajo. Cocinar, como la música, es cuestión de cuidado y sabor.

Temas

Jazz

Ghana