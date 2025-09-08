Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio

Zaidín, Granada Sound y más… Granada rebosa música

Conciertos recomendados esta semana

Juan Jesús García

Lunes, 8 de septiembre 2025, 09:13

FULL FLOWER MOON BAND: ENERGÍA PURA

Comienza el curso y la bicha negra afila sus colmillos trayéndose desde Australia a la primera banda de la ... temporada: Full Flower Moon Band, el equipo comandado por Kate 'Babyshakes' Dillon desde Brisbane. Con tres guitarras, bajo y batería, su sonido es desacomplejadamente rock, sin florituras ni subgéneros, simplemente energía pura y electrizante. A lo largo de tres álbumes, han evolucionado desde el encanto crudo e improvisado de 'Diesel Forever' hasta la producción más expansiva y refinada de 'Megaflower', manteniendo la intensidad que define sus presentaciones en vivo. El grupo fue reseñado elogiosamente en medios como el NME, e incluyó singles que llegaron a la serie de Netflix 'Heartbreak High' y fue recomendado por Iggy Pop en sus programas radiales. El martes en el Plantabaja (21h).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El parking que servirá para dejar el coche y coger el metro toma forma
  2. 2

    La oficina de Granada construida con cinco kilómetros de tubos de cartón
  3. 3

    La empresa granadina que comenzó fabricando pegatinas y ahora lleva comunicación, publicidad y una finca para eventos
  4. 4

    Los refugios de Sierra Nevada: protección y aventura en la alta montaña
  5. 5

    Una empresa de la trama Koldo deja paralizada una obra millonaria en Granada
  6. 6 La historia de la Dama Blanca y otras leyendas que impregnan una comarca de Granada
  7. 7

    La alianza de Telefónica y Microsoft en Granada
  8. 8

    Bouldini, con muletas este domingo
  9. 9 A disposición judicial un hombre de 64 años por provocar un incendio forestal en Atarfe
  10. 10 La familia que ha enseñado inglés a cien mil granadinos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Zaidín, Granada Sound y más… Granada rebosa música

Zaidín, Granada Sound y más… Granada rebosa música