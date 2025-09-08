Zaidín, Granada Sound y más… Granada rebosa música

FULL FLOWER MOON BAND: ENERGÍA PURA

Comienza el curso y la bicha negra afila sus colmillos trayéndose desde Australia a la primera banda de la ... temporada: Full Flower Moon Band, el equipo comandado por Kate 'Babyshakes' Dillon desde Brisbane. Con tres guitarras, bajo y batería, su sonido es desacomplejadamente rock, sin florituras ni subgéneros, simplemente energía pura y electrizante. A lo largo de tres álbumes, han evolucionado desde el encanto crudo e improvisado de 'Diesel Forever' hasta la producción más expansiva y refinada de 'Megaflower', manteniendo la intensidad que define sus presentaciones en vivo. El grupo fue reseñado elogiosamente en medios como el NME, e incluyó singles que llegaron a la serie de Netflix 'Heartbreak High' y fue recomendado por Iggy Pop en sus programas radiales. El martes en el Plantabaja (21h).

JIMMY BARNATÁN: MORRISON IN MEMORIAM

Barnatán es un tipo viajado (nacido en Santander, vivió en Nueva York buena parte de su infancia y adolescencia) que para algunos es una cara conocida por su trabajo actoral, a otros le sonará en el oído por sus discos y no pocos le asociarán con la literatura, multitarea a la que hay que añadir sus primero pinitos en la dirección de cortos. Y es que es un todoterreno que se mueve con soltura en todos los sentidos y que tiene la presencia (vean las fotos) y rotundidad (oigan sus discos) que se le pude suponer a un hombre de blues de raza. Llegan por aquí con 'Spanish Caravan', una gira inspirada en The Doors que fusiona música, cine y poesía y que además es el origen de un documental también en torno a Morrison. El miércoles estará en el Carmen de San Rafael de Huétor Vega (20h) con entrada libre y el jueves (21h) en el Lemon.

ZAIDIN 1 y 2: MÁS POR MENOS

Antiguamente reconocidas como la 'Noche Mestiza' y el 'Promorock', los dos primeros carteles de los festivales del Zaidín (sí, en plural) se han caracterizado por ajustarse (más o menos») a esas dos premisas, una la fusión de estilos y otra ser la plataforma de grupos locales más o menos 'flotantes'. Y ambas sesiones han permanecido a lo largo de los años (hubo otra más, dedicada a la canción de autor, que desapareció) en lo que es la verdadera Fiesta de la Música de Granada porque con su carácter gratuito son miles, muchos miles los que se acercan al lado del campo de futbol para seguir los conciertos durante los tres días del fin de semana, y eso que, las cosas de Graná: ¡se ha movido para coincidir en fechas con el Granada Sound! ¡Los dos festivales más grandes del año en los mismos días! Durante el jueves actuarán: Los Estanques y El Canijo de Jerez, Muerdo, Morochos y Mügre. El viernes allí estarán Raúle, Tu otra bonita, Los 300, D'Baldomeros y Soundbay. ¿Alguien da más por menos?

SILVIA Y SOBRAL: SERES DE LUZ

Dios los cría y ellos se juntan, sobre todo si por medio está la inquietísima Silvia Pérez Cruz. Salvador nos puso a todos el vello de punta con la canción 'Amar pelos Dois', con la que dignificó un festival tan cutre como el de Eurovisión. Antes había pasado por el Taller de músicos de Barcelona, donde coincidió con Rosalía, pero no con Silvia. La catalana vuelca la vida en todo lo que hace, sea cine -con dos Goyas y una candidatura más-, los discos que publica -que nunca son dos iguales-, o las entrevistas. El único común denominador común de esta artista en todo lo que hace es la capacidad de conmover de su voz -como sucede con la del portugués-, y cuyo talento artístico se ha impuesto sobre todo lo que ha tocado (léase 'acariciado'), ya fuera flamenco, folk, jazz, bossa, bolero o ranchera, en una discografía imponente. Juntos proponen una propuesta intimista que se ambienta en el jazz, el pop y el folk, sobre unas canciones que llevan la firma de Jorge Drexler, Luísa Sobral o Lau Noah. En el Palacio de Congresos el jueves (21h)

ELENA BERROCAL: LAS CHICAS SON BATERAS

Formada en distintas disciplinas artísticas desde los ocho años, especialmente en danza. Estudia percusión árabe y flamenco con Juana Larreta y Chema del Estad, y en 2018 comienza sus estudios en la Escuela de Jazz de Granada Oolyakoo, pilar fundamental en su aprendizaje. Allí recibe dos becas de formación y entra en Lavin band en 2022. Ha tomado clases con bateristas como Cote Calmet, Zeke Olmo, Carlos Ayuso y Rajiw Jayaweera. Se interesa especialmente por el jazz tradicional y el 'washboard' en su andadura con Potato Head Jazz Band. También ha golpeado parches para Radio Crooner, Jaguardiente, Jump Club, la Potato y Jinetas entre otras bandas. Con Germán Villegas, Dani Levy y Fernando Gómez, estará el jueves (21h) en la sede de Ollyakoo

GRANADA SOUND: LUCHA DE TITANES

Lo que empezó siendo poco más que una fiesta indie, ha devenido en una cita multitudinaria en rivalidad con los festivales del Zaidín, hasta la fecha los más populosos de Granada. Este año el pulso ha llegado ya a la arena en una lucha de titanes, así que tendremos los resultados definitivos en unos días. Lo que se sabe ya con seguridad es que los perjudicados serán los aficionados a la música, que tendrán que elegir si ir a uno u otro, pudiendo asistir a los dos como hasta ahora. En todo caso el cartel del Granada Sound, para el viernes y el sábado, es tan completo como siempre: Mikel Izal, Zahara, Xoel López, Miss Caffeina, Veintiuno, Niña Polaca, Karavana, Paula Mattheus, Barry B, Plata y Espada, Vito, Oski, Miss Deep'In, Álvaro Sánchez, 2funk2furious, Carmen Gea y García Picasso el viernes; y Viva Suecia, Ojete Calor, Siloé, Dorian, Samuraï, Besmaya, Carlos Ares, Mafalda Cardenal, Melifluo, Nuevos Vicios, Maadraassoo, Alexander Som, Chiko Mendes, La Cachetona, Not Charlie y Oro Jondo el sábado. En el Cortijo del Conde como siempre.

JOSÉ CARRA: PIANO SOLO

Sobrino nieto del pianista Manuel Carra, el reconocido pianista malagueño está entre los músicos más brillantes de la nueva generación del jazz español. Sus inicios en el pop o el grunge, su carrera como compositor clásico y el bagaje que le han proporcionado las numerosas giras, conciertos y grabaciones con diferentes artistas hacen de su obra una música difícil de etiquetar. De Carra han dicho maravillas, por ejemplo el veterano Jordi Rossy piensa que «es ahora mismo uno de los músicos más bien preparados, versátiles y creativos de su generación en España», o la revistaweb americana All About Jazz que incluyó entre elogios su trabajo como B.S.O del día. Los que en los grandes festivales sufren por su gigantismo, tendrán todo lo contrario en la Oolyakooo con Carra a piano solo el sábado a las (22h).

ZAIDIN: Y 3 (091 Y LAGARTIJA NICK)

La casualidad y la meteorología ha querido que dos de los grupos más grandes de la ciudad se suban al escenario del Zaidín este año. Y juntos, si la memoria y el archivo no falla, puede que por primera vez descontando aquella actuación fundacional de los Lagartija con José Ignacio García Lapido de guitarrista. Y ambos tienen nuevas cosas que enseñar, ya que los Cero llevan pausadamente todo el año grabando nuevas canciones para un inminente disco que recoja el testigo de 'La otra vida' (2019). Por su parte los Lagartija expondrán en formato muy grande lo que ya hicieron hace unos meses en el teatro Cajagranada y que ha dado lugar al disco en directo 'Eternamente vivo' que se edita este mismo mes. Completan este cartel 100% granadino nada menos que Hora Zulú, Mente Fría y Las Virginias. Como siempre desde las 21h en el recito ferial del Zaidín.

PAUL-RONNEY ANGEL: BOURBON SOAKED GYPSY BLUES BOP'N'STROLL

Paul-Ronney Angel, es la voz y el compositor de The Urban Voodoo Machine de Londres desde 2003, ese diabólico equipo londinense de diez componentes que es un avispero de músicas u personas en el escenario. Al margen de ellos, lanzó su primer sencillo en solitario, 'One Ghost Town', durante el confinamiento COVID de 2020, seguido del álbum 'London Texas Lockdown' y ahora anda por este Sur. El añorado y desdentado Shane Macgowan dijo que sus canciones eran geniales, en relación con su autodenominado estilo como 'Bourbon Soaked Gypsy Blues Bop'N'Stroll'. Ahí es nada. Si quieren desentrañar el contenido de esa música acudan el viernes (18h) al Lemon, y a la Cochera de La Herradura el domingo a las 20h.

DESCARGA CUBANA: ¡CABALLERO QUÉ BUENO BAILA USTED!

Granada siempre ha tenido mucha querencia por la música de raíz caribeño-cubana, de hecho en tiempos por aquí pasaron los Van Van, Celia Cruz, Tito Puente, el Gran Combo de Puerto Rico, Vieja Trova Santiaguera, Vocal Sampling, o las diversas actualizaciones de Irakere que montaba Chucho Valdés entre muchos más. Esa es la herencia que mantienen bandas como las Tito Poyatos Cubop (versión latin o Bailable), buena parte de Los 300 , com todo lo que toca Zeke Olmo, o Uhmami, el deceto de músicos encabezados por Carlos Berbel, de Galera, que con un repertorio procedente de la de la Fania, el sello Fuentes o Buena Vista y demás hacen bueno aquellas palabras del gran Benny Moré: «caballero qué bueno baila usted». Y es precisamente Berbel el que titula el bandón que el domingo en la Oolyakoo hará bailar (como decía la canción) hasta a los paralíticos. Domingo 20h.