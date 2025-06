«Vivimos un momento de euforia en cuanto a música en directo»

Granadino del 72, José Manuel Martín Granados quizás se un nombre que solo suene entre los profesionales de la geología y minería, pero si ... decimos Griffin Jazz, seguro que ya a los interesados en la música les suena más, mucho más. En estas páginas salió ya como miembro que fue de los seguidores más intensos de Van Morrison, los 'Vanaticos', que le seguían por todo el mundo. Pero aquello pasó, y él, que jamás ha tenido un instrumento en las manos, además de sus pases nocturnos como fino y sabio DJ, es, acaso, el mayor divulgador en redes de la riquísima escena de Granada. Y por si fuera poco es también editor de discos en su propia compañía Sweet Mary Records.

–¿Tiene hermanos gemelos? ¡Porque está en todas partes!

–No, qué va, solo una hermana y no es gemela. Pero sí es cierto que en esta ciudad tenemos la suerte de que las distancias sean en general cortas desde unos recintos a otros, lo que nos permite poder disfrutar algunas veces de varios eventos si los horarios lo permiten. Porque ya se sabe, o no hay nada interesante o coincide todo el mismo día

–Todos los sábados está de concierto, de uno o varios…

–Algún conocido que se extraña de que vayamos a un par de conciertos en una semana o a algún otro evento, resulta que se pasa las noche viendo 'El hormiguero' o partidos de fútbol como si nada. Pero en cualquier caso, nuestra actividad principal (y más como profesional autónomo) es dedicar diez o doce horas diarias al trabajo, es lo que toca.

–Le vimos por primera vez con el club de los intensos seguidores de Van Morrison.

–En realidad la afición por la música me viene de muy joven, con 15 o 16 años ya tenía una buena colección de discos, iba a echar una mano a mis padres en el negocio y todas las propinas me las gastaba en Sánchez o Krisis. Años después en Reciclaje, cuando el vinilo pasó de moda a principios de los 90, todo el mundo se deshacía de sus colecciones y los cajones estaban repletos de joyas. Ahí pescamos buena parte de nuestra colección. Lo de la música en directo y seguir a nuestros músicos favoritos cuando hacían gira europea (Dylan, Morrison, Neil Young), vino después. Hoy en día no me interesa lo que hace el irlandés, pero algunos de los mejores amigos que conservo son de esa época de 'Van Hispano', así que siempre agradecido.

–¿Griffin por el saxofonista?

–Sí, Johnny Griffin es uno de los más grandes saxofonistas y desde que lo conocí le he profesado especial devoción. De los conciertos que más me han impactado en el Festival de Jazz de Granada, uno fue el suyo, también otros de Freddie Hubbard o Wayne Shorter. Cuando inauguramos la cervecería que usted conoce en la que hacíamos las previas a los conciertos, se me ocurrió lo de Griffin Jazz & Beer, jazz y cervezas, qué mejor combinación. Luego decidí dedicarme en exclusiva a la geología que es lo mío. «Rocks de día y rock de noche», me dicen, y traspasé el negocio, pero lo de Griffin Jazz me lo quedé.

–Lo suyo son las redes como medio de comunicación.

–No te creas, quizá antes más que ahora, que cada vez me seduce menos, igual me he vuelto más perezoso. Pero es cierto que las redes sociales son un vehículo de promoción fantástico, me encanta la inmediatez y la eficacia con la que se puede divulgar un mensaje. Pero en realidad, yo solo disfruto de las redes para compartir experiencias culturales; cine, música o cómics, nada más.

–Aunque también respeta la tradición: su compañera Marisol está a punto de sacar un libro.

–Y estoy seguro de que va a tener una enorme repercusión, porque ha estado trabajando en él más de dos años, es un proyecto formidable. Y por supuesto que en papel, el formato físico es innegociable para nosotros, tanto para la música como para los libros. .

¿Qué ocurre para que haya en Granada 200 conciertos al mes?

–Vivimos en Granada un momento de euforia en cuanto a música en directo en esta ciudad, una eclosión de propuestas para todos los gustos.