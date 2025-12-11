Los versos más famosos de Extremoduro son de un poeta de Motril

Por una vez y, probablemente, solo por una vez, Francisco M. Ortega, el héroe del pesimismo, el campeón de la humildad, poeta motrileño con obra ... autopublicada desde el siglo pasado, antiguo corresponsal en la Costa de este mismo diario y periodista en Tele Motril, será el protagonista. La culpa la tiene Robe Iniesta, líder de Extremoduro, fallecido este miércoles y llorado por todos los rincones llenos de flores, por mil esquinas llenas de colores.

La historia es bella como los versos de una noche de verano. El entonces joven Francisco M. Ortega recibe una llamada de esta misma redacción de IDEAL para entrevistar al líder de Extremoduro, que tiene previsto un concierto el 14 de agosto. Es 1997 y Francisco se cita con Robe. Lo que es una de tantas entrevistas se convierte en un encuentro entre dos poetas, dos amantes del verso, dos almas sensibles. Francisco, tras la entrevista, regala a Robe su primer libro, que él mismo se ha editado. Se titula 'Cuenta atrás'.

Pasa el tiempo y vuelve a sonar el teléfono de Francisco. Una amiga le cuenta que ha visto un vídeo oficial de Extremoduro donde ha reconocido sus versos. Francisco se estremece. Bucea en la red y encuentra un vídeo de la canción 'Standby', del disco 'Yo, minoría absoluta (2002)'. En efecto, el preludio a los primeros acordes empiezan con sus versos del poema 'Ideario', que se encuentra precisamente en ese primer libro que regaló tiempo atrás el líder de Extremoduro. «Robe Iniesta no me dijo nada, ni falta que hacía. Puso los créditos, y la canción y el poema se hicieron populares», explica ahora Francisco Ortega.

Según se popularizó Internet la canción y los versos introductorios de Francisco Ortega se hicieron más y más populares. Miles de gargantas los coreaban, pero prácticamente nadie sabe que estos bellos versos de Extremoduro son en realidad de este poeta motrileño. Según se publicaban a partir del año 2005 en YouTube vídeos y más vídeos, los versos son coreados millones de veces y pasan a convertirse en una de las señas de identidad de uno de los grupos más famosos del país.

Desde ese momento, tiene un largo recorrido por Internet y se convierte en la fabulosa historia de un poema publicado en Motril en 1996 y que ahora miles de personas corean, gritan, repiten con toda su alma, sin saber que es el 'Ideario' de Francisco Ortega y de la construcción desde su retina de las imágenes de Granada ciudad mientras el poeta circula en soledad por sus arterias.

Así es. «Desde hace muchos años, hay gente recitando el poema y publicándolo en YouTube o en sus blogs y redes sociales. Es como algo que no me pertenece porque la gente lo ha hecho suyo. Un hijo mayor que se independiza y se va de la casa», comparte Francisco Ortega. «Ahí descubrí que todo lo que escribí y escribo ha valido la pena. Si tiene algún sentido todo el absurdo mundo, está en este hecho lleno de azar».

Pasa más tiempo todavía, y Francisco Ortega recibe de nuevo una llamada. Esta vez, al otro lado, se encuentra la voz del mismísimo Robe Iniesta.

Un cuarto de siglo después

Se citan para verse de nuevo el último día de septiembre de 2022, todo un cuarto de siglo después, en Motril. «Así es. Veinticinco años después nos encontramos en Granada. Fue un encuentro afectuoso», recuerda con cariño.

No hubo más citas. «El año pasado volvió a actuar en Granada, pero me pareció excesivo ir otra vez. Aprovechando que la amiga de mi hijo Bruno iba a verlo, le dije que le llevara algunos libros míos. Pilar subió con ellos y Robe Iniesta preguntó por mí y por mi trabajo, pero ya sabes como soy...», confirma.

–¿Te hubiera gustado leer tu poema sobre el escenario, con Robe Iniesta y los Extremoduro a tu lado?

–La verdad es que sí.

Y Francisco sigue a lo suyo, «parado frente al mar mientras el mundo gira»