Francisco Ortega y Robe Iniesta en Motril en el año 2022.

Los versos más famosos de Extremoduro son de un poeta de Motril

En 1997 le regaló su primer libro a Robe Iniesta, que decidió incluirlos como preludio a la mítica canción 'Standby' y recitarlos en diercto en cada concierto

Javier F. Barrera

Javier F. Barrera

Granada

Jueves, 11 de diciembre 2025, 23:28

Comenta

Por una vez y, probablemente, solo por una vez, Francisco M. Ortega, el héroe del pesimismo, el campeón de la humildad, poeta motrileño con obra ... autopublicada desde el siglo pasado, antiguo corresponsal en la Costa de este mismo diario y periodista en Tele Motril, será el protagonista. La culpa la tiene Robe Iniesta, líder de Extremoduro, fallecido este miércoles y llorado por todos los rincones llenos de flores, por mil esquinas llenas de colores.

