Taylor Swift y Katy Perry sellan la paz con 'You Need to Calm Down'
Martes, 18 junio 2019

Después de tres años de tira y afloja, Katy Perry y Taylor Swift han firmado la paz entre ellas. Tras una imagen esperanzadora hace varios días en Instagram, el lanzamiento del nuevo videoclip de Taylor Swift con la canción 'You Need to Calm Down' confirma que ambas han decidido olvidar antiguos desencuentros.

'You Need to Calm Down' forma parte de 'Lover', el nuevo disco de Swift que saldrá a la venta el próximo 23 de agosto. 'Lover' contará con 18 canciones, de las cuales ya se conocía el primer sencillo 'ME!', que fue presentado el pasado 26 de abril y en donde Swift estaba acompañada por Brendon Urie, líder y cantante del grupo Panic! At the Disco.