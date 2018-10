Taylor Swift y Camila Cabello reinan en los American Music Awards Taylor Swift. / Reuters El momento más emotivo de la gala fue el tributo a la estrella del soul Aretha Franklin EFE Los Ángeles Miércoles, 10 octubre 2018, 11:38

Taylor Swift, con cuatro galardones incluyendo la categoría reina de artista del año, y la latina Camila Cabello, ganadora de otro póker de reconocimientos, reinaron en los premios American Music Awards (AMAs), que se celebraron hoy en el Teatro Microsoft de Los Ángeles.

Además del codiciado premio al artista del año, Taylor Swift se hizo con los galardones al tour del año, álbum favorito de pop-rock por 'reputation' y artista favorita femenina de pop-rock. «Solo quiero mencionar el hecho de que este premio (artista del año) y todos y cada uno de los premios entregados esta noche los votó la gente. ¿Y sabéis qué más votará la gente? (...) Las elecciones de medio mandato del 6 de noviembre. Salid y votad. Os quiero», dijo Swift en su discurso de agradecimiento.

La estrella del pop hizo así referencia a las inminentes elecciones legislativas en EE UU, en las que los demócratas confían en recuperar el terreno perdido frente a los republicanos y el presidente del país, Donald Trump. Swift captó la atención mediática en los últimos días al romper su silencio político y escribir un largo mensaje en Instagram, donde tiene 112 millones de seguidores, en el que aseguró que votará por candidatos demócratas.

Arriba, Camila Cabello. Abajo, un momento del homenaje a Aretha Franklin y Cardi B. / Agencias

La otra gran vencedora de la noche fue la cubana-estadounidense Camila Cabello, que se impuso en los apartados de nueva artista del año, colaboración del año, canción favorita de pop-rock y vídeo del año (estas tres últimas categorías por su tema 'Havana'). «No puedo creer que ganara éste», dijo la joven cantante al recibir el galardón a nueva artista del año. Cabello, que aseguró estar «sin palabras», dio además las gracias a sus padres, presentes en la ceremonia, y a sus seguidores.

Por su parte, la también latina Cardi B, una de las favoritas para los AMAs con ocho nominaciones bajo el brazo, logró tres premios: artista favorita de rap, canción favorita de rap por 'Bodak Yellow (Money Moves)', y canción favorita de soul-R&B por 'Finesse' junto a Bruno Mars. Asimismo, la rapera fue una de las estrellas de la velada con una muy latina y espectacular interpretación de su tema 'I Like It' junto al colombiano J Balvin y el puertorriqueño Bad Bunny.

Peor suerte corrió el canadiense Drake, que también tenía ocho candidaturas pero que se fue de vacío de la gala.

Tributo a Aretha Franklin

La 46 edición de los AMAs, que contó con Tracee Ellis Ross como maestra de ceremonias, comenzó con Taylor Swift interpretando en directo 'I Did Something Bad'. Frente al micrófono también desfilaron, además de Cardi B y Camila Cabello, otros artistas como Mariah Carey, Jennifer López, Shawn Mendes, Twenty One Pilots, Dua Lipa, Ciara o Carrie Underwood. El grupo estadounidense Panic! At the Disco rindió homenaje a la banda inglesa Queen con la famosa canción 'Bohemian Rhapsody'.

Aunque el momento más emotivo de los AMAs fue el tributo a la estrella del soul Aretha Franklin, fallecida en agosto a los 76 años, en el que se unieron las voces de cantantes como Gladys Knight, Ledisi o CeCe Winans.

Los nominados a los American Music Awards se basan en los registros de ventas de álbumes y canciones digitales, emisiones de radio y en 'streaming' (emisión en línea) medidos por la publicación Billboard y sus socios Nielsen Music y Next Big Sound. En cambio, los ganadores de estos reconocimientos son elegidos por los fans con sus votos.