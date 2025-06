Surfeando la ola de calor con buena música

REYERTA: LORCA SUBE A LA ALHAMBRA

A Lorca le han cantado desde diversos puntos de vista musical, desde la popular y el flamenco a mayormente ... la canción de autor: Paco Ibáñez, Cano, Ana Belén, Prada… o los colectivos 'Poetas en Nueva York', y 'De Granada a lka luna' o el brillante último disco de Raúl Alcover por ejemplo. También ocasionalmente e indirectamente desde el Jazz (como el concierto 'Poeta en Nueva York de los medio granadinos Missing Stompers). Quizás sea el rock el género que se ha acercado con más prudencia y sobre todo picoteando sin decidirse de todo a sumergirse en el mundo lorquiano. Casos como los de Manolo Tena, Marea, Enemigos o Extremoduro han sido algunos antecedentes en tamaño pequeño de este 'Reyerta', el trabajo que aúna al cantante de 091, José Antonio García con el grupo Hombre Garabato y el añadido del Coro de Cámara que dirige Jorge Rodríguez Morata. El proyecto 'Reyerta' sonará de nuevo en el Teatro del Generalife el martes (22h).

THE PRISCILLAS: 'BLONDIES' DEL SIGLO XXI

La banda femenina británica de pop-punk The Priscillas estará de visita por Granada este martes en el Lemon (21h). Son la Rock&roll Girl Band más explosiva del momento: «como The Cramps, The Shangri-Las y los New York Dolls, todo en uno», según se leía en la revista Vogue de ellas. Un Mini Lp en 2007 bajo el título 'Aloha From Holloway', de corte muy punk-pop, dio paso a una ya asentada carrera de estas nuevas 'Blondies' del siglo XXI, aunque más tendríamos que hablar de Joan Jett y las Runaways: rock and roll, cuero, glam, sexappeal, desinterés por el virtuosismo y mucho descaro. The Priscillas (Lisa Lux a la batería, Jenny Drag a los vocales, Guri GoGo en la guitarra y Heidi Helzz con el bajo) abarcan toda una serie de diferentes influencias: el powerpop, disco, el sonido 70 de New York, indie pop o mariachi, mezclando todos ellos en un solo género para crear unos discos y hacer unos conciertos pegadizos y llenos de vitalidad.

WILL SHACKLETON: LONDON CALLING

El músico londinense Will Shackleton es un artista que fusiona diversas influencias musicales clásicas. Ha trabajado como guitarrista acompañante en los estudios Abbey Road. Como compositor se inspira en el blues, el country y el rock sureño, evocando influencias de Jackson Browne, Eric Clapton y John Mayer. El título 'Live Sessions', que ha sido grabado en conciertos granadinos e ingleses, da buena muestra de su trabajo. Le suelen acompañar en directo músicos como Cote Calmet a la batería, Tommy Moore al bajo, el teclista Jon Sande y su paisano Rich Austin en diversas combinaciones. Estará en el Lemon el jueves (21h).

VICTORIA GASTELO: JUNIO PARA VIVIR

Tras ser una habitual del programa 'Abril para vivir', volvía para actuar en el ciclo cuando aquella 'noche en negro' del apagón la dejó muda. A la segunda va la vencida. La cántabra Victoria Gastelo regresa a la ciudad donde hizo muchos amigos, y donde se la ha visto ir creciendo como artista. Autora de repertorio y publicidad en principio (para Mónica Molina, Ana Belén, Malú, Azúcar Moreno, María Estévez, Marta Sánchez, McDonald's, Sprite, Cruzcampo, la DGT…), debutó a su nombre con 'En la luna' (2001), junto a John Parsons, Angie Bao y Paco Bastante, al que siguieron 'Ahórrate las flores' y 'En el fondo de los mares' (con producción de deseado Carlos Raya). Más reciente, de 2023, es 'Capricho', donde echan una mano Marwan, Funambulista, Shuarma o Pachi 'Alis'. El jueves (20h) en la sala Máxima de la UGR (antigua Facultad de Medicina) intentará de nuevo que se oiga su concierto 'Pianissimo', un mano a mano con el pianista Iñaki García donde salpica sus canciones con letras de autores como Borges, Bukowski o Lorca.

AMANCIO PRADA: EL CINCO, UN POCO MÁS TARDE DE LAS CINCO

Distinto a todos y con una personalidad fuerte e inconfundible, Amancio Prada lleva en activo desde 1974, cuando publicó su primer disco, cantándole a lo místico y a lo carnal, en ambos caso con un nivel de afectación único, y que roza la abrasión interna. El historiador de la canción de autor Fernando Lucini, confiesa tener «una especial admiración hacia Prada, tanto en lo que se refiere a su persona –de tremenda humanidad–, como en lo relativo a sus creaciones como compositor e intérprete –de tremenda sensibilidad–; admiración que con el paso de los años ha forjando una buena amistad». En sus más de treinta discos, desde aquel 'Vida e Morte', de 1974, sobre todo ha cantado a Lorca, siendo el autor al que ha dedicado mayor número de grabaciones: 'Sonetos del amor oscuro' (con una segunda edición ampliada), 'Poetas en círculo', 'Sonetos y canciones', y 'Poeta en Galicia'. Su lirismo arrebatado ha elevado los escritos del poeta de Fuentevaqueros a una dimensión de una intensidad sobrecogedora. Estará precisamente el jueves en Fuentevaqueros el '5 a las 5', aunque más tarde (21h) por aquello del calorazo.

ANDREW LYNCH: SAXO JAM

Desde Melbourne llegó a Granada hace décadas Andrew Lynch, se cuenta que tocando en la calle para salir del paso entró en contacto con la escena local, y se quedó. Aquí ha sido un comodín para numerosas bandas de diversos estilos: Funkdación, South Central, Jump Club, Maui y los Sirenidos, Potato Head, Ool Ya Koo B.B. Roko, Jaume Miquel Quartet, Red Passenger… Él será el conductor de la sesión del jueves en el club Oolyakoo (21h) con José Ignacio Hernández, Jaime Párrizas, Miguel Ángel Pimentel y… como buena jam, todo el que quiera subirse a tocar un rato buen jazz.

MEDINA AZAHARA: ESTO FUE TODO AMIGOS

Medina Azahara no necesita de presentación alguna a estas alturas para alguien mayor de treinta años. Ahora que bandas como los Califato o Motoretas (que también están este finde) retoman la vitola del 'rock andaluz', ellos llegan en su gira de despedida, siempre con Manuel y el granadino (sí, nació en la Vega) Paco Ventura al frente. Quien los haya visto en algún concierto en los últimos 45 años los ha visto para siempre. La fórmula del rock 'nacionalista' con ribetes metálicos no necesita de muchos retoques puesto que funciona: una rítmica pedregosa, un teclado omnipresente con un uso muy setentón, y siempre tirando del sonido del grupo el fornido Paco Ventura cuya digitación es de master-class noche tras noche. Así son desde 1981, y se da la paradoja de que buena parte de los que corean 'Caravana española' o su primer éxito, 'Paseando por la Mezquita', ni siquiera habían nacido cuando ellos las estrenaron. En el Coliseo de Atarfe el viernes (22h).

EMBRUJO FEST: CANCIONES ANIMADAS DE AYER Y DE HOY

La segunda edición del festival que lleva el nombre del complejo de ocio de las Gabias opta, en dos días, por la nostalgia ochentera que tan buenos resultados da (sobre todo en barra) y la actualidad, con un cartel en el que aparecen representados el pop-rock, flamenco fusión y electrónica. Así Seguridad Social, La Guardia, Chimo Bayo y Grupo Apache, estarán el viernes 6 de junio (desde las 19h) presentados por el histórico locutor y Dj Carlos Ramiro. El sábado 7 (desde las 13h), la tarde/noche será de Beret, Raule, Salistre, El Duende Callejero, Gonzalo Alhambra, Jalezz y Carlos Peralías. Aún están a tiempo de empadronarse en Las Gabias, ya que si lo hacen tendrán un descuento del 40% en las entradas, y los que no puedan o quieran tendrán autobuses desde el centro Neptuno.

ANTÍLOPEZ: CHIRIPOPEANDO QUE ES GERUNDIO

«Tener, tener, tener es el principio del final del ser», no, no es ninguna reflexión de algún pensador griego con la copa de cicuta en la mano, es un estribillo de una pareja de onubenses que se hacen llamar Antílopez, y son los reyes del 'Chiripop'. Ganadores del 'Abril para vivir' hace varias ediciones, Antílopez (dúo formado por los onubenses Miguel Ángel Márquez y José Félix López) están siempre a punto de romper el techo de cristal de la canción de autor en nuestro país. Pero qué digo ¿canción de autor? ¿Humor? ¿Teatro? ¿Performance?... De todo y a la vez. Ellos lo llaman «chiripop absurdo depresivo» (para los amigos 'Chirirpop' solo), por hacerlo de algún modo, en la línea del mejor Krahe, Kiko Veneno, La Trinca, Faemino y Cansado, Les Luthiers, etc. Donde van, repiten, y no dos, sino un montón de veces, en un continuo suma y sigue que los ha hecho muy populares…y lo que más importante: queridos. Hacen doblete este viernes y sábado en el teatro Alhambra (21h).

ANNA DUKKE: LA REINA DEL ROCK AND ROLL

Ana Duque es una cantante de origen manchego, del sur, del valle de Alcudia, ya casi lindando con Andalucía, de un pueblo perdido entre hermosísimas montañas morenas. De allí saltó durante medio año a los Estados Unidos y México para empaparse de las músicas de raíz de la Americana, y volvió a España convertida en Anna Dukke, con aspiraciones de ser la reina del rock and roll patrio. Maneja como pocas voces europeas el repertorio puro de Rhythm and blues, Rockabilly, Rock and roll o Gospel, y adereza su material propio con recuerdos para Ruth Brown, Sister Rosetta Thorpe, Mahalia Jackson, Patsy Cline o Wanda Jackson, reivindicando el papel de la mujer en la historia del Rock&blues. El viernes (22h) en el Lemon.

LOS ESTANQUES: PPPP (PARTIDO POP PROGRESIVO PSICODÉLICO)

Tras haber firmado el grupo de Iñigo Bregel (con Germán Herrero, Daniel Pozo y Andrea Conti) uno de los mejores discos del año pasado junto a Anni B Sweet, el celebradísimo 'Burbuja Cómoda y Elefante Inesperado', y arrasar posteriormente en los premios MIN (Mejor Álbum del Año, Mejor Artista, Mejor Canción, Mejor Álbum Pop y Mejor Producción Musical), los cántabros han vuelto a la vida separada con 'V'. que se estrenaba con estas palabras: «supone la declaración definitiva de Los Estanques hasta la fecha, volando libre, trascendiendo géneros y etiquetas, conectándose a grupos de ahora -podríamos citar a King Gizzard, The Lemon Twigs o los que quieran-, ayer y siempre. Demostración empírica de que la música no entiende de fronteras, ni de modas, ni de tendencias». Los Estanques sólo siguen unas reglas: las suyas. Junto a El Canijo de Jerez, Maki y María Artés Lamorena estarán el viernes en el Paseo del Prado de Fuentevaqueros (21h).

ENRIQUE OCTAVO: SIN MIEDO

Compañero en labores periodísticas, José M. Bolívar es el alma, corazón y vida de los monárquicos Enrique Octavo, que se dieron a conocer con canciones como 'Un pato antes que un cisne' o 'Bombas de Racimo'. El grupo se forma a finales de 2009 a partir de una sesión en acústico con Pepe de Fiona May, aunque los antecedentes directos fueron los fugaces Mothers against Drugs allá por finales de 2006, dando paso a esta nueva marca (y su correspondiente sello: ¡'La corte inglesa'!) en recuerdo del inventor del divorcio radical. Tras maquetas y experimentos como poner en circulación un álbum grabado con su teléfono, a partir de su tercer trabajo, 'Inclitissimus', entró en contacto con el productor asturiano Paco Loco, quien le orientó, ascendiendo de categoría con 'Mirar las vistas'. Lo último suyo es 'Tu miedo no existe', con colaboraciones estelares de Joaquín Pascual de Mercromina y Surfin Bichos; Ismael de Apartamentos Acapulco, Señorita Trueno Negro, Pinocho Detective, Virginias, Santa Catalina…Y es que amigos no le faltan. El viernes en la sala Víbora con Futuras Cuñadas (21:30h).

KIKO VENENO: DEE FESTIVAL

El 'Maestro' don José María López Sanfeliú, el 'catalán fino', 'Don Veneno' (como le llamaba un antiguo manager de gira) tampoco necesita muchas presentaciones ¿no? Como Alberti tardo mucho en estrenarse en Granada, pero desde entonces nos frecuenta habitualmente, regalando siempre su sabiduría, la musical y la natural. Vendrá en el centro del amable festival Dee, en Dilar a su cuarta edición. Y no lo hará solo, puesto que llega escoltado por los intensos Derby Motoreta's Burrito Kachimba, Repión y Los Mejillones Tigre, con los flamantes ganadores del concurso Emergentes Planta Baja 2025: Yo estoy bien, el mundo está mal.

Música, turismo rural y ambiente familiar para una tarde irresistible. El sábado desde las 18h en el Parque de la Ermita de Dílar.

VIV & THE SECT: PSICODELIA YEYÉ

Los paleontólogos del rock and roll han encontrado hurgando entre fósiles sonoros algunos de los restos del rock and roll latino primigenio, y fue en yacimiento mejicanos donde aparecieron algunos de los primeros indicios: ¡el CD 'Rare mexican cuts from the sixties' debiera de estar en algún museo! Nietos de aquellos pioneros son Viv & The Sect, banda de la Ciudad de México que arrancó como trío al mando del guitarrista y cantante Aleph Aguilar, luego ampliados con: Francisco Mariner, Waco Fuzz, Mario Anguiano y Rombo de la Rosa. Reviven la esencia del rock sesentero y la psicodelia yeyé de época en un 'viaje' revivalista que va desde The Seeds y Question Mark a Los Salvajes y los bravos. El tren lo fleta Serpiente Negra el domingo con El Niño Delta en el primer vagón. A las 19h en el Planta.