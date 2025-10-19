Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Semana americana de conciertos en Granada

Domingo, 19 de octubre 2025, 11:42

NICO BONES: LOS AMIGOS AMERICANOS

Procedentes de Los Ángeles, los Nico Bones acaban de superar su primer decenio de existencia, compartiendo bolos con marcas históricas ... como Vibrators, Dead Boys, Zeros o Ramones. Con semejantes compañías ya se puede intuir que rock sinfónico precisamente no hacen, sino más bien un mix de punk, glam, pub y garaje rock bien mezclado. Su último álbum, 'Lipstick Alley', y el mini 'Sweet Heart Break' mantienen vivo el espíritu del rock de la costa oeste. De ellos se puede leer que son como «si Stiv Bators pudiera tocar la guitarra como Johnny Thunders y componer canciones tan brillantes como Dee Dee Ramone». En el Lemon el miércoles 22h

