Semana americana de conciertos en Granada

NICO BONES: LOS AMIGOS AMERICANOS

Procedentes de Los Ángeles, los Nico Bones acaban de superar su primer decenio de existencia, compartiendo bolos con marcas históricas ... como Vibrators, Dead Boys, Zeros o Ramones. Con semejantes compañías ya se puede intuir que rock sinfónico precisamente no hacen, sino más bien un mix de punk, glam, pub y garaje rock bien mezclado. Su último álbum, 'Lipstick Alley', y el mini 'Sweet Heart Break' mantienen vivo el espíritu del rock de la costa oeste. De ellos se puede leer que son como «si Stiv Bators pudiera tocar la guitarra como Johnny Thunders y componer canciones tan brillantes como Dee Dee Ramone». En el Lemon el miércoles 22h

LA LUZ: LAS AMIGAS AMERICANAS

La Luz, así, en castellano, es una girl band con denominación de origen en Seattle que hace surf rock del de verdad, del de los 60, con temas que encajarían perfectamente en la BSO de 'Pulp Fiction'. «Algo así como si las Shangri-Las se hubieran subido a la tabla», cuenta quien las ha visto en concierto. Debutaron con un disco en directo 'It's Alive', tras el que han venido cuatro más de estudio para el mítico sello Subpop. Llegan por aquí dispuestas a ofrecer su combinación de armonías doo wop y del pop con guitarras con la música surf, los teclados típicos del rock garajero de los 60 y los ritmos simples y pegadizos del primer rock'n'roll. El jueves se dejarán escuchar (y sospecho que bailar mucho) en el Lemon (21h), con los psicodélicos Unidad y Armonía como anfitriones.

ANTONIO FERNÁNDEZ: SWING MAN

Comenzó sus estudios musicales como guitarrista de diversos estilos, especializándose en la guitarra flamenca. Su pasión por los sonidos «vintage» le llevó al descubrimiento del banjo y a formar diversos proyectos de música de raíz norteamericana entre los que destaca la Piccolíssima Jug Band, un homenaje a las jug bands del sur de USA en las primeras décadas del siglo XX.

En 2009 se unió a la Potato Head Jazz Band, dedicando su carrera profesional al banjo y la guitarra tenor. Él titula la sesión de Jazz Caliente de Oolyakoo (viernes, 22h) en compañía de «otros como él», que cantaría Lapido: Fernando Gómez, Martín Torres, y Elena Berrocal.

THE RUBINOOS: LOS AMIGOS AMERICANOS (DE TODA LA VIDA)

« The Rubinoos son la mejor banda de pop en activo del mundo. Así de claro» Con semejante rotundidad se afirman los compañeros de La Carne, en relación a este veteranísimo equipo. Casa fundada en 1970, su sonido esta/ba influenciado por los grupos británicos de la década de los 60, principalmente los Beatles, Hollies o The Who; y por las bandas pioneras del power pop 70's, en especial los esenciales Raspberries, sin desdeñar su herencia, desde su excelente tacto melódico, sus pegadizos estribillos, sus intensos ritmos, su espontaneidad y falta de afectación, del bubblegum más juguetón. Considerados los padrinos del Power-Pop, la banda americana tras cinco décadas y media de carrera, mantiene sus increíbles voces para interpretar himnos como «I Wanna Be Your Boyfriend» y «I Think We're Alone Now», y un extenso repertorio de canciones y armonías redondas. Con curiosidad cabe señalar que le tienen tanto cariño a nuestro país que, tras hacer el 'Black is Black' de Los Bravos, ahora acaban de sacar un single con canciones de Los Rebeldes ('Mediterráneo') y Los Salvajes ('Soy así'). Un concierto de asistencia obligatoria en la Granada del Pop. En Cajagranada el viernes (21h).

MUNDO CHILLÓN: CHILLONIZANDO EL PLANETA

Mundo Chillón es el proyecto de Pedro Chillón, algecireño criado en Guadix y trasplantado a Madrid. «Una caricatura de la realidad que muestra más que la propia realidad», dicen de él. Personaje con elegancia decimonónica como escapado de 'Luces de Bohemia', maneja unas canciones que son «un reflejo onírico, vibrante, bizarro, elegante, decadente, sarcástico, contradictorio, tierno y visceral de usted mism@». Ahí es nada. También no son pocos los que recuerdan en ellas el legado del llorado Javier Krahe. Desde 2009 se dedica a 'chillonizar' el planeta. Con su socio Álvaro Lazo actuará en el JJ el viernes (21h).

EVA PENÉLOPE & POPI: POP DEL QUE YA NO SE HACE

Pareja de hecho, lo es también artística cuando las agendas dejan hueco. Eva, en Sonora, ya le cogió el gusto a los dúos (en aquel caso con Antonio Álvarez), y ahora lo hace más domésticamente con Popi González, con quien ya compartiera su pasión beatle en Four of Us. Juntos brota a borbotones su debilidad por la música pop de la década de los sesenta, en muy especial la de los grupos vocales que en el mundo han sido. Estarán dos días en Un lugar en el Mondo' en conciertos íntimos el viernes y el sábado (20h).

SOLE JIMÉNEZ: ALMA SOLIDARIA DE BLUES

Para todos Soledad Giménez fue la cantante solista de Presuntos Implicados –con su hermano Juan Luis Jiménez y Nacho Mañó– durante muchos años y muchos éxitos, hasta que en 2004 arrancó una carrera en solitario entre el pop, la canción de autor, el jazz y la chanson, variando de proporciones en cada disco: 'Ojalá' (2004), 'La felicidad' (2008, producido por Javier Limón), 'Dos gardenias' (2009), 'Pequeñas cosas' (2010) y 'El cielo de París' (2012). Dos interesantes trabajos fueron los dedicados a autoras desconocidas para el gran público en 'Mujeres de música Vol. 1' (2019) y 'Mujeres de música Vol. 2', (2021). De todos habrá en el concierto benéfico que dará en el Auditorio de la Caja Rural el sábado puesto que celebra las cuatro décadas en la música. La recaudación del concierto será destinada a AGRAFIM, entidad sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la calidad de vida de personas afectadas por fibromialgia, fatiga crónica y sensibilidad química múltiple.

TURBULENTO: FACTORÍA EN VIVO

El Factoría fue uno de los cuarteles generales más importantes en la música de décadas pasadas. Ahora Pedro, su mentor, se ha echado al ruedo de los directos, y se estrena con el minifestival que lleva su nombre y patrocinando a grupos como Turbulentos o Cosmics. La baja de MAR Pareja en la guitarra derecha (al espectador) de Lagartija Nick, le ha permitido acelerar la producción musical, personal a su nombre, que no para, y también la grupal en Turbulento. En este cuarteto (también a la derecha) ha encontrado unos cómplices con un considerable background en marcas como Versálico. Entre todos han cerrado un cuarteto de una brutal presencia escénica y estos días sacan pasear su álbum 'Audite me', medio cantado en ¡latín! e inspirado en un salmo bíblico. El sábado (20h) en la Tren junto a Cosmics, Absolut Pantz y Eat Prunes completan el primer 'Factoría Eventos'.

CAÍN: METAL MEDITERRÁNEO

La mítica banda de rock motrileña vuelve a los escenarios de su ciudad con un concierto muy especial en el coqueto Teatro Calderón. Caín fue la banda pionera del rock motrileño, pues fue la primera de su entorno en publicar un álbum, 'Un Paso Más en el Camino' (1991). Formada a partir de los hermanos Danny y Óscar Aragón, batería y la guitarra respectivamente, en su momento contaron con la cantante Yolanda Aragón (protagonista luego de un documental sobre las mujeres pioneras del rock español) y ahora con Francesca 'Ferocity en el micro. En su momento sacaron dos álbumes antes de desaparecer, y desde entonces solo se han subido al escenario en contadas ocasiones. El sábado sonarán las campanas del infierno en el Calderón (20h) por primera vez.

EL JOSE: DON JOSÉ

Si hay un artista en plena expansión, es El Jose, el trío que formaron en su momento en el Albaicín José Miguel Romerosa, Alberto Sapillo y Nano Díaz (batería), luego ampliado con Juanma García Navia, Julián Suárez y Jesús Santiago entre otros. Durante dos años ha estado en todos sitios, saltando el charco incluso, 'abriendo un camino', como decía en su primer disco, y sin estar 'seguro de na' como rezaba el segundo. Fueron damnificados por el escándalo de la tiketera Whgow, y, muy gentilmente, respetaron a los que las habían comprado a sabiendas de que posiblemente no las cobrarían. ¡Chapeau!. Experiencia que, con seguridad, les inspiró el título de una canción ('Emosio engañaos'), una de sus última entregas. El sábado (22h) inician la gira 'Con los pies en el mar' llenando la Copera hasta arriba, y es que El Jose es Don José.

LA FRONTERA: SIEMPRE EN EL LÍMITE

A pesar de que su cantante Javier Andreu forma parte intermitentemente de ese colectivo 'mágicos ochenta' que se llama 'Rock and roll stars', el grupo nodriza La Frontera sigue vivo y bien, al mando de Andreu y Toni Marmota desde que en el año 1.984 ganaran el Festival Villa de Madrid. Tras algunos periodos en barbecho, en el presente siglo La Frontera ha tomado la iniciativa de no abandonar los escenarios, y cuando unos años atrás grabaron 'Rivas Creek', su último trabajo, dejaron claro su vocación de supervivencia por encima de décadas, éxitos, fracasos, tierras de todos y de nadie. Si el archivo no miente la última vez que estuvieron por aquí fue en un concierto benéfico en el auditorio de Caja Rural. Ahora vuelven a estrenado programa `Especiales del Falla´ en el Auditorio del mismo nombre el sábado (21h).

SAMANTHA HUDSON: 50% DE PARIS HILTON Y OTRO 50% DE KARL MARX

Fenómeno en las redes sociales y la escena teatral 'underground', ha pasado en apenas un par de años del los márgenes del espectáculo al corazón de los medios para todos los públicos. Travesti, cantante, top-model, filántropa, madre de vocación y homosexual consolidada, todas estas facetas (y muchas más) son las que convierten a Samantha en la chica de serie B más querida de España. Se autodefine como «la Miranda Makaroff de los pobres» (en relación a la influencer hija del músico Sergio Makaroff)» y se divide en un «50% de Paris Hilton y otro 50% de Karl Marx». Samantha nació como una inocente tarea de instituto pero se ha convertido en un ambicioso proyecto musical que juega con los paradigmas del género, el sexo y la libertad de expresión como . extensión de la personalidad de Iván González, un joven mallorquín responsable de esta performance viviente que ha emergido del panorama queer más underground para conquistar España. Procaz, hereje y muy hortera, esta diva del pop adolescente se ha propuesto no dejar a nadie indiferente con sus melodías pegadizas y sus letras descaradas. En la Aliatar estará el sábado (22h).

BILLY TIBBALS: EL AMIGO (ANGLO) AMERICANO

Criado en California aunque de cuna londinense, Tibbals encontró amistad y refugio en el entorno de los Black Crowes, si bien lo suyo es muy distinto, y más glamuroso. Por momentos este artista parece sacado de la noche de los tiempos, de mediados de los setenta en la escena glam angloeuropea: Bowie, Sweet, Slade, Suzi Quattro… y sobre todo T.Rex, con cuyo líder, Marc Bolan, tiene algún parecido hasta estético. Billy Tibbals pronto captó la atención de Curation Records para sacar sus primeras canciones, que levantaron las orejas de la leyenda de Black Crowes, Chris Robinson, que le fichó para su sello Silver Arrows Records, llevándoselo de gira además. El domingo (Plantabaja 19h) pisa por primera vez suelo granadino. Póngase sus mejores galas para asistir.