Vista general de la Scala de Milan en la apertura de la temporada de ópera Reuters

La Scala de Milán abre su temporada operística con la obra malditadel régimen soviético

'Lady Macbeth del distrito de Mtsensk', de Dmitri Shostakóvich, fue condenada al silencio duranteaños al ser considerada «caos en vez de música» por Stalin

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Domingo, 7 de diciembre 2025, 16:09

Comenta

Como cada año por estas fechas, los amantes de la ópera tienen una cita ineludible con el teatro de La Scala de Milán, que arranca ... este domingo su temporada con 'Lady Macbeth del distrito de Mtsensk', de Dmitri Shostakóvich, una obra censurada durante años por el régimen soviético. La 'prima' del coso milanés, el más importante del mundo de la lírica, constituye uno de los eventos culturales del año en Italia y se retransmite en directo por televisiones y cines en multitud de países.

