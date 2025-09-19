Del Sacromonte a Córdoba: el viaje de una voz que no conoce fronteras Jihan será la «maestra de ceremonias» del festival Sonraíz de Carcabuey, que se celebrará el 19 y 20 de septiembre, cuyas entradas están casi agotadas

Dicen que existe un hilo rojo invisible que une a las almas destinadas a encontrarse. En la historia de Jihan, esa leyenda parece respirar verdad. Apenas tenía 6 años cuando llegó a España y, desde su Fieni natal, en Rumanía, atravesó caminos que terminaron llevándola hasta Málaga primero, y después a Granada. ¿Casualidad o destino? Fue en la ciudad de la Alhambra donde descubrió el verdadero sentido de su vocación. Allí comprendió que ese hilo, atado a su meñique, la guiaba con firmeza hacia donde siempre había tenido que estar.

«No me importa dónde me lleve la vida, siempre volveré a Granada», confiesa agradecida. Porque, aunque el hilo puede tensarse o enredarse, nunca se rompe. «Al llegar al Sacromonte me sentí en casa, como quien busca un lugar en el mundo y, al encontrarlo, sabe que ha llegado», recuerda. Ese instante marcó un pacto secreto: ella y Granada, ella y el flamenco. Un enamoramiento del que no quiere despertar.

Pero ese lazo no la ata, sino que la impulsa. Y su próxima parada será Carcabuey, Córdoba, donde será la «maestra de ceremonias» del festival Sonraíz los días 19 y 20 de septiembre. Un desafío que abraza con «mucha ilusión y humildad». No es la primera vez que asume ese rol: lo hace en los eventos que ella misma organiza y, en 2025, fue la voz que condujo los Premios por la Igualdad de Género de la Diputación de Granada.

Y es que Sonraíz no es un festival al uso. Es música, sí, pero también artes plásticas, gastronomía, naturaleza, pensamiento crítico y autocuidado. «Es un evento con identidad propia: igualdad, sostenibilidad, cultura de raíz y la defensa del mundo rural», explica. Talleres sensoriales, degustaciones, una mesa redonda de mujeres rurales, propuestas de Greenpeace, actividades en el Museo de Carcabuey y ludoteca infantil. Jihan será la voz que teja todas esas experiencias, uniendo Granada con Córdoba, arte con compromiso y cultura con reivindicación.

No siempre el camino fue fácil. En 2019, cuando dejó caer todo lo que cargaba entre las manos, supo que lo hacía para salvarse. «Todo ello me impedía dedicarme a lo que más amo», afirma con certeza. Algunas decisiones se toman a ciegas, pero de esa oscuridad salió con una preparación luminosa: aprender a aprender, y renacer en la caída. «Así conocí lo que es realmente la felicidad», confiesa, como quien muestra con orgullo la cicatriz que quedó tras la herida. Lo que trabajó en silencio, lo que escondió del mundo, hoy asoma a la luz: la inspiración que encontró en el Albaicín y el Sacromonte.

No nació en Granada, pero Granada la eligió, y ella la eligió de vuelta. En tierra fértil levantó su mejor alquimia: un cruce de raíces y herencias donde dialogan el quejío del flamenco, la música tradicional rumana y balcánica, y los ecos profundos de la música árabe. No es flamenco, pero roza su piel. «Todas esas influencias forman parte de mi arte, de mi manera de expresarme en lo personal y en lo profesional», asegura. Y en el centro, siempre, su batalla: usar el arte como arma, como escudo, como trinchera en defensa de los derechos humanos.

Desde los 7 años canta y compone como quien respira, con la herencia luminosa de Andalucía latiendo en cada nota. De ese camino de disciplina y entrega nació '¡Quién Pudiera Ser Gitana!', su primer single: una rumba mestiza que forma parte de 'Todos Somos Gitanos', trilogía concebida como homenaje vivo al Pueblo Gitano.

Y el hilo sigue estirándose: el 4 de octubre participará en el 'Festival en Oposición al Megaproyecto del Fargue', y el 15 de noviembre será artista invitada en 'Tajara Flamenco', de Silvia Lozano. A ello se suma 'Templos', su nuevo proyecto, un viaje entre lo audiovisual y lo musical que explora el concepto de hogar y promete sorprender con revelaciones inesperadas.

Granada la inspira, el mundo la espera. En sus redes —@jihan.universo— comparte fragmentos de ese universo interior donde arte y vida se confunden. «Hay que seguir recordando mediante el arte el mensaje de esta vida: la unión, el respeto y la libertad», sentencia. Y el hilo rojo, invisible pero firme, sigue marcando el rumbo.

