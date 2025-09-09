La luz de Granada, esa que parece tener un brillo propio, volverá a reflejarse en los pasos de Agustín Barajas el próximo jueves 11 de ... septiembre. El bailaor y coreógrafo granadino regresa a su tierra para estrenar 'Duermevela', dentro de la Primera Bienal de Flamenco de Granada, en el Colegio Mayor de Santa Cruz la Real. No lo hará solo. Contará con la colaboración especial de Miguel Poveda y la invitación del gaditano Alberto Sellés. «Recordaré para la historia haber presentado la Primera Bienal de Flamenco de Granada», confiesa Barajas orgullo.

Para Agustín, volver a Granada es regresar al origen. «Quiero ver cómo la gente lo recibe y si lo entiende como yo lo he entendido», admite con la incertidumbre de quien se desvive en cada tabla que pisa. No es extraño, pues su historia comenzó aquí, cuando apenas tenía nueve años y ya vivía como un artista profesional, bailando cada noche en los Jardines Neptuno gracias a la mano generosa de Mariquilla, la gran maestra del Sacromonte. Recuerda con alegría cómo recorría las calles con sus botas de baile, dejando que el asfalto fuera su escenario improvisado. «Eran mis calentamientos», añade.

Granada no es solo su ciudad, es su refugio, su fuente inagotable de inspiración. «Yo lloro por Granada cuando no estoy en ella», confiesa. Quizás por eso 'Duermevela' nace de una intimidad profunda. De las páginas olvidadas en una libreta, palabras que aguardaban su momento, ideas que por fin encuentran cuerpo y música. Cuando le propusieron participar en la Bienal dudó sobre qué hacer, pero pronto se dijo a sí mismo: «Para mí es un sueño estar en la Bienal, así que vamos a soñar juntos».

Ese sueño es también el corazón de su obra. Barajas, hombre de noches y de insomnios creativos, construye su espectáculo a partir de las fases del dormir: adormecimiento, sueño profundo, fase REM y despertar. «Viajamos a un mundo surrealista, onírico o de introspección, pero a la vez descubrimos muchas cosas imaginarias que teníamos de pequeños», explica invitando al público a cruzar con él ese umbral. El título, 'Duermevela', es el puente entre lo real y lo imaginado, ese territorio donde todo es posible.

La creación comenzó en mayo. Primero la música y la dramaturgia, y después la coreografía, hasta que en julio la compañía se reunió para disfrutar del desarrollo como quien comparte un secreto. «Pensar en el proceso me despierta una sonrisa, y eso significa que lo hemos hecho bien», asegura. Junto a sus «siete maravillosos músicos», dará forma a la obra con el apoyo de Miguel Poveda, quien se sumó al proyecto sin dudar un instante. «No puedo estar mejor acompañado. Para mí es un honor y un verdadero placer», dice Barajas. Y, como no podía ser de otra manera, también estará presente Federico García Lorca, a través de poemas que se transforman en letras para recorrer todos los palos del flamenco.

A todo ello se añade la frescura de Alberto Sellés, un coreógrafo que Barajas define como maravilloso y de la nueva generación, que ha conseguido aportar otra mirada, un matiz distinto, que enriquece y expande la obra. A pocas horas del estreno, Barajas se debate entre la impaciencia y la serenidad. El nerviosismo está presente como en aquel niño que subía al escenario por primera vez, pero también lleva con él la certeza de sentirse arropado. «Granada tiene un público muy cariñoso, que acoge bien y que te hace sentir cómodo desde el minuto uno», explica.

Ese temblor que nunca se apaga no es miedo, sino ilusión, la misma que le empuja a mostrar un flamenco fuerte y salvaje, el de su tierra. «La manera de bailar flamenco en mi ciudad es muy identificativa y peculiar», asegura. Y es que sus raíces le sostienen y le recuerdan quién es. Como Lorca, Agustín Barajas se revela joven, imaginativo, arraigado y soñador. Con 'Duermevela' buscará tender un puente entre lo vivido y lo soñado, entre lo íntimo y lo universal. Sobre todo, quiere devolver a Granada lo que tanto le dio y promete vivir soñando para siempre en la historia del flamenco de la ciudad que lo vio crecer.