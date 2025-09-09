Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Agustín Barajas IDEAL

«Recordaré para la historia haber presentado la Primera Bienal de Flamenco de Granada»

Agustín Barajas actuará el jueves 11 de septiembre a las 21.00 horas en el Colegio Mayor de Santa Cruz la Real con la colaboración de Miguel Poveda y Alberto Sellés

Leticia M. Cano

Martes, 9 de septiembre 2025, 15:33

La luz de Granada, esa que parece tener un brillo propio, volverá a reflejarse en los pasos de Agustín Barajas el próximo jueves 11 de ... septiembre. El bailaor y coreógrafo granadino regresa a su tierra para estrenar 'Duermevela', dentro de la Primera Bienal de Flamenco de Granada, en el Colegio Mayor de Santa Cruz la Real. No lo hará solo. Contará con la colaboración especial de Miguel Poveda y la invitación del gaditano Alberto Sellés. «Recordaré para la historia haber presentado la Primera Bienal de Flamenco de Granada», confiesa Barajas orgullo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Moraleda pide justicia tras la muerte de uno de sus vecinos
  2. 2

    Una empresa de la trama Koldo deja paralizada una obra millonaria en Granada
  3. 3

    Toda la información del corte de la A-44 a partir de este martes por las obras en el viaducto de Rules
  4. 4

    La empresa granadina que comenzó fabricando pegatinas y ahora lleva comunicación, publicidad y una finca para eventos
  5. 5 Las fotografías antiguas de Granada que esconde la famosa Harvard
  6. 6

    Telefónica refuerza Granada como capital tecnológica con un centro único en España
  7. 7 Carrefour y Coosur se unen para dejar el litro de aceite de oliva en solo 3,14 euros
  8. 8

    Once empresas optan a la obra de Avenida Cervantes y se evaluarán en dos semanas
  9. 9 La familia que ha enseñado inglés a cien mil granadinos
  10. 10

    La UGR recibe el visto bueno del Consejo de Universidades para el grado de IA a días de empezar el curso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «Recordaré para la historia haber presentado la Primera Bienal de Flamenco de Granada»

«Recordaré para la historia haber presentado la Primera Bienal de Flamenco de Granada»