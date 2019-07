Programa completo del 32º festival Jazz en la Costa

Sustituto de Houston Person (de baja por razones familiares graves) al frente de su misma banda, Jesse es uno de los 'sideman' (solista invitado) de lujo para una infinidad de artistas como Kenny Barron, Tete Montoliú, Cedar Walton, Benny Golson, Hank Jones y por supuesto Wynton Marsalis, ya que tanto él como la familia Marsalis proceden de Nueva Orleans. Tres de sus marcas de referencia han sido The Sax Machine, Jazz at the Philarmonic Revisited, y The Charlie Parker Legacy, y fue uno de los músicos seleccionados por Robert Altman para la película 'Kansas City'.