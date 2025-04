Procesión también de música en Granada

Juan Jesús García Domingo, 13 de abril 2025, 23:54 Comenta Compartir

HERNÁNDEZ BROTHERS: JAZZ CONSANGUÍNEO

Los Hernández, Jesús y José Ignacio, además de personas encantadoras, como en el anuncio, son dos hermanos pianistas de jazz que ocupan lugar importante en la música andaluza. Tal vez la formación matemática del pianista José Ignacio le ayude a estructurar mental, y luego realmente su música, y si no, al menos le debe servir para organizarla agenda para ordenar su trabajo ya que son numerosos los proyectos que simultanea: solo, trío Marula, Sense of Values, y el tiempo que le queda pone a cine mudo o titula algunas de las jam's de la ciudad. Por su parte Jesús tampoco para. Comenzó con la música clásica pero se fue acercando a otras músicas: rock, jazz, música brasilera y flamenco. Aprendió con algunos músicos establecidos en Granada como Melker Issaksson, o David Defries y también en los USA, donde gira con frecuencia. Junto a Defries, formó No Fear Music, («Un excelente flamenco contemporáneo… que deben escuchar todos los amantes de la música en general», según se lee en el Jazz Hot USA), y posteriormente la formación Bojaira. Ambos se suceden en la programación del Bohemia Jazz Café, los martes y los miércoles (22h).

CREMITA: LA JAM MÁS JUGOSA

Se ha establecido ya que los miércoles son el día del espectador en el cine, y los de Jam en la música y así cunden por diversos locales de la ciudad. Por ejemplo la concurrida (siempre se llena) Cremita Jam. Es habitual en muchas escenas la figura de la banda estable, residente, que acompaña a cualquier artista invitado en el escenario, como es el caso del equipo de trabajo formado por Dani de Rojas, Valentín Bruno, Fran Ibáñez, Christian de Miguel Ángel y Miguel de Gema (¡los Cremitas!), capaz de sustentar a figuras de cualquier tamaño artístico como Jorge Pardo o Antonio Lizana, como valerse solos si no aparece nadie. Y la música brota con naturalidad y la mayor espontaneidad del mundo. J&J miércoles (21h).

QUEMASÓN: 'CORASÓN' DE TIMBA

En las últimas temporadas los bailables cubanos están originando nuevas marcas en la escena granadina, y es que la 'quemasón' de la clave produce felices movimientos autónomos en las piernas imposibles de parar. Esta formación llega a ser en algunos momentos hasta una Big Band de la Timba (la versión más desmadrada y agitacuerpos del son tradicional), puesto que puede llegar a contar con más de una docena de músicos en tromba, si bien hay también una versión 'portátil' en quinteto. Las cabezas visibles son Carlos Ligero y Zeque Olmo, y en sus filas hay miembros del Gran Combo de Zque, la Pila Latina, Uhmami, La Fruta Bomba o Akiba entre otras bandas del ramo isleño. En la voz está el cubano Jorge Santana (no confundir con el hermano de Carlos Santana y líder del grupo Malo) y los arreglos son del trompetista Emilio Sanz. En el Lemon rock miércoles (22h)

PARDO & GUINGA: LO MEJOR DE AMBOS MUNDOS

Jorge Pardo trae a Granada al guitarrista brasileño para un concierto muy especial. Son dos destacados músicos que han dejado huella en el mundo del jazz y el flamenco. Jorge Pardo, saxofonista y flautista y guitarrista, no necesita de demasiadas presentaciones porque, aquí, es 'uno de los nuestros'. Por su parte el carioca Guinga (Carlos Althier de Souza) es un destacado compositor y guitarrista brasileño, conocido por mezclar la música brasileña con elementos de jazz. Ha trabajado como guitarrista acompañando a grandes artistas como Clara Nunes, Beth Carvalho, Alaíde Costa, Cartola y João Nogueira, mientras que sus composiciones han sido interpretadas por músicos como Elis Regina, Michel Legrand, Sérgio Mendes, Leila Pinheiro, Chico Buarque e Ivan Lins, entre muchos otros. Sin duda una sesión que será inolvidable para los que acudan al Lemon el viernes (21H).

LOS COSMICS: SANTA PSICODELIA

La alpujarra siempre ha sido un lugar escondido donde numerosos músicos propios o internacionales han pasado retiros temporales…o definitivos, desde Nacho Cano a Peter Green. Y muchos se han entretenido en jams y con bandas locales. Una de ellas se hace llamar Los Cosmics (Liam, Franky, Javi y X, revitalizando los sonidos oscuros del ppospunk y la psicodelia de los años noventa. Los Cosmics, junto con Soundbay (Chris, Lucía, Inma, Pepe Olmedo, Aarón Rodríguez, Coco y Jose Miguel) y su progresivo 'chill-rock-psycho', y el trío setentón Cabeza de Gallo (Alba Sanzo, Alicia Jiménez y Javier Vielba, sí el Vielba el Arizona Baby, esta vez tocando la batería) forman el cartel del programa Santa Psicodelia. El sábado en el Planta (21h).

MUCHOPELO: ENVIDIA DE PELO

A don Simon, Freud, no el del vino, se le escapó en su relación de los traumas la envidia de pelo, que sufrimos en silencio los que tenemos las ideas sin cobertura. El malagueño Alejandro Granizo ha hecho de su exhuberancia capilar un asunto artístico para mayor escarnio de los alopécicos involuntarios. Granizo es baterista en marcas como Ammin'Dose y Doctor No, y personaje multitarea en la escena musical de Boqueronia. Durante el encierro Covid comenzó a forjarse la personalidad de su alter ego, Muchopelo, lanzándose con su proyecto en solitario en el que no sólo compone y canta sus temas, si no que llega incluso a encargarse de toda la producción, además de tocar todos los instrumentos de las canciones. Ha registrado el término 'Potaje moderno' para definir lo suyo, resumido en el título 'La vida es demasiado corta para peinarse'. El sábado estará en la Cochera de La Herradura (22h).

PARADOX CIRCUS: ROCKBLUES ALTERNATIVO

Tras dejar en barbecho su gran trabajo clónico de Tina Turner (celebrado incluso por la 'ikette' PPArnold) La espectacular cantante italiana Jessica Brizio ha armado otra banda en Granada: Paradox Circus, un equipo multinacional que se conceptúa como «agrupación de blues poco convencional, fusionando influencias clásicas del blues-rock con sonidos contemporáneos». El grupo lo forman Jessica Brizio con Luiz Zamprogna (guitarra eléctrica), Vice Nota (bajo) y Seba Drummer (batería). 'My precious Treasure', 'Slave Of The Night', 'The House Of Fun Sábado' y 'No place for us' avanzan ya un futuro largo. El sábado a las 17h en La Lolaina de Nigüelas.

FLORA DE GEUS TRÍO: POESÍA JAZZ

Flora de Geus (también conocida como Florieke de Geus) es una cantante holandesa con residencia en París que estudió en diversos Conservatorios continentales. Se mueve con soltura por el panorama centroeuropeo en proyectos personales y/o colaborativos en torno a su pasión por el jazz, encontrando siempre maneras de reflejar el tiempo que vivimos a través de la música y la palabra, puesto que, aunque a veces acude a los estándares de cualquier época (Carmen McRae, Fiona Apple, Noname, Anita O'day…) también tiene sus propias composiciones con letras muy poéticas. Ha actuado en escenarios tan notables como los del North Sea Jazz Festival, el Amersfoort Jazz Festival, Bimhuis y BIRD Rotterdam. El sábado en el club Oolyakoo (22h).

MOHAMA SAZ: WORDELIA SIN FRONTERAS

El trayecto de los madrileños Mohama Saz se inició hace una docena de años cuando comenzaron a experimentar con un instrumento tan inusual como el saz eléctrico, iniciando así una mirada a Oriente y a África, para más tarde ampliar fronteras a los Balcanes, Armenia, Grecia y más recientemente a Latinoamérica. Con un estilo próximo al free jazz, el folk mediterráneo y el rock progresivo, hacen bueno el dicho culinario de que si todos los ingredientes son de alta calidad, el resultado, por muy insólito que parezca, lo será también necesariamente. Así, juntar a Erkin Koray con Triana, John Coltrane, Primal Scream, Brian Jones o Kula Shaker puede dar un plato nuevo pero indudablemente muy nutritivo. 'Máquina de guerra' es su quinto disco, por cierto que grabado en Granada con Carlos Díaz, todo un cajón de sastre sonoro donde cabe cualquier tipo de reverberacion, lo que le hace versátil, exótico y sabroso a la vez. 'Worldelia' sin fronteras. El domingo en el Planta a las 19h

LORD KRIDEN: FOGERTY PARA SIEMPRE

La historia de las relaciones con la industria de John Fogerty han dado para algunas tesis sobre el despropósito, abriendo de paso los ojos muchos colegas antes de firmar un contrato. Resumiendo mucho sería que sufrió la obligación legal de no tocar sus propias canciones, por inconcebible que parezca, todas las del repertorio millonario de los Credence, propiedad de su antiguo editor. Una vez solventado esa surrealista situación legal, se lanzó de cabeza a tocarlas para alborozo de sus seguidores, y en esos conciertos 'libres' se han inspirado conocidos músicos de la ciudad para replicar aquel cancionero sin igual: Eduardo Moreno, Guillermo Morente, Javier Mejías y José Pedro Moreno. El domingo estarán en la Terra Blues de Santa Fe (19h). S

