Primal Scream y La M.O.D.A. encabezan el Degusta Fest Armilla 2026

Fermasa ha acogido este miércoles la presentación oficial del cartel completo de artistas de Degusta Fest Armilla 2026, el festival que fusiona música en ... directo con cocina de autor y que volverá a celebrarse los días 15 y 16 de mayo en la Feria de Muestras de Armilla, un recinto convertido ya en referente cultural del área metropolitana de Granada.

La cita ha estado protagonizada por los nombres que formarán el cartel completo de bandas de esta edición. Así, en la jornada del viernes 15 de mayo, Degusta Fest Armilla desplegará una combinación de talento nacional e internacional que abrirá oficialmente la edición 2026. El cartel de este primer día estará formado por los artistas nacionales Lori Meyers, Carlos Ares, Hinds y Vera Fauna, a los que se suma la banda internacional Ash, referente del rock alternativo británico. Una propuesta que equilibra trayectoria, nuevos sonidos y una fuerte presencia de grupos españoles que marcan tendencia.

El día siguiente, 16 de mayo, concentrará algunas de las propuestas internacionales más destacadas del festival, con las actuaciones de Primal Scream, The Charlatans y Redd Kross, tres nombres esenciales de la escena global del rock y la música alternativa. Junto a ellos, completan la jornada los artistas nacionales La M.O.D.A. y Los Coronas.

Con esta combinación, Degusta Fest Armilla reafirma su apuesta por un cartel diverso que conecta a referentes internacionales, que, si bien son habituales de los escenarios de grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Bilbao, hasta la fecha no se han podido disfrutar en Granada.

En familia

La música estará presente durante todo el día, desde mediodía hasta medianoche, con destacados DJs que acompañarán toda la experiencia. Además, Degusta Fest Armilla continúa creyendo en un espacio pensado para toda la familia por lo que también contará con una zona infantil con actividades para niños de tres a doce años.

La rueda de prensa ha contado con la participación de Loli Cañavate, alcaldesa de Armilla; Pepe Rodríguez, director de Proexa y promotor del festival; Luis Rubio, responsable de hostelería área sur de Cervezas Victoria; y Amador Carmona, director comercial de CaixaBank para Granada y Jaén.

«El cartel de este año confirma que el Degusta Fest Armilla ha encontrado su propio camino, con una propuesta que no se limita a repetir lo que ya vemos en otros festivales», ha señalado Loli Cañavate, alcaldesa de Armilla, que ha destacado también «la incorporación del Aljibe de Fermasa como espacio para charlas y actividades paralelas, que refuerza el carácter innovador del festival y amplía su alcance más allá de lo musical». Para la alcaldesa, «la alianza entre Armilla y el Degusta Fest se traduce en identidad, innovación y proyección, y sitúa a nuestra ciudad en la vanguardia de las experiencias culturales y gastronómicas del país».

Por su parte, Pepe Rodríguez, director de Proexa y promotor del festival, ha aprovechado la ocasión para recordar que «aunque Degusta Fest Armilla es un festival joven nuestra intención es mantener el aforo actual, no buscamos crecer a lo ancho, sino seguir creciendo en calidad. Apostamos por un modelo sostenible, que prioriza la excelencia antes que la cantidad, y que busca ofrecer en Granada y en Andalucía un cartel que nunca antes se había visto, reuniendo a grandes maestros de los escenarios y de los fogones en un mismo espacio. Degusta Fest Armilla es, sobre todo, un punto de encuentro, donde el público puede disfrutar de una experiencia única en un entorno cómodo, accesible y pensado para toda la familia. Ese es el camino que queremos seguir recorriendo y el compromiso que mantenemos con Armilla, con Granada y con el propio festival».

En esta segunda edición, Cervezas Victoria renueva su compromiso con el festival, en palabras de Luis Rubio, responsable de hostelería área sur de Cervezas Victoria, «desde Cervezas Victoria estamos contentos por compartir que este año el escenario principal volverá a llamarse Escenario Victoria, y que desde nuestra marca contribuiremos de forma activa a la programación gastronómica del festival con actividades como sesiones de maridaje y catas de diferentes estilos de cerveza. Estamos muy orgullosos de apoyar un evento que no solo celebra la cultura y la gastronomía, sino que también impulsa valores esenciales para nosotros, como la sostenibilidad y la inclusión social».

Además, como novedad, la cita ha servido para anunciar la incorporación de CaixaBank como patrocinador estratégico del evento, Amador Carmona, director comercial para Granada y Jaén de CaixaBank ha querido compartir su enhorabuena por la «creación de un festival que es una celebración de los sentidos: dos días en un espacio histórico recuperado como corazón cultural del área metropolitana. Un formato inmersivo y familiar, con programación continua desde el mediodía hasta la medianoche, que mezcla conciertos, DJs, cocina de autor, catas y charlas para que cada jornada sea completa. CaixaBank se suma como partner estratégico porque creemos en lo que representa este festival: unir a las personas a través de la música y la gastronomía, impulsar el talento local y generar valor en el territorio».

Así, Degusta Fest Armilla 2026, organizado por Proexa, cuenta con el soporte del Ayuntamiento de Armilla y Fermasa, Cervezas Victoria, CaixaBank, la agencia de comunicación doctortrece y Ticketmaster.

Una vez anunciado el cartel musical completo por días, la organización ha confirmado que, además de los abonos generales, que seguirán disponibles durante los próximos meses, ya están a la venta las entradas por días, así como las entradas y abonos VIP, disponibles para público adulto e infantil. Como novedad, Degusta Fest Armilla incorpora este año una opción de compra mejorada: todas las personas que ya hayan adquirido un abono general podrán actualizarlo a la modalidad VIP abonando únicamente la diferencia de precio entre ambas opciones, facilitando así el acceso a las zonas y servicios premium del festival. Toda la información está disponible en la web oficial www.degustafestival.es.

Con todo esto, el festival se presenta como un proyecto estratégico para el área metropolitana, tanto por su impacto cultural como por su capacidad para dinamizar el tejido económico y turístico. Su localización en Fermasa, espacio conectado por metro y autobús, así como con amplias zonas de aparcamiento, facilita la asistencia de un público diverso.

Los artistas de Degusta Fest Armilla 2026

Lori Meyers

Con más de 20 años de trayectoria, Lori Meyers es uno de los grandes referentes del pop independiente español. La banda granadina, formada por Noni López, Alejandro Méndez y Alfredo Núñez, suma ocho discos de estudio y un directo histórico en el WiZink Center. Sus conciertos, llenos de energía y emoción, son ya una cita imprescindible.

Primal Scream

Formados en 1982 en Glasgow, Primal Scream es una leyenda del rock británico: de sus inicios en el indie pop al revolucionario Screamadelica y su fusión de rock, electrónica y psicodelia, han demostrado una búsqueda sonora constante. Con su reciente álbum Come Ahead (2024) siguen vivos e inspirados.

Carlos Ares

El gallego Carlos Ares es una de las grandes revelaciones del pop alternativo español. Tras el éxito de Peregrino (Premio MIN al Mejor Álbum Pop), regresa en 2025 con La Boca del Lobo, un trabajo más experimental y emocional. Su música, entre el folk y la electrónica, destaca por una producción cuidada y un directo vibrante.

La M.O.D.A.

San Felices, es el nuevo trabajo de La M.O.D.A., un álbum con 13 canciones inéditas y colaboraciones de Leiva y Repion. Tras el impacto de Nuevo Cancionero Burgalés y una trayectoria cimentada en directos intensos que los han llevado por España, Europa y Latinoamérica, el septeto burgalés vive una etapa creativa renovada que consolida su identidad y su conexión con el público.

ASH

El trío norirlandés presenta Ad Astra, uno de sus trabajos más sólidos y celebrados, donde combinan su inconfundible energía power pop con nuevas influencias y colaboraciones. El trío vive una etapa creativa renovada que los devuelve al primer plano del indie rock.

HINDS

El dúo formado por Carlotta Cosials y Ana Perrote, HINDS, presenta VIVA HINDS, un álbum-manifiesto grabado en la campiña francesa junto a Pete Robertson y Tom Roach. Con un sonido más salvaje y honesto, el grupo recupera su esencia independiente y vitalista, mezclando influencias de Beck, Courtney Barnett o The Moldy Peaches.

Vera Fauna

La banda sevillana Vera Fauna, formada por Kike Suárez, Javi Blanco, Juanlu Romero, Jaime Sobrino y Alejandro Fernández, celebra casi una década de trayectoria. Tras Dudas y flores y Los años mejores, presentan Dime dónde estamos (2025), donde mezclan rap, R&B y rock clásico. Su sonido sureño combina frescura, humor y una mirada costumbrista contemporánea.

The Charlatans

Una de las bandas esenciales del indie británico, The Charlatans, presentan We Are Love, un nuevo capítulo en una carrera que suma himnos, 14 discos y más de 20 singles en el Top 40. Con la energía intacta y un sonido renovado, llegan para celebrar su legado y su futuro.

Redd Kross

La mítica formación Redd Kross, liderada por los hermanos Jeff y Steven McDonald a finales de los 70, sigue siendo un referente del punk y el power pop más vibrante. Tras cuatro décadas mezclando energía, melodías afiladas y un estilo inconfundible, celebraron su 45º aniversario con un doble álbum homónimo y el documental Born Innocent.

Los Coronas

Desde 1991, Los Coronas son la referencia del surf rock instrumental en España, fusionando guitarras reverberantes, espíritu western y ritmos que van del garage al country soul. Con giras internacionales y una energía en directo que los ha convertido en banda de culto.