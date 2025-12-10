Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El cartel de Degusta Fest Armilla. R. I.

Primal Scream y La M.O.D.A. encabezan el Degusta Fest Armilla 2026

Los días 15 y 16 de mayo, el festival contará además con Lori Meyers, Carlos Ares, Hinds y Vera Fauna, The Charlatans, Redd Kross, y Los Coronas

R. I.

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 16:10

Fermasa ha acogido este miércoles la presentación oficial del cartel completo de artistas de Degusta Fest Armilla 2026, el festival que fusiona música en ... directo con cocina de autor y que volverá a celebrarse los días 15 y 16 de mayo en la Feria de Muestras de Armilla, un recinto convertido ya en referente cultural del área metropolitana de Granada.

