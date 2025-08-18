Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio

Música en vivo para surfear las olas de calor

Conciertos recomendados esta semana en Granada

Juan Jesús García

Lunes, 18 de agosto 2025, 00:28

YOLANDA CASTAÑO: POESÍA BAJO EL LAUREL

La poeta Yolanda Castaño y el músico Isaac Garabatos comenzaron en 2006 a unir sus lenguajes creativos en videocreaciones ... y pequeños espectáculos multidisciplinares. Junto a otros artistas como la cantante Mónica de Nut y la coreógrafa y bailarina Branca Novoneyra unieron música en directo con recitales performáticos presentándose en lugares tan dispares como Helsinki, Tokio, o Berlín. El tándem Castaño-Garabatos en 2018 publicó su primer libro-álbum 'Idioma da tinta'. En compañía de Gustavo Hernán con el contrabajo y el percusionista David Outumoro, estarán en la última noche del ciclo 'Poesía en el Laurel' de la Zubia el martes (22h).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un reventón térmico provoca el caos en las playas de Granada y obliga a desalojarlas
  2. 2 Mueren atrapados dos trabajadores en el incendio de una fábrica de aceite en Pinos Puente
  3. 3

    Detienen a un joven por quemar y destrozar la iglesia de El Pozuelo, en Albuñol
  4. 4

    «Qué pena de Paquillo y Ramón, entraron a trabajar y no han salido»
  5. 5 Pinos Puente suspende sus fiestas y decreta tres días de luto
  6. 6

    «Desalojamos a unas cinco mil personas de la playa de Torrenueva en veinte minutos»
  7. 7 Las familias podrán recibir 2.400 euros por cada hijo menor a su cargo en 2025
  8. 8

    «Si explotan los depósitos, nos lleva a todos por delante»
  9. 9

    Así ha quedado el interior de la iglesia destrozada en Albuñol
  10. 10

    Una madrugada de pánico en la feria: «Teníamos las llamas de 25 metros encima»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Música en vivo para surfear las olas de calor

Música en vivo para surfear las olas de calor