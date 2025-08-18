Música en vivo para surfear las olas de calor

YOLANDA CASTAÑO: POESÍA BAJO EL LAUREL

La poeta Yolanda Castaño y el músico Isaac Garabatos comenzaron en 2006 a unir sus lenguajes creativos en videocreaciones ... y pequeños espectáculos multidisciplinares. Junto a otros artistas como la cantante Mónica de Nut y la coreógrafa y bailarina Branca Novoneyra unieron música en directo con recitales performáticos presentándose en lugares tan dispares como Helsinki, Tokio, o Berlín. El tándem Castaño-Garabatos en 2018 publicó su primer libro-álbum 'Idioma da tinta'. En compañía de Gustavo Hernán con el contrabajo y el percusionista David Outumoro, estarán en la última noche del ciclo 'Poesía en el Laurel' de la Zubia el martes (22h).

MIGUEL DE GEMMA: VIDA SAXUAL

Le robo el titular al libro de memorias de Paquito de Rivera, pero es que el que se cría con un saxo entre las manos, se incinera con él, como es el caso de Miguel. Nuevos nombres surgen cada temporada en la 'Ciudad del Jazz' sorprendiendo al mundo cultural sonoro, y las promociones de jazzistas se van sucediendo hasta el punto de que, como en otras profesiones, bastantes músicos se han tenido que marchar de aquí para conseguir vivir de su oficio. Miguel de Gemma (Miguel González) sigue entre nosotros, sobresaliendo y llamando la atención de los medios estatales. Se cambió el apellido para no coincidir con el músico catalán de mismo nombre de pila, y ha estado en formaciones como Eronoel, Flowin Project, el conjunto de La Blasa. En 2021 salía su segundo disco titulado escuetamente '2', de una espiritualidad fascinante y sublime. Lo podrán comprobar en la Oolyakoo el miércoles en compañía de Alejandro Tamayo, Antonio Molina y Miguel López (22h)

ORQUESTA MONDRAGÓN: OTURA FEST

Gurruchaga y su gente siguen dando, como se pudo comprobar en Torrenueva hace unos días, unos conciertos de primer orden. Siempre se ha sabido rodear de los mejores músicos del país y él conserva intactas sus facultades vocales para ejercer de jefe de pista. El polifacético artista será el centro de un programa en Otura que une nombres históricos como el suyo, el de los Lobos Negros y el de Jame Urrutia, con otros novedosos como los de Carmencita Calavera, Señor Pálido, Arena Polar, Gato Ventura o la esplendorosa Nat Simons. Será en el Parque de la Estación el viernes y el sábado (21h) y por 0€ sin gastos de distribución.

LOMBARDA: TRADICIÓN Y MODERNIDAD

Lombarda es un nombre genuino de la tradición musical andaluza. Se constituyó en el año 1980 y vivió la época de recuperación del folk en todas las latitudes del país. En sus inicios el grupo centró su interés en la música medieval y renacentista, línea que algunos de sus miembros mantuvieron incluso después de dada por finalizada la primera etapa del grupo. Pronto pasaron a interesarse por la música tradicional andaluza y se lanzaron a una tarea de recuperación e investigación de los sonidos de la tierra. Si sus grabaciones mostraban una interesante tarea de recuperación circunscrita casi en su totalidad a la comarca de la Alpujarra, ahora se extienden por la provincia de Granada. En sus discos han participado nombres ilustres como los de Enrique Morente, Eliseo Parra, Manuel Luna, Carlos Beceiro, Paco Vegara… Un trabajo que 45 años después sigue vivo y activo. Compruébese en Huétor Tajar el viernes en el Torreón.

TIKI PHANTOMS: SIERRA NEVADA EN TODO LO ALTO

Escondidos tras una caretas huesudas, los Tiki Phantoms son uno de las mejores formaciones de Surf instrumental de toda Europa. Cuenta la leyenda que durante el mandato de Kamehameha I (1758-1819) cuatro guerreros de la corte Hawaiana obtuvieron misteriosamente unos extraños poderes, que les permitían controlar al pueblo mediante una enigmática música. El Rey, alarmado por la amenaza que estos nuevos músicos suponían, ordenó su sacrificio en el volcán Kilahuea. Pero hace quince años se resquebrajó la capa de lava y resucitaron, y desde entonces se dedican a llevar la buena nueva por el mundo. Esta es la historia, real como la vida misma de los Tiki Phantoms: El Bravo, El Beat, El Kahuna y El Caníbal. Si Rascayú levantara la cabeza seguro que se subiría a Sierra Nevada este fin de se semana para escucharlos en compañía de Guadalupe Plata, The Limboos, Mateo Ortega y sus Sugar Daddies, The Sastres, Zutaten y The Briefs. En Pradollano desde las 22h viernes y sábado y by the face.

EL OSO DE BENALÚA: BLUESROCK DE LAS TIERRAS MALAS

En todos los sitios, excepto en los estamentos oficiales, Antonio Travé es conocido como 'El Oso de Benalúa', carismático guitarrista y cantante que empieza a ser ya una pieza insustituible, un comodín en numerosas marcas del Blues-rock-psicodelia-progresivo… andaluz, donde se necesite 'jondura' en sus interpretaciones. El Oso se nutre de los clásicos del blues eléctrico de los años 50s y 60s: John Lee Hooker, Muddy Waters, Magic Sam, Hound Dog Taylor, etc reinterpretados por los sabandijos, su equipo de confianza: Tony Molina a la guitarra, Dani Lévy al bajo eléctrico y Giggs Nother a la batería. Les atenderá en La Lolaina el sábado (22h)

D´BALDOMEROS: ES HORA DE BAILAR

D'Baldomeros es un proyecto granadino formado en 2015 en el que se mezclan el Rock y la Música Electrónica, en una combinación perfecta con matices Funk y Disco muy enérgica y bailable. Desde su inicio, la banda no ha dejado de girar, participando en numerosos festivales y concursos, recibiendo muy buen feedback por parte de organizaciones, crítica y público.

Recién reestructurada una vez más la banda, ahora está formada Eduardo García (socio fundador) con Paco Romero, Rafa Martin y Peter Velardo; alineación que tras 'Perdiendo la piel', sacaron 'Peculiares', con la colaboración de Noni Meyers y Banin y la gestión técnica de Carlos Díaz y más recientemente 'Figurantes'. Es hora de bailar en el 18 Nudos de Salobreña el sábado (22h).

MIHA LUA: PALABRA DE MUJER

ML es uno de los grupos más internacionales de Granada ahora mismo, con giras por Francia, Brasil, Suiza, España, Portugal o Cabo Verde. El grupo de Victoria Cruz, César Jiménez y Gabriel Pancorbo se especializaron en música de raíz portuguesa, y han sido bendecidos hasta por los fadistas lisboetas más estrictos. Sin embrago en el FEX del 2018 estrenaban un concierto especial cantando en castellano un repertorio distinto: 'Palabra de Mujer', que ahora reponen en directo. Este trabajo de Minha Lua nació de una propuesta del Festival de Cine Español de Toulouse y la cadena francesa de cines de autor 'Utopía', y ahora sonará también en otro, en el 'Orígenes' de Orce. En la piscina natural de Fuencaliente el sábado (22h)

FERNANDO BEIZTEGUI: BLUES DE RAZA

Bluesman profundo y de raza (su padre fue miembro de los históricos Daring), con una gran técnica vocal y un enciclopédico dominio de la guitarra, Beiztegui fundó su primera banda en los años noventa junto al maestro Joaquín Sánchez, la referencia fundamental del género en Granada: Malayerba Blues Band, formación que se mantuvo una década y que se batió en todo tipo de escenarios y festivales. Otras marcas registradas por él han sido The Roving Band, Los Culpables o la propia F.B. Blues Band. En la actualidad maneja un amplio repertorio que abarca desde el blues más profundo del corazón de Mississippi hasta el más eléctrico de Chicago. El domingo estará en la Lolaina de Nigüelas (22h).

OMAYRA ARROYO TRÍO: ABOLERADOS

Omayra, también conocida como 'Loba Omayra' es todo lo contrario cuando canta: cercanía, dulzura y feeling, o mejor dicho 'Filin', que es como llaman en Cuba a esta suerte de boleros jazzificados que ella suele hacer. Con marcas anteriores como Babalú o Frutabomba, Omayra se situó ya entre los amantes de la cubanía sonora, y ahora, al frente de su trío (Tony Molina y Dani), presenta un concierto denominando 'Antología del bolero femenino', un espectáculo que rinde homenaje a las grandes figuras del género. Más allá de su papel como intérpretes, la artista reivindica también su faceta menos conocida: la de compositoras de algunos de los boleros más emblemáticos de la historia. Será el domingo en el precioso Castillo de Íllora (21h).

JUAN ALBERTO: Y 'SUS CANCIONES'

Poco a poco van superando el duelo los componentes de Niños Mutantes. Mientras Andrés se ha tirado de cabeza en la piscina de la música para series y cine, Juan Alberto es el primero en dar pasos públicos; lo hizo con la música para la obra de teatro 'Federico. No hay olvido, ni sueño: carne viva', y ahora reaparece en directo en el que pudiera ser el primer concierto en solitario suyo, y lo hará lejos del epicentro musical de Granada y en una tierra familiarmente querida por él, en Orce, en el Castillo de las siete torres el domingo (22h). Interpretará canciones, suyas y ajenas, que han determinado su vida y obra. A su lado estará el polifacético Toni Jiménez.