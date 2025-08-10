Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio

Música para valorar las vacaciones

Conciertos recomendados para esta semana en Granada

Juan Jesús García

Domingo, 10 de agosto 2025, 15:33

FANGORIA: LOS SRS DE GARA AL COMPLETO

Olvido Gara 'Alaska' y Mario Vaquerizo sin duda son los personajes del pop español más populares. Se lo ... han trabajado durante mucho tiempo y en no pocos frentes (¡Vaquerizo patrocina hasta un yogurt!) con esa desprejuiciada facilidad mediática heredada del decálogo Warholiano. La reina del glam sigue ejerciendo de tal más allá de la proclamación del grunge, posrock, el trap y las repúblicas electrónicas. 'El huracán mejicano' es un icono a fuerza de ser deseado, fotografiado, travestizado y de unos indudables méritos personales que la hacen imprescindible en el comercio televisivo, donde y es justo reconocerlo, no hay muchos personajes públicos de su inteligencia, paciencia y saber estar entre tanto vocerío chirriante. Ella titula a Fangoria, y su marido a las Nacys Rubias, y juntos estarán en el ferial de Motril el lunes (22h).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen al presunto autor de la muerte del joven tiroteado en Pinos Puente
  2. 2

    Bochornosa presentación del Granada en Los Cármenes
  3. 3 Choque frontal de dos vehículos con al menos seis heridos, entre ellos dos niños, a la altura de Iznalloz
  4. 4

    Un acta notarial cambia el relato de las últimas horas de Lorca
  5. 5 Choque entre dos vehículos en la A-92
  6. 6

    «No me puedo jubilar. Voy a tener que trabajar hasta que me muera»
  7. 7

    Problemas en los derribos dilatan el final de las 44 viviendas de Manuel de Falla
  8. 8

    Sanitex y pestiños, recuerdos de la vieja carretera a la Costa del Sol granadina
  9. 9 Extinguido el incendio forestal del barranco de los Naranjos
  10. 10

    «Hicimos muchas cosas bien pese al 0-3; la fiesta viene ahora»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Música para valorar las vacaciones

Música para valorar las vacaciones