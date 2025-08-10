Música para valorar las vacaciones

FANGORIA: LOS SRS DE GARA AL COMPLETO

Olvido Gara 'Alaska' y Mario Vaquerizo sin duda son los personajes del pop español más populares. Se lo ... han trabajado durante mucho tiempo y en no pocos frentes (¡Vaquerizo patrocina hasta un yogurt!) con esa desprejuiciada facilidad mediática heredada del decálogo Warholiano. La reina del glam sigue ejerciendo de tal más allá de la proclamación del grunge, posrock, el trap y las repúblicas electrónicas. 'El huracán mejicano' es un icono a fuerza de ser deseado, fotografiado, travestizado y de unos indudables méritos personales que la hacen imprescindible en el comercio televisivo, donde y es justo reconocerlo, no hay muchos personajes públicos de su inteligencia, paciencia y saber estar entre tanto vocerío chirriante. Ella titula a Fangoria, y su marido a las Nacys Rubias, y juntos estarán en el ferial de Motril el lunes (22h).

PIERRE HUARNIZ: GUITARRA LIMEÑA

De un tiempo a esta parte son varios los músicos peruanos de Jazz que podemos escuchar en Granada. Es el caso del limeño Pierre Huarniz, con un pasado también de compositor y educador en su país. Si bien su formación musical se basó en la guitarra clásica, Pierre ha desarrollado de manera autodidacta el lenguaje moderno del jazz. Con una creatividad y enfoque dinámico en su manera de tocar la guitarra, la música de Pierre está profundamente enraizada en la tradición, al mismo tiempo que aporta elementos innovadores, convirtiéndose en una importante voz en la música internacional. Titula la Jam estival de Oolyakoo el miércoles en compañía de Jose Luis Lopretti, Eric Kopetz y Jaime Parrizas.

ARCO: PICONROCK

Tras la liquidación de El Puchero del Hortelano en su momento de máxima popularidad, que fue el primer grupo de Granada en llenar el Palacio de Deportes, Antonio Arco ha propulsado su carrera individual con notable éxito. Frecuentando los escenarios a ambos lados del Atlántico, sus canciones funcionan como un día soleado, animan y vitaminan el espíritu. Resumió sus experiencias en el libro '40 años 40 canciones', que va ya por la cuarta edición, y después vino una nueva colección que tituló muy adecuadamente a su música: 'Sol'. Lo tocará este fin de semana en el Piconrock, en compañía de Hora Zuú, Ojaraska y María del mal el jueves en el Piconrock de Jérez del Maquesado.

SABINEROS: SABINEANDO QUE ES GERUNDIO

Sería por un 'Abril para vivir' tan de Carlos Cano, cuando Pancho Varona y Antonio García de Diego (que entonces se llevaban bien) se tropezaron con Flaco Rodríguez en la Plaza de las Pasiegas, y no dieron crédito: ¡era más Sabina que el mismísimo Sabina! Rodríguez junto al multi instrumentista argentino Mario Ojeda forma el dúo Sabineros, y ambos han inventado el verbo «sabinear» a mayor gloria del jienenese. Ya patentado el término y la máquina, son capaces de pasar por ella todo lo que es susceptible de ser 'sabineado'. El dúo ha hecho de Sabina un método de trabajo y una forma de vida… hasta exportable, visitando países como México o Argentina. El jueves a las 24h en la feria de Campocámara.

ANTONIO PERABÁ: PIANO A SOLAS

O no tanto, porque siempre sus sesiones sabatinas se llenan. Y es que tomar una algo escuchando a un buen pianista es un placer tan íntimo como compartido, si es el caso. Así son las sesiones del Bohemia, donde todavía se echa de menos al don Ignacio Olmedo, que a sus más de 90 años estuvo tocando hasta el día de su partida. Su banqueta la han heredado varios músicos que se reparten la semana entera, y en el caso de los fines de semana la ocupa Antonio Perabá, jienense de formación clásica, que igual trabaja con orquestas y bandas sinfónicas que con bandas de jazz, como es la del siempre deslumbrante y marciano Ernesto Aurignac entre otros. El sábado (22h).

SEGURIDAD SOCIAL: FUERZA DE LA NATURALEZA

Lo de José Manuel Casañ no es normal. En directo es una fuerza de la naturaleza de proporciones taurinas. Y en eso sigue desde la noche de los tiempos y aún más celebrando su cuadragésimo aniversario. Porque Seguridad Social se ha sumado a esa colección de grupos (hechos, y algunos más bien maltrechos) de los años 80 que con el viento de favor tras haberlos tenido de proa, vuelven a llenar allí donde van, acaso por su clientela ya anda ligera de obligaciones y le gusta desparramar dentro de sus posibilidades. Tienen dos oportunidades de comprobarlo, el jueves en las fiestas de Maracena y el sábado en Almuñécar.

MEDINA AZAHARA: ESTO FUE TODO AMIGOS

Medina Azahara no necesita de presentación alguna a estas alturas para alguien mayor de treinta años. Ahora que bandas como los Califato o Motoretas (que también están este finde) retoman la vitola del 'rock andaluz', ellos llegan en su gira de despedida, siempre con Manuel y el granadino (sí, nació en la Vega) Paco Ventura al frente. Quien los haya visto en algún concierto en los últimos 45 años los ha visto para siempre. La fórmula del rock 'nacionalista' con ribetes metálicos no necesita de muchos retoques puesto que funciona: una rítmica pedregosa, un teclado omnipresente con un uso muy setentón, y siempre tirando del sonido del grupo el habilidoso Paco Ventura cuya digitación es de master-class noche tras noche. Así son desde 1981, y se da la paradoja de que buena parte de los que corean 'Caravana española' o su primer éxito, 'Paseando por la Mezquita', ni siquiera habían nacido cuando ellos las estrenaron. El domingo estarán en la Plaza de España de Pulianas (21h) en compañía de Zanarkand.

ZEKE OLMO: EL DESEADO

Si hay un músico al que todo el mundo quiere al lado (con permiso de Tony Molina) es Zeke Olmo, multipercusionista que se deja escuchar en varias marcas simultaneas (Eskorzo, los 300, Amparanoia, Arco…), y que cuando tiene un día libre, pocos, sigue gastándose las manos en los parches de la batería y las tumbadoras. Será el caso del domingo (22h) en la Lolaina, donde dará rienda a su cubanía militante en compañía de Cuni Mantilla y José Luis Lopretti.