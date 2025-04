La música no para en Granada Conciertos recomendados de la semana

Juan Jesús García Domingo, 6 de abril 2025, 15:54

LONJAS DE GRANÁ: CANDOMBE DE AQUÍ

El candombe, que es patrimonio inmaterial de la humanidad desde 2009. En el lenguaje del gremio se llama 'lonja' tanto a los cueros de sus percusiones como a las cofradías o comparsas de estas músicas africanas hijas del Río del Plata. Una tradición transmitida en el seno de las familias de ascendencia africana y que no sólo es la expresión de una resistencia, sino también una festividad musical y una práctica social colectiva profundamente arraigada en la vida diaria de algunos barrios, sobre todo de Uruguay, Brasil y Argentina. Lonjas de Graná desarrollan aquí ese trepidante e irresistible fenómeno. Rey Chico el martes a las 20h.

POPI GONZÁLEZ: CLÁSICOS DE LUXE

Desde que comenzara a tocar la batería en 1989, siguiendo los pasos de su padre, cantante y también baterista en los históricos Ángeles, ha tocado y/o grabado con: Christiania, Manía, Manía Stéreo, Lapido, Jean Paul, Los Ángeles, Antonio Arias, Víctor Sánchez, La Cultural Solynieve, Booguie Brothers… y se suelta por los Beatles con la guitarra cuando el grupo anunciado es Four of Us. Bautizado como «el Fred Astaire de los tambores» por su elegancia y donaire tocando, Popi desempolva con un gusto exquisito su colección de clásicos de los últimos cincuenta años desde el pop inglés al rock folk de la Costa Oeste cuando apretada agenda se lo permite. Sucederá en el Lemon el miércoles (21,30h).

THE BIB-RAMBLERS: COUNTRY GRAN RSERVA

Con el nombre de Los Acústicos del Rey Chico, es ya una tradición que durante el primer trimestre celebren una serie de conciertos en la Escuela Pública de Formación Cultural de Andalucía, situada donde estaba el muy antiguo Rey Chico, históricamente sala de fiestas, local de alterne y sala de conciertos míticos. Desde hace ya varios años se celebran estos conciertos anunciados como 'acústicos' aunque no necesariamente lo sean todos; actuaciones de todos los estilos, con público, que sirven de práctica 'en vivo' al alumnado de iluminación y sonido que se viene formando en la escuela. Ciclo multiestilístico donde suenan todo tipo de músicas, como por ejemplo el primitivo country al viejo estilo de los Apalaaches que practican Fabi, Michy, Michael y Danny Fritz. Rey Chico miércoles (21h)

GUITARMAGEDDON: TORMENTA DE GUITARRAS

Con varios guitarristas por banda, viento en popa y a toda púa… Sin referencias peliculeras, discográficas, y menos bíblicas (de donde viene el término original), ocasionalmente se reúnen algunos de los mejores violeros de Granada (como Fernando Beiztegui, El Oso de Benalúa y Tony Molina) para descargar una tormenta de música sobre las seis cuerdas. Toda una clase maestra en vivo y en directo. El jueves en el Lemon, desde las 21,30h

ROSARIO: LA GATA RONRONEA DE NUEVO

Es una de las artistas más conocidas de nuestro país desde que en 1992 público 'De ley', con canciones como 'Mi gato' o 'Sabor, sabor', logrando el triple platino (300.000 copias despachadas), con aquel aire entre el funk y flamenco y una voz golosa y ronroneante. La tercera de la familia Flores que saltaba al escenario. Este año vuelve decidida a la carretera en la gira aniversario 'Universo de ley', nombre del mismo nombre que su revisión de canciones antiguas compartidas con gente como Maná, Fito Paéz, Natalia Lafourcade, Estopa, El Cigala… Ha sido actriz en 8 películas (entre ellas 'Hable con ella', de Pedro Almodóvar), colecciona premios Grammy, y tiene La Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes… y es un rostro habitual en los concursos musicales televisivos. Palacio de Congresos el viernes a las 21h

MARÍA DEL MAL: DANI PARA SIEMPRE

Hace un año nos dejaba Daniel Palomino 'Dani', guitarrista, cantante y María del Mal, banda que se formó a finales del siglo pasado y llegó a ser una institución en rock granadino más peleón y comprometido. Sus compañeros de banda han decidido seguir adelante con el grupo en homenaje en directo a su amigo y compañero. Carlos Aparicio, el segundo guitarrista, ha dado un paso frente y será el portavoz de las canciones del grupo, alguna como la nueva 'Tempus fugit' ya disponible. Junto a ellos estará la última versión de Azrael, que andan ultimando la entrega de 'Aquelarre', y calentando motores para su enésima gira americana, que ya el año pasado tocaron en Las Vegas, y varios puntos de California. Mugre se ha sumado también a este recuerdo a Dani, como a él le gustaría, con los amplis echando humo. Sala Tren el viernes (21h).

RECORD STORE DAY: VINILERÍAS REUNIDAS

El RSD es una celebración mundial que consiste en que las tiendas independientes y artistas se unen un mismo día (el segundo o tercer sábado de abril siempre, en este caso por la Semana Santa el cuarto) para rendir homenaje a la música a través de lanzamientos exclusivos de discos, vinilos y canciones, exposiciones, actuaciones en directo o descuentos en la compra de discos. En Granada las tiendas adscritas a esta celebración mundial son Marcapasos y Bora Bora. Ambas 'vinilerías' se unen a la celebración que habitualmente se acompaña de conciertos especiales en todos los establecimientos del planeta con actuaciones cercanas de nombres como Sr Chinarro, DJ Toner Quartet, Carlos de Jacoba, Colectivo Da Silva (que sacaron disco la semana pasada) y Paul Rodie entre otros. Bora Bora y Marcapasos el sábado a lo largo del día.

TRAVIS BIRDS: ¡ESA VOZ!

Si hay una voz conmovedora en el pop actual esa es la de Travis Birds. De sangre granadina por sus venas, y hermana gemela de la también artista El niño Lord Cah, Travis vuelve a Granada agotando la vida útil de su tercer disco 'Perro deseo'. Quien vio la serie 'Embarcadero' seguro que se quedó clavado/a Con la canción de la sintonía, 'Coyotes', que resultó una presentación inmejorable de esa voz estremecedora. También cayó abducido el poeta Benjamín Prado, con quien preparó la réplica a Sabina de sus '19 noches' desde el punto de vista de la protagonista femenina de la canción, deliciosa, simpática y muy reveladora de lo que ocurrió antes de aquel portazo «que sonó como un signo de interrogación». Con 'Perro deseo', explora en colores sonoros, muchos, el poliédrico mundo del deseo. No se la pierdan, se harán un regalo. Sala Aliatar el sábado (22h).

ENDLEES TRÍO: JAZZ TRANSVERSAL

Endless Trío, casa fundada en 2023, es la nueva formación del baterista italiano Alessandro Campobasso, el pianista gallego Pablo Costas y el contrabajista valenciano Carlos Ródenas se acercan por primera vez a nuestros clubes. En su investigación musical, tradición y contemporaneidad se unen alternando espacios abiertos y múltiples formas. Según su presentación «la textura de las piezas y su sucesión resaltan una estética musical en la que la historia es central, una narrativa en la que las partes escritas se confían a una fuerte personalización del sonido y del espacio sonoro». Con ellos la música atraviesa el jazz de manera transversal. Sábado en la Oolyakoo 22h

TOMAS FOSCH: JAZZ VIAJERO

El pianista catalán Tomàs Fosch llega acompañado por su trío reforzado con el saxofonista Gianni Gagliardi para este concierto en Granada. Fosch es un músico con una trayectoria itinerante a caballo de EE. UU., donde residió durante una larga temporada, y Europa, habiendo dejado ya discos como 'Lluç Jazz', 'MASO' y 'Solid Society', grabado el último en vivo en el mítico club barcelonés Jamboree. Fosch encabeza una propuesta versátil y energética, en la que el piano actúa de hilo conductor con armonías intrincadas y melodías contagiosas, apoyadas por la base sólida, desde el punto de vista rítmico y armónico. Por su parte Gianni, aunque comenzó de niño casi a estudiar violín y flauta barroca y renacentista, en la adolescencia se inclinó definitivamente por el saxo. Es el Director del Barcelona Jazz Collective, y también ha pasado por el Conservatorio de Ámsterdam, en el Nacional de París y temporadas en los Estados Unidos becado en el Berklee College of Music, estando relacionado con su franquicia hispana. Oolyakoo el domingo (20h)

