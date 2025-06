Música a la fresquita esta semana

HORACIO FUMERO: EL BAJISTA FAVORITO DE TETE MONTOLIU

El contrabajista argentino llegó a Europa por primera vez a comienzos de los setenta acompañando al saxofonista ... Gato Barbieri, en una gira que pasó por el Festival de Montreux. Le gustó Suiza y allí se quedó. Unos años más tarde, en 1980, recaló en Barcelona. Al año siguiente pasó a formar parte del trío estable de Tete Montoliu, con el que trabajó hasta la muerte del líder en 1997. También ha cultivado el género del flamenco con Chano Domínguez, Martirio, Chicuelo o Ginesa Ortega. Fue premiado con el Mejor Álbum de Canción Española en los Premios de la Música 2010 con 'Coplas del querer', junto con Miguel Poveda. Tiene todos los premios que se dan en nuestro país, e incluso fue nominado a los Grammy por su disco 'La casa de un pianista' junto a Adrián Iaies. Un grande de la historia del Jazz que estará junto a nuestro crack Julián Sánchez en los conciertos Oolyakoo el miércoles (21h).

EL HOMBRE GARABATO: CARLOS CANO

Hace 25 años que Carlos Cano nos dejó, y en 2026 hubiera cumplido los 80 años. Estas dos fechas son el argumento, si es que se necesita alguno, para recordar al universal cantautor granadino. Y contra todo pronóstico, ese primer homenaje ha llegado desde el campo del rock, merced a los siempre sorprendentes Hombre Garabato. Disco a disco, canción a canción, los Garabatos marcan la distancia con el estándar, construyendo una carrera imprescindible, en fondo y forma (estos días hacían pública la enorme canción 'No todo está perdido' con Juan Alberto 'Mutante'). 'Tierra' es el disco que han dedicado al autor del Realejo, cambiándolo de vía sonora, y engrandeciendo su leyenda en insospechados espacios eléctricos y psicodélicos muy ajenos al original y lo tocarán el jueves en la Corrala de Santiago (20h).

MUERDO: SIN VERGÜENZA ALGUNA

El alter ego del cantante, compositor y poeta murciano Pascual Cantero llega a Granada aprovechando la gira de presentación de su sexto disco 'Sin vergüenza', donde sale sin ninguna en la misma portada. Cantero sorprendió al situarse bien en el abigarrado mundillo de la fusión y el mestizaje nada más salir a la selva discográfica en 2011, también por la gran cantidad de compañeros que le han ayudado a coger velocidad: Amparo Sánchez, Lichis, Pedro Guerra, Luis Eduardo Aute, Ojos de Brujo… El álbum ha sido producido por Fernando Illán, reconocido con varios premios Grammy y con quien el cantautor murciano ya trabajó en el exitoso disco 'La mano en el fuego', de 2018, donde estaba la canción 'Llegué hasta ti', que fue 'Single de Oro' en España proporcionándole medio millón de oyentes mensuales solo en Spotify. En esta nueva producción, Muerdo ha reunido a destacados músicos (Tino di Geraldo, Iván Ruiz Machado, Luis Dulzaides, Manuel Machado y Dayan Abad), trayéndose de Santiago de Cuba al guajiro Eliades Ochoa, una de las estrellas del Buena Vista Social Club, para el tema titular de un álbum. El jueves en el Planta (21h).

ANGUSTIAS: PUNK EN EL COSMÓDROMO

Este es el nombre que hace justicia a la tradición punk de Granada, con nombres históricos y seminales como los de KGB, TNT o SOS en una primera generación. Es una nueva marca que canaliza las inquietudes de Antonio Monsalve 'El Deshollinador', esta vez con Diego Pellejo (batería, voz) y Jess Sepulcro (bajista) a mayor gloria de los acelerados y espídicos temas del género y su entorno. Un «chute de energía y decibelios, brillantes tonadas de acordes asesinos, ejecución vocal apasionada, guitarras salvajes y demoledores ritmos», en sus palabras. Con su 'Kosmodrome' ¡en cassette!, darán la réplica a Calma Fira el viernes en el rockanrolla (21h).

SONORAS: HOT REBEL MEX FEST

Con dos días en dos emplazamientos distintos, el Hot Rebel Fest destapa por aquí las esencias de mejor instro rockandroll vintage internacional. Así el viernes en la sala Premier (22h) presentan en a los mexicanos The Sonoras: Isaac Meza (guitarra), Jesús Bravo (batería), Gustavo Ramírez (guitarra) y Sergio Barroso (bajo). Ganadores con un estilo western y surf clásico de la estatuilla en los Indie-O Music Awards (IMAS). Y el sábado en la Víbora (20h) sonarán los cartageneros Tora Bora (surf, rock and roll y latino instrumental de los 50's), los madrileños Ahorcados (Spaghetti Western e instrumentales a lo Relámpagos) y los Malagueños Surf-a- tómica (su nombre lo dice ya todo). Todo muy 'tiki'.

PABLO LÓPEZ: EL HOMBRE DEL PIANO

El artista malagueño llega nuevamente a Granada (sábado, Palacio de deportes 21h). En esta ocasión solo con su piano dentro de la gira '360º Un piano, una voz'. Artista de mucha popularidad, le conocimos (más bien poca gente) en el grupo Niño Raro, con el que sacó tan solo un elepé ('Treintaytres', autoeditado en 2010), antes de que su paso por la TV le cambiara la vida, si bien a plazo medio, porque asegura que al rato de salir de la Academia pasó una crisis económica total. Una anécdota que le persigue es que fue hecho astillas por el jurado Risto Mejide, que fue uno de los comparecientes en la edición de 2008: «de pianista de hotel, has ascendido a pianista de crucero», le dijo entre otras palabras cariñosas, si bien el publicista y jurado 'malafollá' se ha desdicho públicamente con bastante cintura: «jamás me he alegrado tanto de haberme equivocado». Su paso como coach por el concurso televisivo La Voz le acercó mucho más al gran público. Actúa solo con la única compañía de su piano de media cola. Una forma diferente peor mucho más espontanea de encontrarse con su gente, que seguramente tendrá en esta velada una posibilidad distinta y única de conectar con este artista, cuyo desenvolvimiento en el escenario supera con mucho lo habitual.

SUE: NUNCA DIGAS QUE ES EL FINAL

Paco Solana es SUE. Bajista de confianza durante años de José Ignacio Lapido, desde hace tres discos mantiene con una intermitencia (¡ay!) cada vez más amplia, su banda propia que siempre es un placer escuchar en directo. Aprovechando que tiene reciente su disco 'Este no es el final', autogestionado y publicado a finales de 2024, lo tocará el sábado en la armillense sala Riff (21h) que incluye a Volpina y Lady Coulson.

LUIS PRADO: CONOCERLO ES AMARLO

Gregario de superlujo (Miguel Ríos, Ariel Rot, MClan, Fito…), el alicantino Luis Prado tiene también vida propia, con Sr Mostaza, y personal a su nombre. Este mismo año ha cerrado, con el ocurrente título de 'La estafa de la vida adulta', una suerte de trilogía que tuvo antecedentes, cada cuatro años aproximadamente, con 'Mis terrores favoritos' y 'El tsunami emocional'. Y en el sarcástico y difundido 'Estoy gordo' el tono vital de buena parte de su cancionero, bienhumorado e irónico en muchas ocasiones, agridulce compensado, y tan humano como un personaje escrito a medias por Azcona y Krahe. Eso sí, siempre cabalgando sobre un fondo de armario sonoro infinito y con conocimiento absoluto de la causa pop. Un talento único. Compruébese en el concierto que dará el sábado (21h) viernes en la Corrala de Santiago. Quien dijo aquello de que 'conocerlo es amarlo' lo clavó.

CELTASUR: GAITAS POWER

El Primer Encuentro de Músicos Celtas se realizó hace casi veinte años en una pequeña taberna de Alfacar, pero ahora, como recientemente ya es una cita 'residente' y los celtas invadirán Cúllar Vega (Plaza municipal, 21h) bajo la denominación ya patentada de 'Celtasur'. Tras pasar también por Las Gabias, Armilla, el Zaidín y la Malahá, esta congregación itinerante de celtibéricos se hace en plena Vega aunque habrá una extensión en Granada. El espíritu de esta oferta cultural se basa desde sus inicios en un fraternal acercamiento musical ideado por el violinista José Antonio Rodríguez (Supervivientes y Rodríguez Celtic Band), con Federico Salvador y Juan Armando Salvador de 'Aires Celtas'. La programación incluye a la Asociación Cultural Tréboles y Troxos, Stolen Notes, Darash y The Talisker Band, destacando el hermanamiento con el Festival Magusto Carbajo de Cáceres. Con entrada libre hasta llenar.

BUENTIEMPO FEST: QUE NO TODO VAN A SER GUITARRAS

Efectivamente, por más que Miguel Ríos sea sinónimo de ellas, desde su Fundación han dado cancha a la historia de la electrónica, sea en el pop y el rock o en sí misma. El Buentiempo Fest celebra su primera edición con el objetivo de acercar la cultura DJ y la tecnología musical a todos los públicos. Esta nueva cita convierte a Granada en un punto de encuentro para creadores, profesionales y amantes de la música electrónica, combinando fiesta, formación y comunidad. Disfruta de sesiones de DJs de renombre como Broken Lip, DJ Hidrataccioni, Nefy y Under Compulsion, además de stands y actividades paralelas y una muy completa exposición desde la llegada de la síntesis a la digitalización actual. Viernes y sábado en Centro Cultural Caja Granada.

WYLD GOOMS: FUZZEANDO QUE ES GERUNDIO

Armados con las icónicas Vox Phantoms, The Wyld Gooms aparecerán este domingo (Planta Baja 19h) desde Los Ängeles con su enérgico garage punk. Formados por miembros y ex-miembros de The Premonitions, The Slop, The Violet Mindfield and The Night Times, son: Magoo Benavides (fuzzy fuzz), Julian Pérez (extra fuzz), Mickey Briks (fuzz de 4 cuerdas), Óscar Ramírez (órgano Farfisa), Harry Parr (batería fuzz) y Jakob Shibley (cara de fuzz). ¿Queda claro qué pedal utilizan más? Su sonido fusiona la ferocidad del punk con las texturas crudas y nostálgicas del garaje-rock de los años 60, con riffs saturados, ritmos explosivos y una presencia escénica arrolladora. Adrenalina vintage pura.