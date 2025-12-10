El mundo llora la muerte de Robe Iniesta, líder de Extremoduro

El hombre pájaro se va cargado de amor. Robe Iniesta, líder de Extremoduro, ha fallecido a los 63 años de forma tan inesperada como ... dolorosa, dejando huérfana a media España. Así lo apuntan seguidores y amigos del extremeño, que utilizan hoy las redes sociales como altavoz para despedirse del que fue, para muchos, auténtica inspiración.

««Si te vas, me quedo en esta calle sin salida…» Así me siento. Qué días más tristes…», escribe la cantante Rozalen. «Gracias por tanta ALMA, Robe», le despide la actriz Adriana Ugarte. Viva Suecia recuerda al maestro con una dosis de humor cargada de cariño y recuerdos: «Te llegó la muerte traicionera, Robe. GRACIAS por absolutamente todoDescansa en PAZ, maestro, y que te entierren con la picha por fuera pa que se la coma un ratón».

«Qué pena tan grande, descansa en paz Robe», le escribe Sara Carbonero. «Gracias Gracias Gracias SIEMPRE», escribe el actor Canco Rodríguez.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha compartido sus condolencias al poeta que nos enseñó a no rendirnos: «Hoy nos deja Robe Iniesta. Si «toda la vida es un cuento y hay que saber contarlo», él lo cantó como nadie: con verdad, con rabia, con belleza. Despedimos a un poeta que nos enseñó a no rendirnos jamás. Su legado será eterno. Hasta siempre, Robe».

Uno de sus compañeros de batallas y escenarios, Lorenzo González, le recuerda hoy «con el corazón roto»: «Sólo quiero darte las gracias por el sueño de haberte conocido. Por haber podido estar a tu lado cuando todo fue magia. Y volar como pajarinos. Las lágrimas que empañan esta profunda tristeza no borrarán nunca tú recuerdo», escribe desolado, «Mi familia y yo te echaremos tanto de menos...Hasta siempre, siempre, siempre, querido Robe».

La política extremeña llora su muerte

A Robe se le notaba en la voz, por dentro era de colores. Era verde blanco y negro. Hoy Extremadura amanece oscura, triste.

Desde María Guardiola a Fernando Pizarro, alcalde de Plasencia. «Se va la voz de mi generación y de mi tierra. Se va un poeta. La rebeldía y el talento de Extremadura. Su rock y su palabra nos acompañarán siempre. Robe nos regaló una herida que cerrará de noche y abrirá de día. Descanse en paz. Un abrazo a su familia, a sus amigos y a todos sus seguidores, que hoy le lloran», escribe la actual presidenta en X.

«Querido amigo: te fuiste sin hacer ruido y nos dejas el alma rota, cuánta tristeza inunda hoy el corazón del mundo, mecido en la música que magistralmente compusiste para transformarlo en un lugar más hermoso y mejor. Hace seis meses compartimos un momento mágico, como fueron todos cntg, entre músicos era fácil hablar, humilde y discreto siempre, como son los grandes, no querías fastos para ti, querías que esta ciudad se volcara en la creación y de tu mano continuamos haciéndolo. Como un humanista del Renacimiento, Robe no se va, no nos deja, su obra, universal ya, le hace inmortal, «alma de esta ciudad para siempre». Te queremos, amigo, gratitud y admiración sin mesura», le escribe Pizarro.

Miguel Ángel Gallardo se ha sumado a los mensajes: «Nos ha dejado Robe, y con él una parte de la banda sonora de nuestras vidas. Un emblema de una generación, de una región y de todo un país. Sus canciones, convertidas en himnos, nos dieron consuelo, rabia, libertad; nos enseñaron a amar, a resistir y a seguir latiendo cuando más falta hacía. Porque Robe no fue solo un músico. Fue un poeta capaz de convertir lo cotidiano en poesía y lo difícil en verdad. Hoy duele despedirlo, pero su música seguirá haciendo lo que siempre hizo: ensancharnos por dentro. Gracias por tanto, maestro. Descansa en paz».