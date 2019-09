Muere el cantante Eddie Money, autor de 'Two Tickets to Paradise' Eddie Money. / Reuters Fue uno de los primeros artistas en aprovechar el auge del videoclip tras el estreno del canal MTV, con sus piezas para temas como 'Shakin' y 'Think I'm in Love' EFE Los Ángeles (EE UU) Viernes, 13 septiembre 2019, 20:46

El cantante Eddie Monney, autor de temas como 'Baby Hold On', 'Take me Home Tonight' y 'Two Tickets to Paradise', murió este viernes a los 70 años de edad, informó su familia en un comunicado.

«Con gran pesar que nos despedimos de nuestro amado esposo y padre. No podemos imaginar nuestro mundo sin él -lamentaron sus familiares-. Estamos agradecidos de que vivirá para siempre a través de su música», según señala la familia en un comunicado que recoge la revista Variety. El artista residía en Los Ángeles, donde estaba recuperándose de una operación de válvula cardíaca que se complicó con una neumonía, por la que tuvo que posponer varios conciertos.

Además, Money había sido diagnosticado recientemente de cáncer de esófago en etapa avanzada, tal y como relató el artista en su propio programa de televisión 'Real Money', que siguió su vida familiar y giras artísticas.

El cantante, nacido en Brooklyn (Nueva York) en 1949, irrumpió en la escena musical cuando se mudó a la costa oeste y se integró a la efervescencia cultural de California, consiguiendo un contrato discográfico con el sello Columbia Records.

Antes de comenzar la década de los ochenta, Money comenzó a figurar en las listas de éxitos con canciones como 'Baby Hold On' y 'Two Tickets to Paradise', que consiguió el reconocimiento de doble-platino por su éxito comercial. Además, fue uno de los primeros artistas en aprovechar el auge del videoclip tras el estreno del canal MTV, con sus piezas para temas como 'Shakin' y 'Think I'm in Love'. Su álbum 'Can't Hold Back', lanzado en 1986, alcanzó un notorio éxito compartido entre la crítica musical y el público, pero su prometedora carrera musical se vio alterada por sus problemas derivados por el consumo de drogas.

Aun así, la popularidad de Money continuó en EE UU, donde presentó nueva música y siguió sobre los escenarios con varias giras de conciertos. Desde 2018 protagonizaba un 'reality show' sobre su vida, 'Real Money', del que se acaba de estrenar la segunda temporada.