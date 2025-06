Melody critica que la intentaron dañar para que la gente no la crea: «Han ido a hacerme daño»

Fernando Morales Miércoles, 4 de junio 2025, 23:23 | Actualizado 23:49h. Comenta Compartir

Con una alfombra roja y con un mix de 'Esa diva' y 'El apagón' – su nuevo trabajo- Melody hizo una entrada única este miércoles por la noche en 'El Hormiguero', programa que denunció el bloqueo que RTVE ha ejercido durante estos meses para que la artista no acudiera a una entrevista con Pablo Motos. «RTVE nos bloqueó la entrevista con Melody y hemos tenido que esperar a que se acabara el contrato» con el ente público, criticó Motos al explicar que a su programa han acudido todos los representantes de España en otras ediciones de Eurovisión. Muchos años, añadió, a petición de la propia Televisión Española. Justo este miércoles se ha conocido que RTVE ha prohibido en las bases del Benidorm Fest 2026 al representante de España en Eurovisión participar en programas de otras cadenas de televisión hasta dos meses después de la finalización del concurso.

Tras desmentir también que Melody haya cobrado por acudir al programa, la artista aseguró que ha habido momentos en los que pensó en tirar la toalla. Y es que reconoció lo duras que han sido estas últimas semanas, donde ha tenido que escuchar cosas «que no son verdad» y cuyo único objetivo, para la cantante, fue «dañarme para que la gente no crea lo que yo digo».

«Han ido a hacerme daño y yo soy lo que ven», zanjó la sevillana en una entrevista en la que pidió que no se hagan titulares para intentar captar la atención de la gente con algo «que es falso». Y es que Melody se describió durante la entrevista, como una persona que «siempre ha ido con la verdad por delante». Incluso desveló que nunca se vió ganadora en Eurovisión. «Siempre he ido con los pies en el suelo», aseguraba Melody para desmentir a aquellos que la han tachado de «prepotente».

Sea como fuere, los dardos a la candidatura presentada por RTVE sobrevolaron constantemente la entrevista, que comenzó simulando una actuación de lo que a ella le hubiera gustado hacer en Eurovisión, con los bailarines que participó en el Benidorm Fest y que no pudo por las restricciones de RTVE. «Esto se parece un poco a la entrada que querías tú», comenzaba Motos haciendo alusión a las diferencias de la artista con la propuesta para Eurovisión de RTVE. «Yo tenía mucha ilusión por entrar desde arriba, pero se hicieron otras proposiciones. Pero bueno, estando en este programa y hacer esa entrada me ha llenado el corazón de orgullo», contestaba ella, quien rechazó hablar de como es la vida y experiencia del festival europeo. «Cuando quieras saber algo de Eurovisión, me lo preguntas detrás de las cámaras».

Rechazo a la guerra

Lo que rechazó Melody durante la entrevista en la que incluso se rió de su puesto -«quedamos terceros empezando por el final», bromeó- fue a la guerra en Gaza. «Estoy en contra total de la guerra, me parece terrible lo que está pasando y creo que el mundo no se podría permitir este tipo de cosas, inclusive que haya gente que a día de hoy no tiene un plato de comida», denunció la artista.

Además, lamentó que también se le haya criticado por no haberse pronunciado antes sobre este asunto de manera directa. «Soy una persona que siempre he estado dispuiesta a ayudar desde pequeña, pero hay cosas que se me van de las manos porque yo soy artista, no política», se defendió de aquellos que la criticaron por no haberse posiconado políticamente. Y concluyó: «Estoy en contra del genocidio».

Pero frente a todos los cuestionamientos y críticas de estas semanas, Melody aseguró quedarse con el calor que ha recibido por parte del público porque, como afirmó, «el artista sin el público no es nada ni nadie».