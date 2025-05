Hasta el 30 (y 31) de mayo, conciertos sin desmayo

RAMBLIN' J GATES: CON DESTINO A LA GLORIA

Javi Puertas estuvo en los Blues City Cops, con los que en su momento abrió unos festivales ... del Zaidín, y ahora Ramblin' J. Gates, sin apartarse de la americana, el rock de raíces, el blues campero y el folk. Suele dejarse ver con sus His Gamblin' Mates en formación grupal; también, como buen bisnieto de Woody Guthrie busca su 'destino a la gloria' solo con su guitarra, pero en esta ocasión hará para con un igual, Juan Justicia (The Fixed), probablemente el mejor guitarrista joven de blues rock (sí, ya, está Tony Molina, pero ya es 'mayor') que se pude escuchar ahora mismo por nuestros escenarios. El encuentro promete ser memorable, como contarán enredes los que asistan a su sesión conjunta en el Lemon el miércoles (21h). Seguro.

QUEMASÓN: 'CORASÓN' DE TIMBA

En las últimas temporadas los bailables cubanos están originando nuevas marcas en la escena granadina, y es que la 'quemasón' de la clave produce felices movimientos autónomos en las piernas imposibles de parar. Esta formación llega a ser en algunos momentos hasta una Big Band de la Timba (la versión más desmadrada y agitacuerpos del son tradicional), puesto que puede llegar a contar con más de una docena de músicos en tromba, si bien hay también una versión 'portátil' en quinteto. Las cabezas visibles son Carlos Ligero y Zeque Olmo, y en sus filas hay miembros del Gran Combo de Zque, la Pila Latina, Uhmami, La Fruta Bomba o Akiba entre otras bandas del ramo isleño. En la voz está el cubano Jorge Santana (no confundir con el hermano de Carlos Santana y líder del grupo Malo) y los arreglos son del trompetista Emilio Sanz. En el Planta el jueves (21h) con Piña Latina.

GERMÁN VILLEGAS: SAXO SWING

Germán es un donostiarra itinerante que, tras pasar por Extremadura recaló en Granada para estudiar Historia y Ciencias de la Música, y aquí olvidó sus aventuras previas en el rock para decubrir su vocación en el Jazz. Volcado en el saxo, fue alumno de Carlos Ligero y Ernesto Aurignac, fogueándose en bandas como Peropakepo, Ovejazz, Gipsy Latin Project, Tlön y definitivamente Legatto Swing. Él dirige la Jam sesión de los jueves en la sede Oolyakoo en compañía de Alfonso Alcalá, Sylvain Rouviere y Lucas Zegri. (22h).

CARLOS CANO: PARA SIEMPRE

Hace 25 años que Carlos Cano nos dejó, y en 2026 hubiera cumplido los 80 años. Estas dos fechas son el argumento, si es que se necesita alguno, para recordar al universal cantautor granadino. Así su Fundación, junto con la que lleva el nombre de Miguel Ríos, van a promover una larga serie de actividades en torno a su figura y su obra para estos dos años. El núcleo de este programa, y en cierta forma el embrión, ha sido el disco que durante cuatro años han estado gestando los miembros del grupo El Hombre Garabato en torno a su cancionero. Pero hay mucho más. Y todo en la Corrala de Santiago: el miércoles habrá flamenco con Antonio Campos y José Fermín Fernández; el jueves le rendirán el homenaje sus colegas Juan Trova, Enrique Moratalla y Ángela Muro. Los actos serán a las 20:30h.

ARIEL ROT: 50 AÑOS ROCKEANDO

Llegó a España a mediados de los setenta y se integró rápidamente en la escena madrileña. Al cabo de los años acumula éxitos estruendosos como los de Tequila y Rodríguez con fases de popularidad más discretas. Un tobogán vital de más de 50 años que no ha frenado su adicción al rock and roll. Sí, medio siglo pisando escenarios, aunque no lo parezca, que él sí que vendió su alma en un cruce de caminos para ser joven eternamente. Estará el viernes en el teatro Cajagranada (21h).

MARIO COBO: SWING & ROLL

Guitarrista, productor, compositor y cantante cuando le pide el cuerpo, el almeriense ha paseado su música por toda Europa, Estados Unidos y México tanto en sus proyectos personales Nu Niles, Los Mambo Jambo, The Lazy Jumpers, Los Locos del Oeste o The Bop Pills, como acompañando a otros artistas de la talla de Billy Lee Riley, Sonny Burguess, Janis Martin, Dale Hawkins, el batería de Elvis Presley, Mr DJ Fontana o a la californiana Kim Lenz, que llegó incluso por estas latitudes. Cobo es uno de los músicos de referencia en el rock and roll de España, y todos le reconocen cuando le han visto en el escenario 'a la derecha del padre', Loquillo. Escuchar al grupo de Mario Cobo (a veces con el granadino Alfonso Alcalá en el contrabajo) es un placer para los oídos y para los pies. Puro swing. Lemon el viernes (21h).

ALVARO SUITE: SEVILLA GLAM

El sevillano Álvaro Rodríguez Barroso fue desde 2005, y durante muchos años el guitarrista preferido de Bunbury en su banda Los Santos Inocentes, también lo ha sido en los glamurosos Los Labios En solitario el carismático guitarrista ha publicado 'La Xana', donde destacan temas tan impactantes como 'Toda esa belleza', con la colaboración de Coque Malla en un homenaje al mítico Antonio Vega, y de Víctor Cabezuelo y Julián Maeso. 'Fantasio' ha sido su continuidad, ambos tutelados por Paco Loco. También gestiona el capitalino estudio grabación 'Graba Graba Hey'. Estará llenando de rimmel y buenos punteos El Acorde el viernes (22h).

LOS PRIMOS: BENALÚA D.O. CERTIFICADA

Los Primos son Isaac Fernández y Antonio «Pelomono», que fichan también en otras marcas como El Osombroso o el dúo Pelomono. Y en ellos colisionan frontalmente la literatura más contundente con la música prototípica de las rojizas 'Badlands': hillbilly, country sucio, blues rastrero… Así, además de piezas propias, entonan textos de tipos tan poco recomendables como el rumano Mircea Cartarescu, Sam Shepard, Thoreau, Bukowski, Lovecraft etc. Las han empaquetando en un artefacto que se llamó 'Aquellos días en vano'. Se asoman al Liberia con Señor y Señora el viernes (22).

AZARAEL: METALEROS POR EL MUNDO

Azrael es el grupo de heavy rock de mayor alcance surgido en Granada. Casa fundada en 1991, Azrael está considerado uno de los grupos más influyentes internacionalmente del Metal hispano. Sus discos han tenido notables ventas en países como los USA, Argentina México, Australia y Japón, y han hecho giras por los Estados Unidos, México y otros países hispanoamericanos. Precisamente la última vez que se asomaban por estas páginas acababan de llegar a Granada tras actuar en Los Ángeles y San Francisco. En su versión 3.0 al mando del bajista J.M. Salas, tocarán en la sala Aliatar el sábado, desde las 16h, en un programa que completan Carbosur, Lujuria, Taifa y Estrella sin luz.

FAUSTO TARANTO: LAGUNA ROCK

Sin noticias desde el tercer disco de Fausto Taranto. 'La Reina de las Fatigas', un trabajo disco frenado en seco por la pandemia pero que tuvo tiempo in extremis de llevar a los granadinos a las listas oficiales de ventas. Pocos se han atrevido a llegar tan lejos en la fusión a partir del Flamenco, en este caso con el Metal, incluso más extremo y tormentoso; terreno bravo y agreste que ellos exploran con audacia y un palpable granadinismo militante. Capaces de mezclarlo todo con una sorprendente soltura, Fausto Taranto abandera un proyecto musical novedoso diferente auténtico de una eficacia brutal desde hace ya diez años. Palabras mayores y a todo volumen. Estarán en el Padul (centro Lorca, desde las 20h) muy bien acompañados por Kaos Etiliko, Bourbon Kings, Oferta Especial y Arábiga.

VIRGINIAS: TU GIRLBAND FAVORITA

La sala Riff de Armilla rompe su línea editorial de rock, «duro, y cuanto más duro mejor» como dijo aquel ministro de Cultura, incluyendo en su programación de este sábado a las Virginias, «tu girlband favorita y cada día la de más gente», como dicen ellas. El núcleo fundacional lo crearon Patri (a los platos), Noe (guitarra) y Alba (teclado), a los que se añadieron las Lauras, dos, en teclados y bajo. Fabrican un pizpireto y fresco punk&roll con mucho desparpajo, tanto como el que usan en su marketing, con camisetas que piden el 'apoyo a tu girlband local'. Completamente desprejuiciadas, pertenecen a la generación 'Graná enterrá'. Comparten el escenario armillense el sábado desde las 21h con The Daniel's Lover y la banda de Maika Lavera.

SUENA ÓRGIVA: FESTIVAL DE KM 0

Hay algunas convocatorias que se scapan de lohabitual. Sucedió la semana pasada con el Pirates Love Festival que se celebra todos los años en el pantano de Los Bemejales, y lo miso pasa con el 'Suena Örgiva' que va ya por su cuarta edición. En siu programa cabe todotipo de estilos: Rock, Funk, Reggae, Hip Hop, Dance, performances, Electro Punk, Techno… siempre que sea de 'kilómetro cero'. Es decir que proceda de los alrededores del valle del Guadalfeo, donde desde siempre se han refugiado numerosos músicos y artistas (desde Nacho Cano, sí, 'él', hasta Peter Green). Todos pasarán por la Plaza de las Culturas desde las 21h.

TURBULENTO : EL VÚMETRO EN ROJO

La baja de MAR Pareja en la guitarra derecha (al espectador) de Lagartija Nick, le ha permitido acelerar la producción musical, personal a su nombre, que no para, y también la grupal en Turbulento. En este cuarteto (también a la derecha) ha encontrado unos cómplices con un considerable background en marcas como Versálico. Los de Pareja han cerrado una cuarteto de una imponente presencia escénica: un vocalista que llena el tablero con decisión, arrebato postural y entona con esa mezcla de rabia y desesperación que requiere el libreto; una rítmica que funciona como un martillo pilón retumbando el vientre y apretándote contra la pared, quedándose Pareja obviamente con el trabajo de guitarras para dar salida a su inquietud más intensa, porque ese es el adjetivo que más se aproxima a lo escuchado: intensidad y siempre con el vúmetro en el rojo. Están avisados si acuden el domingo al Lemon en sesión de tarde (18h).