Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Captura de pantalla de la historia de Instagram donde Madonna felicita a Rosalía. EFE

Madonna felicita a Rosalía por su nuevo álbum, 'Lux': «No puedo parar de escucharlo»

La cantante estadounidense le da las gracias a la artista catalana por su disco en una historia de Instagram

EP

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 18:14

Comenta

La artista Madonna ha felicitado a Rosalía por su nuevo álbum, 'Lux', que se publica oficialmente este viernes, a pesar de que ya se ... ha filtrado en redes sociales este martes. «¡Eres una autentica visionaria!», ha escrito la estadounidense en su cuenta de Instagram.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Llamé a mi hijo y me dijo que ya volvía, fue lo último que supe de él antes de morir»
  2. 2 Alerta por lluvia, tormentas y posibles tornados en Granada: desde qué hora y en qué zonas
  3. 3 El menor de Albuñol recibió tres puñaladas con un cuchillo en el instituto
  4. 4 Alcampo incluye un aceite de oliva virgen extra andaluz en su promoción con 50 euros de descuento
  5. 5

    Disparan con perdigones a un taxi de madrugada en la Chana
  6. 6

    El instituto de Albuñol expulsa al menor que agredió con un cuchillo a un niño de 12 años en clase
  7. 7 Un frente frío trae lluvia y tormentas a Granada en 24 horas: estos serán sus efectos
  8. 8 Roban una grúa para llevarse coches aparcados en las puertas de talleres de Granada
  9. 9 Una de las encinas de mayor tamaño de Andalucía se encuentra en un pueblo de Granada
  10. 10

    El menor atropellado en Huétor Tájar salió de casa antes de las seis de la mañana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Madonna felicita a Rosalía por su nuevo álbum, 'Lux': «No puedo parar de escucharlo»

Madonna felicita a Rosalía por su nuevo álbum, &#039;Lux&#039;: «No puedo parar de escucharlo»